Roberta Valente – Notaio in Sorrento, l’ultima puntata scontenta tutti: “Una presa in giro”. Com’è finita la serie Il finale aperto della fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha sollevato le ‘proteste’ dei social, che già chiedono a gran voce una seconda stagione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Cala il sipario Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Ieri domenica 10 maggio 2026, infatti, è andato in scena il gran finale della fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. La serie ha riscosso un discreto successo tra il pubblico di Rai 1, ma l’ultima puntata ha sollevato le ‘proteste’ soprattutto sui social, che già chiedono a gran voce una seconda stagione. Il motivo? Il finale aperto ha lasciato tutto (e tutti) in sospeso. Scopriamo così successo e tutti i dettagli.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, l’ultima puntata: com’è finita la prima stagione

Ieri domenica 10 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quinta e ultima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Dopo le polemiche per la decisione della Rai di ‘spezzare’ il gran finale in due serate da un solo episodio, ieri è dunque finalmente calato il sipario sulla fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, o quasi. Il finale apertissimo dell’ultima puntata, infatti, ha complicato ulteriormente le cose per un pubblico già nervoso per l’attesa.

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Sempre più vicina a Nino, Roberta Valente sembra essere riuscita a superare la paura del mare legata alla morte dei genitori proprio grazie al giovane pescatore. Intanto Stefano, il suo promesso sposo, confessa a Leda di essersi innamorato di lei, senza sapere che la ragazza è in realtà la sorella di Roberta. Nonostante i sentimenti siano cambiati per entrambi, Roberta e Stefano portano avanti i preparativi per le nozze ormai imminenti e la puntata termina in chiesa: mentre sistemano gli ultimi dettagli col prete, Roberta rimane sola e ha un’allucinazione (o un flashforward) del giorno del matrimonio. Si vede percorrere la navata in abito bianco, ma quando arriva all’altare e lo sposo si volta, scopre che l’uomo che la sta aspettando non è Stefano, ma Nino. Il finale resta quindi aperto, lasciando irrisolti sia il triangolo sentimentale sia il legame segreto tra Roberta e Leda.

La decisione Rai che ha fatto insorgere il web

Il finale aperto di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ovviamente, ha scatenato le critiche. "Un’altra presa in giro. Non è un finale aperto ma un aborto di finale che lascia troppi filoni narrativi bruscamente interrotti", "Un finale brutale", "Penso che si stia un attimo esagerando con i finali aperti, in questo caso apertissimo", "Peggio del finale della Tataranni e noi telespettatori presi deliberatamente in giro", "Poco onesto… va bene lasciare aperta la serie, ma così è semplicemente inconclusa del tutto", "Ma avevate finito il budget? Ma come si fa a fare un finale del genere?" si legge infatti sul web, dove gli insoddisfatti sono stati tantissimi e si sono fatti sentire: "Mai arrabbiata tanto", "Non è giusto interrompere così, mi è rimasto un nodo in gola", "Uno schifo, non c’è più rispetto per il pubblico! La tanto strombazzata ultima puntata…", "Finale orrendo", "Finale non all’altezza. Sembra una presa in giro per lo spettatore", "Storia incompleta, situazioni ambigue e nessun finale… che delusione", "Epilogo frettoloso, privo di idee e di emozioni, deludente e inconcludente". Il tutto, ovviamente, si unisce ed è aggravato dalle recenti polemiche per la scelta Rai di ‘spezzare’ il finale in due singoli episodi da poco più di 40 minuti a serata. La buona notizia, invece, è che la tv di Stato ha con ogni probabilità lasciato il finale di Roberta Valente in sospeso proprio per decidere se realizzare una seconda stagione e, con il discreto successo di pubblico ottenuto, tutto fa pensare che la storia del ‘notaio a Sorrento’ proseguirà. "Non c’è stato un finale… si è capito che ci sarà la seconda serie", "Per forza una seconda stagione… troppe cose in sospeso… soprattutto tra Roberta e Vito. Finale che lascia il cuore in attesa", "Raga voglio la seconda stagione adesso subito immediatamente", "Naturalmente il rinnovo è d’obbligo visto il finale, la serie serviva ad intrattenere e lo ha fatto, ma è ahimè lo specchio della Rai odierna. Spero in un impegno maggiore in sala sceneggiatura (e una decina di minuti in più ad episodio)", "Se dopo questo finale allucinatorio non fanno la seconda stagione li vado a cercare a casa".

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