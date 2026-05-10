Dopo settimane di colpi di scena e tensioni sentimentali, Roberta Valente – Notaia in Sorrento si prepara al gran finale su Rai 1. La fiction con Maria Vera Ratti arriverà all’ultima puntata domenica 10 maggio 2026, ma la chiusura della serie è già finita al centro delle discussioni online. A far discutere non è soltanto il destino della protagonista, ma anche la scelta della Rai di dividere il finale in due prime serate separate, interrompendo il ritmo narrativo proprio nel momento più delicato della storia. Intanto, mentre i fan si interrogano sul matrimonio di Roberta e sul legame sempre più forte con Vito, iniziano già a emergere i primi segnali concreti su una possibile seconda stagione.

Anticipaizioni Roberta Valente, ultima puntata: come finisce

L’ultimo episodio della fiction, intitolato I sogni son desideri?, promette di chiudere le principali linee narrative lasciate aperte nelle scorse settimane. Al centro della trama ci sarà il limoneto di Vito, luogo simbolico legato ai ricordi del passato e minacciato da un progetto che potrebbe trasformarlo in un parcheggio privato. Roberta e il suo team proveranno a salvare quel pezzo di terra che rappresenta molto più di un semplice bene materiale. Parallelamente, la situazione sentimentale della protagonista arriverà a un punto di rottura. Il matrimonio con Stefano continua infatti a procedere tra dubbi, silenzi e tensioni sempre più difficili da ignorare. Anche Leda avrà un ruolo decisivo, perché sarà probabilmente lei a portare alla luce una verità rimasta nascosta troppo a lungo.

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Nel frattempo, il rapporto tra Roberta e Vito sembra essersi trasformato in qualcosa di più profondo. La sensazione è che il finale non si limiterà a chiudere una crisi, ma aprirà nuove prospettive per il personaggio principale, lasciando volutamente alcune porte aperte.

Le polemiche sulla scelta Rai e il retroscena sulla stagione 2

Oltre alla trama, a far discutere il pubblico è stata soprattutto la gestione del finale da parte della Rai. Per la prima volta dalla partenza della fiction, infatti, l’ultima puntata è stata spezzata in due serate distinte. Se fino a oggi ogni appuntamento era composto da due episodi, stavolta il penultimo è andato in onda da solo, con una durata ridotta e una chiusura anticipata intorno alle 23. Una "prima serata short" che ha immediatamente generato proteste sui social.

Molti spettatori hanno criticato la scelta di allungare artificialmente l’attesa proprio nel momento culminante della storia, accusando la rete di aver spezzato il coinvolgimento costruito settimana dopo settimana. Le polemiche hanno invaso il web, con commenti legati soprattutto al ritmo della narrazione e alla sensazione di un finale "diluito". Eppure, proprio questo forte coinvolgimento del pubblico sembra rappresentare il miglior indizio per il futuro della fiction. Gli ascolti hanno infatti superato il 20% di share. A rafforzare le aspettative ci sarebbero anche alcune dichiarazioni di Maria Vera Ratti che, pur senza sbilanciarsi ufficialmente, ha lasciato intendere di essere pronta a tornare nei panni della protagonista.