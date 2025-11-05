Roberta Morise mamma per la seconda volta: è nato Geremia. L’annuncio e la dolce dedica di papà Enrico La showgirl 39enne, sposata con lo chef Enrico Bartolini, il 3 novembre 2025 ha dato alla luce il secondogenito: la prima foto social dopo il parto.

Fiocco azzurro per la bella Roberta Morise e il marito Enrico Bartolini che il 3 novembre 2025 hanno finalmente potuto abbracciare il piccolo Geremia, secondogenito dopo Gianmaria, nato nel maggio 2024. A dare la lieta notizia è stato proprio papà Enrico che, attraverso i social, ha pubblicato una foto che ritrae la piccola manina di Geremia accompagnata da una dolcissima dedica: scopriamo di più.

Roberta Morise, nato il secondo figlio: la dedica di papà Enrico

Proprio ieri lo chef Enrico Bartolini ha annunciato sui social la nascita del figlio Geremia, pubblicano una splendida immagine in bianco e nero che ritrae la manina del piccolo e una dolcissima dedica. "Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono prezioso, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme". Un sogno che si avvera per la showgirl calabrese che non ha mai nascosto il desiderio di innamorarsi e creare una splendida famiglia. Un sogno diventato realtà proprio grazie al compagno Enrico, arrivato per caso nella sua vita solo un paio di anni fa.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, un amore da favola

La storia d’amore tra la conduttrice televisiva Roberta Morise e lo chef pluristellato Enrico Bartolini sembra proprio una favola moderna, sbocciata in modo inaspettato fino ad arrivare alle nozze da sogno e alla nascita di due figli. La loro relazione è iniziata nel 2023 grazie ai social media, proprio per iniziativa di Roberta. Mentre era in vacanza a Dubai, su suggerimento di un’amica, la showgirl è andata in un ristorante di proprietà dello chef e ha condiviso una foto taggandolo. Sebbene Bartolini non fosse presente quella sera, notando il tag, le ha poi inviato un messaggio. Dopo uno scambio di messaggi e un incontro per una cena in Toscana, a Castiglione della Pescaia, tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

Roberta, come lei stessa ha rivelato più volte, ha capito subito che Enrico era l’uomo che aveva sempre desiderato. Da parte sua, lo chef, già padre di altri tre figli nati da una precedente relazione, ha trovato in Roberta la compagna ideale per costruire una famiglia felice e numerosa. La coppia ha ufficializzato la relazione nell’ottobre 2023, e il 24 maggio 2024 è nato il loro primogenito, Gianmaria. Pochi mesi dopo, il 31 agosto 2024, Roberta ed Enrico si sono sposati con una cerimonia romantica e una festa di tre giorni in Toscana, a Castiglione della Pescaia. Il 3 novembre 2025 è nato il loro secondo figlio, Geremia. Una favola a lieto fine.

