Roberta Valente - Notaia in Sorrento, finale tra le polemiche: come finisce e cosa sappiamo sulla seconda stagione
Finale spezzato, polemiche social e indizi sulla stagione 2: le anticipazioni dell'ultima puntata di Roberta Valente – Notaia in Sorrento, in ona stasera 10 maggio su Rai 1.
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