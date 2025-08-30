Roberta Lanfranchi, la rivelazione inaspettata sull'ex Pino Insegno: cosa ha detto La ex velina mora si racconta in una lunga intervista e svela come sono oggi i rapporti con il conduttore di Reazione a Catena, padre dei suoi due figli: cosa ha detto

E’ stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia, ha lavorato con i più grandi della tv italiana, da Antonio Ricci a Fiorello, da Fabrizio Frizzi a Gerry Scotti, a molti altri.

Oggi ha mollato un po’ il piccolo schermo per dedicarsi alla radio ma i fan di Roberta Lanfranchi, una delle veline more degli anni d’oro di Striscia e della televisione italiana tutta, continuano ad essere tantissimi.

La ex velina si è raccontata in una bella intervista, davvero a tutto campo, rilasciata al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del suo ex storico, Pino Insegno, facendo anche una rivelazione piuttosto inaspettata. Scopriamo cosa ha detto.

Roberta Lanfranchi: Pino Insegno? Non ci sentiamo più

Nella lunga intervista al quotidiano di via Solferino, Roberta Lanfranchi racconta la sua lunga carriera, svelando di essersi spesso sentita un po’ inadeguata, se non proprio "sfigata", per esempio quando si presentò a fare il provino per Striscia la Notizia con una maglietta accollate mentre molte intorno a lei erano coperte (si fa per dire) solo da striminziti bikini.

Poi la lunga esperienza con Ricci, che "chiamavamo il Preside" perché si occupava di ogni minimo dettaglio del suo programma, quella da "spazzolina" con Fiorello, e un’altra bella scuola televisiva con Guardì a Piazza Grande.

Poi però si parla anche della vita privata di Roberta Lanfranchi che è stata a lungo legata a Pino Insegno con cui ha fatto due figli ormai grandi. In particolare la ex velina racconta dei rapporti con il conduttore di Reazione a Catena, dopo la separazione.

Svela, infatti: " [La separazione] non è stata facile, però grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene: abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Poi la separazione non è mai un gioco".

Insomma, come ogni coppia che si separa con figli, Pino Insegno e Roberta Lanfranchi hanno fatto in modo di restare in buoni rapporti per tutelare la serenità dei due figli, Francesco e Matteo, di 27 e 22 anni (Insegno ha anche altri due figli maschi avuti dall’attuale compagna Alessia Navarra, Alessandro e Francesco ndr), ma poi la ex velina aggiunge il dettaglio che a molti è sembrato inaspettato. Dice infatti: "Adesso con Pino non ci sentiamo più", per poi chiarire che, in realtà non li separano chissà quali attriti: "Non ci sentiamo più, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci". Insomma, una grande storia d’amore, oltretutto coronata dalla nascita di due figli, non può che lasciarsi dietro una scia di rispetto e affetto reciproco, anche quando la frequentazione non c’è più.

