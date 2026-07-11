Roberta Bruzzone ufficializza la separazione da Quarto Grado: "Una scelta doverosa e non procrastinabile". Il commiato social L’esperta annuncia la fine del suo percorso nella trasmissione e spiega ai fan il motivo della scelta: al centro ci sono i nuovi progetti tv che assorbiranno le sue energie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Roberta Bruzzone ha annunciato ufficialmente la fine della sua collaborazione con Quarto Grado. La criminologa, volto ormai riconosciuto dell’approfondimento dedicato ai casi di cronaca nera, ha scelto di comunicare personalmente la decisione attraverso i suoi canali social, dopo aver ricevuto numerosi messaggi dai suoi follower. Un addio che non nasce da contrasti o incomprensioni, ma dalla volontà di concentrare tutte le proprie energie sui nuovi impegni professionali in Rai, dove nei prossimi mesi avrà un ruolo sempre più centrale.

Roberta Bruzzone e il messaggio di addio per Quarto Grado

Nel suo lungo messaggio pubblicato online, Bruzzone ha voluto innanzitutto chiarire che il rapporto con la trasmissione di Rete 4 e con tutta la squadra resta basato su stima e riconoscenza. La criminologa ha infatti sottolineato l’importanza del percorso condiviso: "Amici, visto il grande affetto e i tantissimi messaggi che ho ricevuto, desidero chiarire un aspetto. Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante". Bruzzone ha poi spiegato che il cambiamento nasce da una nuova fase della sua carriera: "Oggi, però, il mio percorso ha preso una direzione diversa. I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile". Le voci del suo possibile distacco erano iniziate a circolare quando ieri era stata pubblicata un’intervista in cui al Corriere della Sera raccontava con entusiasmo del suo nuovo show su Rai 2.

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La nuova fase in Rai tra conduzione e programmi investigativi

Alla base della scelta ci sono quindi i nuovi incarichi che attendono Bruzzone nei prossimi mesi. Durante la presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato il suo debutto alla guida di Dentro la truffa, nuovo programma di Rai 2 dedicato ai meccanismi psicologici utilizzati dai truffatori e alle strategie di manipolazione delle vittime. Per la criminologa si tratta di un passaggio importante, perché sarà tra le prime volte in cui sarà chiamata a ricoprire un ruolo da conduttrice in un progetto costruito intorno alla sua esperienza e alle sue competenze, dopo Nella mente di Narciso. Il programma punta infatti a raccontare il lato più nascosto delle truffe, analizzando comportamenti, dinamiche mentali e tecniche persuasive. Accanto a questa nuova esperienza dovrebbe inoltre tornare appunto Nella mente di Narciso, dedicato ai disturbi della personalità e alle relazioni caratterizzate da dinamiche tossiche, nel quale Bruzzone continuerà a mettere a disposizione la propria preparazione.

Un percorso che torna in Rai dopo la scissione con Milo Infante e Ore 14

Nel suo messaggio finale sui suoi account social, Roberta Bruzzone ha voluto rivolgere un ultimo pensiero alla squadra di Quarto Grado, augurando al programma di proseguire il proprio cammino con lo stesso rigore dimostrato negli anni: "A Quarto Grado e a tutto il suo straordinario staff auguro di continuare con lo stesso rigore e la stessa qualità che hanno sempre contraddistinto il loro lavoro". Curiosamente il rientro in Rai avviene solo a pochi mesi dalla brusca separazione tra la criminologa e Ore 14 di Milo Infante (ora volto Mediaset), nonostante la duratura collaborazione che gli aveva visti protagonisti. Al tempo Bruzzone parlò di una: "Scelta doverosa. Perché è venuto meno il rapporto di amicizia con Milo Infante e di conseguenza tutto il resto".

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