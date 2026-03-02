Roberta Morise, addio choc a Enrico Bartolini. L’indiscrezione sulla rottura dopo la nascita del secondo figlio
La showgirl e lo chef stellato si erano sposati nell'agosto del 2024. Poi la nascita di Geremia, appena quattro mesi fa. Nessuna conferma dai diretti interessati.
Sarebbe già al capolinea l’amore da copertina tra Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini. A darne notizia un noto settimanale, secondo cui la frattura all’interno della coppia sarebbe ormai insanabile. Dopo il più classico dei colpi di fulmine, e un matrimonio da favola nell’agosto del 2024, Morise e Bartolini avevano avuto insieme due bambini (il secondogenito, Geremia, nato appena quattro mesi fa). Ma a quanto pare, qualcosa nel rapporto si sarebbe improvvisamente incrinato. Ecco qui sotto tutti i dettagli della storia.
Roberta Morise, l’indiscrezione choc sulla rottura con Bartolini
La ‘bomba’ è stata lanciata dal settimanale Chi, nella rubrica "C’è Chi dice" firmata da Giuseppe Candela. La coppia formata da Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sarebbe separata, e la frattura sarebbe già in una fase avanzata. Secondo quanto trapelato, i due non condividerebbero più la stessa abitazione e sarebbero già stati coinvolti i legali per gestire la fine dell’unione e garantire la tutela dei figli.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il tempismo della notizia è quello che colpisce di più. Il piccolo Geremia, secondogenito della coppia, è venuto al mondo soltanto lo scorso 3 novembre. Appena quattro mesi fa, un lasso di tempo cortissimo che rende la separazione ancora più difficile da digerire per chi li aveva seguiti con trasporto e ammirazione.
La storia d’amore tra Morise e Bartolini
Per capire la portata di questa rottura, bisogna tornare all’inizio della storia. Era il 2023 quando Roberta Morise ed Enrico Bartolini si incontravano per la prima volta in uno dei ristoranti dello chef a Castiglione della Pescaia. Scintille immediate e un’attrazione fortissima avevano fatto il resto, con la notizia della prima gravidanza arrivata dopo un mese di frequentazione. Il primo figlio, Gianmaria, aveva quindi preceduto il matrimonio celebrato nell’agosto del 2024 in Toscana, con il coinvolgimento straordinario dall’amico della coppia Alberto Matano. Una festa intima e romantica, seguita qualche mese dopo dall’arrivo di Geremia.
I dubbi e l’attesa di una conferma
Al momento, né Morise né Bartolini hanno commentato le indiscrezioni. Entrambi sembrano aver scelto il silenzio, mentre restano in sospeso tante domande. Cosa può aver incrinato così rapidamente un legame che sembrava solidissimo? Quali dinamiche si nascondono dietro una rottura arrivata a pochi mesi dal secondo figlio? Le risposte languono, e c’è chi spera ancora che si tratti di un terribile malinteso. O di indiscrezioni in parte fuorvianti. Ma considerando i profili dei protagonisti e il clamore che la storia aveva generato, difficilmente la verità resterà nell’ombra ancora a lungo.
Potrebbe interessarti anche
Roberta Morise mamma per la seconda volta: è nato Geremia. L’annuncio e la dolce dedica di papà Enrico
La showgirl 39enne, sposata con lo chef Enrico Bartolini, il 3 novembre 2025 ha dato...
Roberta Morise incinta, altro che crisi: secondo figlio in arrivo con il marito Enrico Bartolini
Dopo le recenti voci di crisi, ecco una notizia che cambia tutte le carte in tavola:...
Carlo Conti, tutti i suoi amori oltre Francesca Vaccaro: l’ex Miss Italia e il legame speciale con Roberta Morise
Dalle prime relazioni lontane dai riflettori al rapporto con Roberta Morise: le stor...
L'Italia e il primato storico ai premi Oscar, da Fellini a Benigni: tutte le vittorie per il miglior film straniero
L'Italia non porta a casa un Oscar come Miglior Film straniero dal 2014, ma è comunq...
Brumotti arruolato da Caterina Balivo, la proposta in diretta dopo l'addio a Striscia la Notizia: "Tu e la tua bici"
Occhio sullo storico inviato di Striscia: nonostante i nuovi piani con Mediaset, sem...
Roberta Bruzzone e la ‘bufala’ su Milo Infante: "È sconcertante", sfogo durissimo
La nota criminologa è intervenuta sui social per smentire categoricamente una fake n...
Uomini e Donne, Gemma (incontentabile) rompe con tutti ma Tina Cipollari la stronca: “Hai quasi 80 anni”
Nella puntata di oggi giovedì 19 febbraio 2026 del dating show di Maria De Filippi l...
Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social dopo la rottura: “Gli uomini intoccabili sono superiori”
Tra indizi social e indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single: lo sfo...