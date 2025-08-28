Roberto Capua, choc e dolore: “Il mio ex marito è morto tre mesi fa, resterà il più grande amore della mia vita”
La conduttrice ha svelato di avere dovuto fare i conti con un grave lutto lo scorso maggio: il matrimonio con Stefano Cassoli nel 2011, la separazione nel 2024
Roberta Capua è in preda al dolore. In ‘pausa’ dalla tv, la conduttrice napoletana ha raccontato al settimanale F di avere dovuto fare i conti un gravissimo lutto pochi mesi fa. Lo scorso maggio, infatti, è morto il suo ex marito Stefano Cassoli. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Roberta Capua: morto l’ex marito Stefano Cassoli
Roberta Capua si prepara a tornare in televisione (dal prossimo 8 settembre sarà impegnata nella squadra di BellaMa’ di Pierluigi Diaco su Rai 2), ma non sarà facile scrollarsi di dosso il dolore. "Il 31 maggio scorso il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più" ha raccontato la conduttrice ed ex Miss Italia al settimanale F, confessando dunque di avere dovuto fare i conti con un gravissimo lutto di cui non ha mai parlato per mesi: "Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta".
"Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita" ha ammesso Roberta Capua, che dal 2011 al 2024 è stata sposata con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli. "La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me…". Oltre alla rottura col marito (ufficializzata poi con la separazione a inizio 2024), nel 2024 Roberta ha infatti perso entrambi i genitori, Alberto Capua e Marisa Jossa, quest’ultima a sua volta Miss Italia nel 1959.
Il dolore della conduttrice e la storia d’amore col marito
"Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire insieme i progressi di nostro figlio Leonardo" aveva raccontato Roberta Capua a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, poco dopo la fine del matrimonio con Stefano Cassoli. La conduttrice e Miss Italia 1986 e l’imprenditore bolognese si erano sposati nel 2011 e dal loro matrimonio è nato anche il figlio Leonardo; a inizio 2024 è arrivata la separazione. In precedenza Roberta aveva avuto una relazione con l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino dal 2003 al 2005. Terminate col divorzio, invece, le prime nozze erano state con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset.
