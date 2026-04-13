Roberta Valente - Notaio in Sorrento, la fiction Rai spacca il web: “Cambio canale”. E la polemica su Maria Vera Ratti: “Poverina” Ieri è andato in onda il debutto della nuova fiction del prime time di Rai 1, ma la prima puntata non ha convinto del tutto (soprattutto sui social): perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Roberta Valente – Notaio in Sorrento è sbarcata su Rai 1. Ieri domenica 12 aprile 2026, infatti, è iniziata la nuova fiction del prime time Rai, che vede Maria Vera Ratti nei panni della protagonista e Alessio Lapice a interpretare il suo compagno Stefano. La prima puntata della nuova serie (che proseguirà fino al prossimo 3 maggio, per un totale di quattro appuntamenti) non ha però convinto del tutto il pubblico, soprattutto quello del web. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la prima puntata

Ieri domenica 12 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento. La nuova fiction segna il primo ruolo da protagonista di Maria Vera Ratti, che interpreta una giovane e brillante notaia appena rientrata nella ‘sua’ Sorrento dopo il concorso notarile. Qui dovrà organizzare le nozze con il suo compagno Stefano (intepretato da Alessio Lapice, visto nelle vesti del tenente Calogiuri in Imma Tataranni), ma anche e soprattutto affrontare alcuni fantasmi del proprio passato.

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Se da un lato la performance di Maria Vera Ratti ha convinto il pubblico, dall’altro l’esordio di Roberta Valente – Notaio in Sorrento non ha convinto tutti, soprattutto sui social. Non sono mancati gli elogi all’attrice (ma anche qualche polemica sul suo look), così come alla suggestiva location sorrentina; in tanti hanno però parlato di una trama poco coinvolgente e, almeno per il momento, troppo lenta. La sensazione è che, trattandosi di una prima puntata, ci si sia limitati a introdurre i personaggi e la storia; il vero banco di prova sarà il secondo appuntamento in programma domenica prossima.

La reazione dei social: il look di Maria Vera Ratti è un ‘caso’

"Mi aspettavo qualcosa di più bello", "Per il momento è un po’ noiosa", "Per il momento abbastanza scialbo, speriamo migliori nelle prossime puntate…", "Mi sono addormentata. Purtroppo questa fa il paio con l’altra fiction iniziata giovedì scorso, Uno sbirro in Appennino. Se ci metto anche le repliche di Montalbano direi che la Rai ci sta preparando all’oblio dell’estate in anticipo", "Per ora un 5… tutto troppo palese", "Per adesso monotono", "Per niente coinvolgente", "Lenta e noiosa", "Al momento non mi ha entusiasmato molto… spero nella prossima puntata" si legge sui social, dove la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento non ha suscitato grande entusiasmo. Immancabili i paragoni con Imma Tataranni ("Non c’è paragone con la Tataranni, è solo una pessima copia", "Il personaggio maschile sempre indeciso… come nella fiction della Tataranni… e con la stessa espressione… lei poverina conciata come una suora", "Lei una zitella di altri tempi, lui un moscio peggio che con la Tataranni… non posso sopportare…") ma le critiche del pubblico sono state rivolte anche e soprattutto al look di Maria Vera Ratti:"La fiction è carina ma per ora non troppo coinvolgente. C’è anche da dire che quest’attrice, che è molto bella, sia nel Commissario Ricciardi che in questa fiction non viene esaltata la sua bellezza ma al contrario è imbruttita e vestita in modo orrendo. Speriamo nelle prossime puntate cambi qualcosa", "Beh se il look fosse meno pesante… e venisse valorizzata tanta bellezza… Roberta potrebbe essere un personaggio più piacevole. Non è che essere integerrimi e irreprensibili significa vestire da mummia", "Non mi piace il look di lei… assieme alla sua flemma poi… che pesantezza", "L’attrice l’ho vista ospite dalla Balivo ed è una bellissima donna, ha due occhi meravigliosi e dei capelli splendidi. Non capisco perché viene sempre conciata così male. Anche quando faceva la parte della moglie di Ricciardi l’avevano imbruttita", "Per ora non mi ha convinto, lei non si può guardare conciata così. Fa il notaio ma non per questo deve essere così insipida nell’abbigliamento", "Ma perché vestirsi così! Non credo che un notaio si debba vestire da suora… hanno troppo calcato questo aspetto, lei troppo sciatta, capelli orrendi e coi vestiti troppo austeri! Mi sembra la signorina Rottenmeier", "Lei eccessivamente seria nel suo look e nel portamento… poco giovanile. Inizio un po’ stentato e poco convincente. Speriamo migliori qualcosa nella prossima puntata che dovrebbe avere sicuramente colpi di scena". Al di là dell’aspetto dei personaggi, comunque, non sono mancati commenti positivi e pieni di fiducia nella prossima puntata: "Ben venga una storia leggera, ambientata in un angolo di paradiso, per trascorrere qualche ora di relax con protagonisti giovani e talentuosi!", "Credo le prossime puntate siano migliori e potremmo capire qualcosa in più", "A me è piaciuta anche se ero un po’ scettica all’inizio… carina e leggera… diversa direi".

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