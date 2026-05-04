Roberta Valente – Notaio in Sorrento, fan furiosi dopo la mini-puntata: “Una presa in giro”. Anche De Martino sotto attacco: “Imposizione della Rai” Il finale ‘spezzato’ della fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice è il nuovo esperimento della tv di Stato, che non è affatto andato giù al pubblico

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Roberta Valente – Notaio in Sorrento piace e continua a piacere, ma le proteste rischiano di rovinare tutto. La fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, infatti, riscuote sempre più consensi tra il pubblico di Rai 1, ma la scelta della tv di Stato di ‘spezzare’ il gran finale ha scatenato una vera e propria rivolta tra i fan, soprattutto sui social. Il rischio è che l’esperimento della ‘mini-puntata’ possa essere il nuovo assetto della Rai del futuro. Scopriamo tutti i dettagli.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la quarta puntata

Ieri domenica 3 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Come anticipato, tuttavia, l’appuntamento di ieri non è stato come tutti gli altri, anzi. La fiction con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice doveva chiudersi ieri con gli ultimi due episodi del gran finale, ma la Rai ha scelto di ‘spezzare’ il tutto in due serate per dilatare i tempi. Il risultato? Affari Tuoi è andato in onda fino alle 21:45, poi spazio alla pubblicità e a un singolo episodio di Roberta Valente fino alle 23. Tra recap iniziale e pause pubblicitarie, dunque, in totale si parla di circa 45 minuti di fiction per l’intera prima serata di Rai 1. Se da un lato la serie continua a piacere, dunque, dall’altro le polemiche per questo finale ‘rovinato’ rischiano di fare passare tutto il resto in secondo piano. In tantissimi sono infatti insorti, soprattutto sul web, dove migliaia di critiche da parte di utenti arrabbiatissimi sono state rivolte alla tv di Stato. Il rischio, però, è che la Rai possa pericolosamente riproporre in futuro questo nuovo assetto per le fiction.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La decisione Rai che ha fatto insorgere il web

"Durata troppo poco", "La fiction mi piace molto ma reputo vergognosa e irrispettosa la scelta di posticipare l’inizio della fiction (…) D’ora in poi guarderò tutto su RaiPlay quando voglio io", "Durata un’ora… ma non vi vergognate?", "Doveva finire stasera e durare meno i pacchi, scelta sbagliata della Rai e paghiamo il canone", "Farci aspettare quasi le 22:00 per poi rifilarci un solo episodio! Una presa in giro a tutti gli effetti" si legge sui social, dove – come detto – in tantissimi si sono scagliati contro la decisione della Rai di dividere i due episodi finali di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mandando in onda di fatto solo poco più di 45 minuti di fiction: "Potevano mettere la successiva puntata su RaiPlay… Pessima idea quella di stasera", "Bellissima puntata, orario orrendo", "Durata troppo poco… ora cosa guardo? Spero che altre fiction non finiscano così presto. Affari Tuoi è durato fino alle 21:45… dopo poco la fiction è finita alle 22:50, un’ora. Cara RAI, se farai così, penso che in pochi guarderanno", "Nessun rispetto per noi telespettatori!", "Pessima scelta dividere le puntate", "E si deve aspettare fino alle 22:00 per vedere 30 minuti di un episodio?", "Ma siete folli?", "Una scelta demenziale", "Ci togliete un intero episodio, avete fatto iniziare una puntata alle 21:53 per finire alle 23:00 con ben due stacchi pubblicitari. Insomma, una puntata di circa 45 minuti (…) Io mi sento presa in giro", "Scelta insensata… le prossime fiction le seguirò con il mio comodo su RaiPlay", "Invece di farla iniziare prima, considerando che tutti si lamentano, la allungano di una serata", "Sarebbe più ovvio che la fiction iniziasse alle 20:40 e i pacchi alle 23:00", "Invece di ridurre Affari Tuoi riducono la fiction… non hanno capito che la gente chiedeva semplicemente di anticipare alle 21:30", "La serie mi piace, ma spero che la Rai abbia un crollo nell’audience. Tutti su RaiPlay". Oltre al finale ‘spezzato’, le lamentale sono state rivolte anche e soprattutto nei confronti di Affari Tuoi e all’enorme spazio dedicato al game show di Stefano De Martino, ieri in onda fino alle 21:45. "Scelta insensata, dobbiamo per forza sopportare Affari Tuoi. È un’imposizione della Rai", "Ma a quale genio è venuta in mente questa soluzione? Possibile che a Rai 1 interessi solo De Martino?", "Non si può programmare un episodio solo per accontentare tutti! E per l’ultima puntata dobbiamo aspettare una settimana. Dopo il TG ci sta la prima serata. Togliete Affari Tuoi che non è nemmeno un quiz; mi dispiace per Di Stefano ma adesso ballano, cantano, è un programma che non intrattiene. Fatelo in seconda serata!", "Avrei voluto che si concludesse stasera invece di allungare ancora il brodo fino al 10 maggio. Non capisco perché non accorciano Affari Tuoi invece di togliere un episodio della fiction", "La Rai si vergogni! Deve ridurre la durata del giochetto dei pacchi e ristabilire le fiction e i programmi con gli orari di sempre", "Togliete i pacchi o comunque fatelo finire alle 21:00/21:15".

Potrebbe interessarti anche