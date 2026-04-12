Roberta Valente - Notaio in Sorrento su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi
La nuova fiction Rai 1 con Maria Vera Ratti debutta il 12 aprile: trama, 4 serate, 8 episodi e possibili variazioni di palinsesto per Affari Tuoi.
"Roberta Valente – Notaio in Sorrento" è la nuova fiction di Rai 1 pronta a debuttare in prima serata. La serie, ambientata nella splendida cornice di Sorrento, racconta la storia di una giovane notaia divisa tra rigore professionale e fragilità personali. Tra commedia elegante e dramma emotivo, il racconto esplora il tema del controllo e dell’imprevedibilità della vita. Protagonista è Maria Vera Ratti, affiancata da un cast corale che arricchisce la narrazione. La serie parte da oggi, domenica 12 aprile e si articola in quattro serate evento, con una struttura narrativa pensata per il prime time Rai.
Roberta Valente – Notaio in Sorrento: tra controllo e fragilità
Si tratta di una produzione Rai Fiction e Rodeo Drive diretta da Vincenzo Pirozzi che mescola commedia all’italiana e introspezione psicologica. La serie è composta da 4 prime serate, ciascuna delle quali include due episodi: in totale 8 episodi da circa 50 minuti l’uno. Al centro della storia c’è Roberta Valente, una giovane e brillante notaia che ha costruito la propria vita sul bisogno assoluto di controllo. Dietro la sua apparente rigidità si nasconde però una ferita profonda: la perdita dei genitori in tenera età, evento che l’ha spinta a programmare ogni aspetto della propria esistenza per evitare il caos emotivo.
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Trasferitasi a Sorrento, città delle sue origini, Roberta si trova immersa in un contesto che mette costantemente in discussione le sue certezze. Ogni caso notarile diventa un microcosmo umano, un intreccio di storie e imprevisti che la obbligano a confrontarsi con emozioni che aveva sempre tenuto sotto controllo. Il lavoro stesso del notaio, spesso percepito come statico e burocratico, si trasforma così in un motore narrativo ricco di sorprese e umanità.
Cast, ambientazione e programmazione: Sorrento protagonista e possibile cambio per Affari Tuoi
Il ruolo della protagonista è affidato a Maria Vera Ratti, mentre tra gli interpreti principali troviamo Alessio Lapice nei panni di Stefano, storico fidanzato di Roberta. Accanto a loro anche Flavia Gatti (Leda), cameriera solare e istintiva, ed Erasmo Genzini (Vito), pescatore dal carattere deciso che riapre vecchie dinamiche sentimentali. Nel cast anche Sebastiano Somma, insieme a un ampio ensemble che contribuisce a costruire un mosaico corale di personaggi. Elemento fondamentale della fiction è Sorrento, che non fa solo da sfondo ma diventa un vero e proprio personaggio narrativo: tra luce mediterranea, panorami e limoneti, la città rappresenta il contrario della rigidità interiore della protagonista.
La serie debutterà oggi, domenica 12 aprile in prima serata su Rai 1 e occuperà lo slot delle quattro settimane successive. Come spesso accade con le fiction di punta del canale, la programmazione potrebbe influenzare il palinsesto access prime time: durante la messa in onda di produzioni seriali di questo tipo, "Affari Tuoi" tende infatti a concludere la propria puntata leggermente prima del consueto per lasciare spazio alla prima serata.
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