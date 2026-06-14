Record mondiale per Roberto Bolle: 2000 ballerini a Torino per la lezione di danza più attesa dell'anno. Lo speciale Rai Roberto Bolle torna su Rai 1 con uno speciale sulla lezione di danza più esclusiva al mondo. Arrivati a Torino 2000 giovani ballerini

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Roberto Bolle non smette di stupire (e di insegnare la bellezza della danza a chi non si è mai interfacciato con questo mondo così affascinante). Lo ha sempre fatto danzando ma, negli ultimi anni, ha messo a disposizione i suoi passi, la sua tecnica, la sua passione ai giovani sognatori che intendono seguire – e inseguire – il suo stesso percorso. Un percorso fatto di studio, sacrificio e tanto amore per una disciplina che è ormai diventata, a tutti gli effetti, consolidata anche in tv.

Domenica 7 giugno, il ballerino Roberto Bolle – originario proprio del Piemonte – ha tenuto una giornata esclusiva all’insegna della danza in Piazza San Carlo a Torino. Sono infatti arrivati da tutta Italia 2000 ballerini, provenienti dalle scuole di danza più acclamate, che hanno partecipato a una lezione di danza esclusiva en plain air tenuta proprio dal Maestro Roberto Bolle, che è per tutti i danzatori un vero e proprio punto di riferimento.

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Ballo in Bianco su Rai 1: la lezione di danza di Roberto Bolle a Torino

Questo è ormai un vero appuntamento simbolico e, anche quest’anno, si è trattata della più grande lezione di danza alla sbarra en plain air al mondo. "Siamo davvero contenti e orgogliosi di ospitare un evento dedicato ai più giovani e a trasmettere loro i valori positivi dello sport e della cultura" – ha dichiarato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – "La presenza di Roberto Bolle è un grande regalo per Torino e l’artista è sicuramente un ottimo interprete dello spirito rinnovato di questa città che guarda alla cultura, alla bellezza e a eventi come questi per farsi conoscere, in Italia e nel mondo".

Piazza San Carlo è tra l’altro da sempre considerato un luogo simbolo della città di Torino. "La danza, come ogni arte, ha questa forza: unisce, crea legami, fa sentire parte di qualcosa di più grande. Torino lo sa bene. Dalle stagioni dei nostri teatri agli spettacoli nelle piazze, abbiamo sempre creduto nella cultura come spazio di comunità", ha scritto sui social lo stesso Lo Russo.

La messa in onda su Rai 1

L’evento è stato trasmesso su Rai 1 domenica 14 giugno alle ore 9.40 ed è stato condotto dalla giornalista Virginia Volpe, che ha raccontato tutte le emozioni di una piazza ricca di sogni. A parteciparvi, con brevi interventi, sono stati Leonardo Bonucci, Susanna Egri, Cristina Chiabotto, Pompea Santoro, Evelina Christillin, Arturo Brachetti, Miriam Baldassari e Beatrice Carbone.

Roberto Bolle, originario del Piemonte e cresciuto nel Monferrato, ha commentato: "Per me è stato quasi naturale scegliere Torino, dopo Milano, come città per ospitare il Ballo in Bianco".

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