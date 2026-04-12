Roberta Valente – Notaio in Sorrento: c'è grande attesa per Maria Vera Ratti, al suo debutto come protagonista assoluta in una fiction Rai La storia della notaia più giovane d'Italia va in scena su Rai 1 dal 12 aprile: nel cast anche Alessio Lapice.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Debutta domenica 12 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 una delle fiction più attese della stagione: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, un dramedy che mescola casi professionali, emozioni private e atmosfere suggestive della Costiera Amalfitana.

A interpretare la protagonista è Maria Vera Ratti, qui al suo primo grande ruolo da protagonista assoluta. Accanto a lei troviamo: Alessio Lapice, il Calogiuri di Imma Tataranni, Flavia Gatti ed Erasmo Genzini a formare un cast che unisce volti già amati dal pubblico Rai a nuove promesse, contribuendo a rendere la serie fresca e coinvolgente.

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La storia ruota attorno a Roberta Valente, la notaia più giovane d’Italia: brillante, precisa e apparentemente padrona della propria vita. Dopo gli studi, decide di tornare nella sua città natale, Sorrento, per costruire il proprio futuro professionale e personale. Ma il ritorno a casa si rivela tutt’altro che semplice. Tra casi notarili complessi e spesso insoliti, Roberta si trova ad affrontare segreti legati al suo passato, relazioni irrisolte e un equilibrio sentimentale che inizia a vacillare.

Se volete scoprire tutto su questa serie in equilibrio tra casi legali e drama emotivo, non perdetevi il Video!

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I Cesaroni - Il ritorno 1 | 1 Canale 5 21:20

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