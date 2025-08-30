Roberta Lanfranchi, la rivelazione inaspettata sull'ex Pino Insegno: cosa ha detto
La ex velina mora si racconta in una lunga intervista e svela come sono oggi i rapporti con il conduttore di Reazione a Catena, padre dei suoi due figli: cosa ha detto
E’ stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia, ha lavorato con i più grandi della tv italiana, da Antonio Ricci a Fiorello, da Fabrizio Frizzi a Gerry Scotti, a molti altri.
Oggi ha mollato un po’ il piccolo schermo per dedicarsi alla radio ma i fan di Roberta Lanfranchi, una delle veline more degli anni d’oro di Striscia e della televisione italiana tutta, continuano ad essere tantissimi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La ex velina si è raccontata in una bella intervista, davvero a tutto campo, rilasciata al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del suo ex storico, Pino Insegno, facendo anche una rivelazione piuttosto inaspettata. Scopriamo cosa ha detto.
Roberta Lanfranchi: Pino Insegno? Non ci sentiamo più
Nella lunga intervista al quotidiano di via Solferino, Roberta Lanfranchi racconta la sua lunga carriera, svelando di essersi spesso sentita un po’ inadeguata, se non proprio "sfigata", per esempio quando si presentò a fare il provino per Striscia la Notizia con una maglietta accollate mentre molte intorno a lei erano coperte (si fa per dire) solo da striminziti bikini.
Poi la lunga esperienza con Ricci, che "chiamavamo il Preside" perché si occupava di ogni minimo dettaglio del suo programma, quella da "spazzolina" con Fiorello, e un’altra bella scuola televisiva con Guardì a Piazza Grande.
Poi però si parla anche della vita privata di Roberta Lanfranchi che è stata a lungo legata a Pino Insegno con cui ha fatto due figli ormai grandi. In particolare la ex velina racconta dei rapporti con il conduttore di Reazione a Catena, dopo la separazione.
Svela, infatti: " [La separazione] non è stata facile, però grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene: abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Poi la separazione non è mai un gioco".
Insomma, come ogni coppia che si separa con figli, Pino Insegno e Roberta Lanfranchi hanno fatto in modo di restare in buoni rapporti per tutelare la serenità dei due figli, Francesco e Matteo, di 27 e 22 anni (Insegno ha anche altri due figli maschi avuti dall’attuale compagna Alessia Navarra, Alessandro e Francesco ndr), ma poi la ex velina aggiunge il dettaglio che a molti è sembrato inaspettato. Dice infatti: "Adesso con Pino non ci sentiamo più", per poi chiarire che, in realtà non li separano chissà quali attriti: "Non ci sentiamo più, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci". Insomma, una grande storia d’amore, oltretutto coronata dalla nascita di due figli, non può che lasciarsi dietro una scia di rispetto e affetto reciproco, anche quando la frequentazione non c’è più.
Potrebbe interessarti anche
Pino Insegno, non solo conduttore: in cosa è laureato e qual è il suo vero lavoro
Il padrone di casa di Reazione a Catena ha frequentato l'ISEF e ha un titolo di stud...
Pino Insegno rinnova con la Rai (dopo le polemiche): “Ma non si accontenta più”
Con il rinnovo del contratto con la tv di Stato il conduttore avrebbe chiesto “più g...
Reazione a Catena, Pino Insegno e gli ascolti in Rai accendono la polemica del collaboratore (che insulta un giornalista)
Si è accesa la polemica per via delle parole di un giornalista note nel mondo del go...
Pino Insegno, il suo doppiaggio dà vita a nuove emozioni: ecco come ha conquistato grandi e piccini
I film d’animazione doppiati da Pino Insegno, la voce che ha dato vita a personaggi ...
Reazione a Catena, pubblico inferocito dopo l'errore dei ‘Vota Antonio’. E Insegno punge Papi: “Vinciamo noi”
I campioni battono i Palla lunga ma fanno flop all’Ultima catena tra i fischi del we...
Reazione a catena, maxi-vincita dei 'Passatempi' e stilettata a Pino Insegno: "Perché ha fretta di chiudere?”
I campioni azzeccano la risposta finale e portano a casa 16.250 euro. Sul web tante ...
Reazione a Catena, crac Giù al Nord con ‘scivolone’ su Liorni. Insegno in imbarazzo: “Poteva esserci lui qua”
Le nuove campionesse falliscono l'Ultima Catena e fanno discutere per uno scivolone ...
Reazione a Catena, scoppia il caso SPQR. I Vota Antonio eliminati e Pino Insegno sbotta: "È poco elegante"
Tante le polemiche social sull'uscita di scena dei campioni a causa dell'acronimo SP...