Roberto Savi, chi è il capo della ‘Uno Bianca’: chi ha ucciso, poteri oscuri, nuove rivelazioni e cosa fa oggi
Insieme ai fratelli Alberto e Fabio, il poliziotto-killer è stato responsabile dell'eccidio del Pilastro a Bologna e l'assalto al campo nomadi di via Gobetti
Uno dei simboli più inquietanti e controverse della cronaca nera italiana del secondo Novecento, Roberto Savi sarà tra i protagonisti della prima edizione di Belve Crime. Il poliziotto-killer sarà infatti tra gli ospiti della prima puntata dello spin-off di Belve e si racconterà in studio da Francesca Fagnani anche attraverso alcune rivelazioni esclusive. Uno degli assassini più efferati della storia recente del nostro Paese, Savi è stato responsabile dell’eccidio del Pilastro a Bologna e l’assalto al campo nomadi di via Gobetti, ma non solo. Scopriamo tutta la sua storia.
Chi è Roberto Savi, dalle stragi della Uno Bianca all’arresto
Nato a Forlì il 19 maggio del 1954, dopo avere militato nell’organizzazione di estrema destra ‘Fronte della Gioventù’ Roberto Savi entra in Polizia e presta servizio nella Questura di Bologna. Soprannominato ‘il monaco’ per il suo essere taciturno, Savi conduce una doppia vita tanto paradossale quanto drammatica: autorità di pubblica sicurezza di giorno, spietato criminale di notte. Insieme ai fratelli Alberto e Fabio e ad altri membri appartenenti alle forze dell’ordine, nel 1987 dà vita alla ‘Banda della Uno Bianca’, che fino al 1994 seminerà il terrore tra Emilia-Romagna e Marche. Il ‘bilancio’ del clan sarà di 24 vittime e di oltre 100 feriti, con episodi di assoluta ferocia e violenza gratuita come l’eccidio del Pilastro a Bologna nel 1991 e l’assalto al campo nomadi di via Gobetti. Dopo essere riuscito a sfuggire alla cattura operando proprio ‘dall’interno’ delle indagini, nel 1994 viene arrestato quasi per caso grazie all’intuizione di due poliziotti di Rimini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Roberto Savi a Belve Crime: le sue confessioni a Francesca Fagnani
Nonostante l’ergastolo, Roberto Savi ha sempre un atteggiamento di totale distacco, non mostrando mai né pentimento né empatia nei confronti delle sue vittime. Nella puntata di martedì 5 maggio 2026 di Belve Crime – durante l’intervista realizzata da Francesca Fagnani al carcere di Bollate – il poliziotto-killer racconterà come dietro ‘Banda della Uno Bianca’ non ci fosse solo una targa, ma addirittura i servizi segreti. Parlando della rapina nell’armeria di via Volturno (2 maggio 1991), infatti, Savi parlerà della ‘necessità’ di uccidere Pietro Capolungo. "Perché era un carabiniere. Era tutto un insieme di cose intrallazzate. Lui era un ex dei servizi particolari dei carabinieri, i servizi segreti dell’Arma".
Potrebbe interessarti anche
Belve crime, annunciati gli ospiti di stasera: il caso della Uno Bianca e le scintille tra Fagnani e la Mantide di Parma
Si prospetta un viaggio nelle zone più oscure della cronaca nera italiana tra confes...
Chi è Eva Mikula a Belve Crime: "La banda della Uno bianca? Voglio le scuse, io sono una vittima"
L'ex di Fabio Savi, uno dei membri del noto gruppo criminale, sarà ospite di Frances...
Belve Crime, la Rai chiede di più: Fagnani si allunga (senza Garlasco). Ma l'ospite più atteso non c'è
Dopo il successo di Belve, arriva Belve Crime: più puntate e nuovi casi di cronaca n...
Francesca Fagnani tra i criminali, Luca Zingaretti torna indietro di 20 anni
Stasera, martedì 5 maggio 2026, torna Belve Crime con 3 ospiti "famigerati". Montalb...
Belve, non solo vip per Francesca Fagnani: nella nuova edizione anche persone comuni e torna Belve Crime. Anticipazioni, ospiti e puntate
Da Amanda Lear alla versione più oscura con la possibile partecipazione di Raffaele ...
Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: “Ossessivo e pericoloso". La parole sull'alcolismo
Ospite di Francesca Fagnani nella prossima puntata in onda su Rai 2, l’attrice danes...
Belve (14 aprile), tre ospiti: Giulia Michelini e l’ayahuasca (con i mostri) e Carlo Conti non sceglie De Martino. Cosa vedremo stasera
In arrivo una nuova graffiante puntata dell’irriverente talk condotto da Francesca F...
Francesca Fagnani punge anche su Disney+: dimenticate la tv, ora va lo streaming
Francesca Fagnani torna a graffiare dal 7 aprile: Belve debutta su Disney+ e si rinn...