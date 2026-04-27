Roberta Valente, la puntata (finalmente) è un successo ma il web è furioso per il finale slittato: “Non se ne può più” La fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice continua a riscuotere consensi, ma la scelta Rai di ‘spezzare’ gli ultimi due episodi rischia di rovinare tutto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Roberta Valente – Notaio in Sorrento ha finalmente ingranato e continua a riscuote consensi. La fiction con Maria Vera Ratti nei panni della protagonista e Alessio Lapice a interpretare il suo compagno Stefano, infatti, convince sempre di più il pubblico di Rai 1, come dimostrato dagli ascolti e dal successo sul web. Proprio sui social, però, non è stata presa affatto bene la decisione della Rai di ‘spezzare’ il finale facendo slittare l’ultimo episodio, inizialmente programmato per il prossimo weekend. Scopriamo tutti i dettagli.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la terza puntata

Dopo due puntate a ritmi alterni, ieri domenica 26aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento che ha messo tutti (o quasi) d’accordo. La fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice convince sempre di più e sul web è tifatissima anche la possibile ship tra il pescatore Vito e la protagonista Roberta (che però è fidanzata con Stefano). "Che bravi… questa fiction mi piace ogni puntata sempre più. Complimenti ragazzi a tutto il cast", "Che dire, bellissima fiction! Vito e Roberta sono una coppia perfetta", "Bellissima serie. Davvero bella la puntata di stasera" si legge sui social, dove le reazioni al quinto e sesto episodio – come detto – sono state entusiaste: "Sempre più avvincente, e l’ultima puntata lo sarà ancora di più", "È la serie più emozionante ti fa aprire gli occhi ti fa capire che la realtà è ingannevole ho pianto", "Mi ha stregata", "Roberta tu sorridi solo con Vito e ti capisco cara mia", "Sarà lunga la strada ma io tifo per voi" "È una serie che crea un’atmosfera avvolgente, tranquilla; poco impegno e scorre"

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La decisione Rai che ha fatto insorgere il web

Proprio quando Roberta Valente – Notaio in Sorrento stava decollando verso il gran finale, tuttavia, le anticipazioni della prossima puntata hanno ‘rovinato’ tutto. Il motivo? La serie non chiuderà più – come da programma – domenica prossima con gli ultimi due episodi. L’ultima puntata verrà ‘divisa’ in due parti e domenica prossima andrà in onda su Rai 1 un solo episodio a partire dalle 21:45 circa alle 23:05. Tra ritardi di Affari Tuoi, recap iniziale e pause pubblicitarie, in sostanza, la serie non partirà prima delle 22 e si tratterà praticamente di 50 minuti di fiction, per poi rimandare l’ultimo episodio al prossimo 10 maggio. Si tratta del primo esperimento del genere per la Rai, che potrebbe pericolosamente decidere di adottare questo assetto per tutte le fiction della prossima stagione. "21:45 significa un episodio solo? (in realtà comincia sempre alle 21:45, vuol dire che stavolta comincerà minimo alle 22)", "Gli spettatori che domenica prossima guarderanno il terribile e scellerato esperimento Rai spezzando l’ultima puntata in due settimane PS: vietato accendere la tv, devono subito fallire così rinsaviscono, non se ne può più!", "Ma vogliono veramente fare la fiction da 50 min questo noi non ce lo meritiamo" si legge sui social, dove il pubblico è insorto di fronte alla notizia: "La prossima settimana (e il 10 maggio) un solo episodio di Roberta Valente", "E mo grazie alle idee di m**** della Rai non solo il finale tra due settimane ma pure una puntata corta dove succederà poco o niente".

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