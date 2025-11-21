Bruzzone sotto attacco, minacce di morte e ‘scintille’ con l'avvocato De Rensis. Cos'è successo
La criminologa ha svelato a Ore 14 Sera di aver ricevuto seri attacchi da un'associazione a delinquere. Poi lo sfogo contro l'avvocato di Stasi. Ecco i dettagli.
Le tensioni tra Roberta Bruzzone e Antonio De Rensis si sono riaccese nello studio di Milo Infante, a Ore 14 Sera, dove la celebre criminologa ha raccontato di essere stata bersaglio di minacce di morte e di una vera e propria ‘campagna d’odio’ orchestrata contro di lei. A far scattare la Bruzzone sarebbe stata la solidarietà piuttosto ‘tiepida’ espressa dall’avvocato di Stasi, che in effetti si è lasciato sfuggire una frase poco felice durante la puntata di ieri. Vediamo qui sotto tutti i particolari.
Roberta Bruzzone, le minacce di morte svelate a Ore 14 Sera
Nella puntata di ieri di Ore 14 Sera, Roberta Bruzzone si è collegata telefonicamente con lo studio di Milo Infante. La nota criminologa ha subito denunciato l’esistenza di "un gruppo di persone che agiscono come un’associazione a delinquere finalizzata a perseguitarmi in ogni situazione". Individui che secondo la Bruzzone "creano contenuti con il preciso obiettivo di aizzare l’odio" contro di lei. Ma non è tutto. Perché a seguire l’ospite ha anche rivelato un dettaglio agghiacciante: "Ho ricevuto minacce di morte esplicite".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E non si tratterebbe di semplici parole al vento: Bruzzone avrebbe già raccolto e documentato gli attacchi per presentarli alle autorità competenti. Ha i nomi e i cognomi, ha sottolineato, aggiungendo che alcune persone "annunciano in maniera esplicita" di volerla aspettare fuori dagli studi Rai per farle del male. Lo stesso personale dell’Arma dei Carabinieri si sarebbe detto preoccupato per la piega che sta prendendo la vicenda.
La reazione di De Rensis e lo scontro con Bruzzone
Dopo le parole di Bruzzone, è intervenuto sulla questione anche l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, esprimendo solidarietà alla criminologa: "non si può non esprimere dispiacere e condanna quando ci sono gravi minacce". A seguire, però, il legale si è lasciato scappare un commento tagliente: "le parole hanno un peso…l’equilibrio ci deve sempre accompagnare". Una precisazione che proprio non è andata già a Bruzzone.
"Io ho espresso solidarietà", si è difeso De Rensis, ma la criminologa ha tagliato corto: "Non sembrava, ma forse è un mio limite. La sua solidarietà non mi è arrivata". Quindi è arrivata la contro-replica del legale di Stasi: "Non credo che se io urlo o mi strappo le vesti la solidarietà abbia più effetto…ho ricordato la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dei nostri competitor dialettici quando esponiamo le tesi".
"Quindi lei sta dicendo che me la sono cercata?", lo ha punzecchiato di nuovo Bruzzone. Ma l’avvocato ha chiuso la polemica respingendo le accuse della criminologa, che a suo dire sarebbe "sempre in uno stato di allerta".
Potrebbe interessarti anche
Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco divide (ancora) i social. Roberta Bruzzone presa di mira: perché
Il web si spacca dopo la puntata serale andata in onda ieri, 30 ottobre 2025: ecco l...
Ore 14 Sera, Garlasco tiene banco ma i social affossano Roberta Bruzzone: "Non sei la depositaria della verità"
I telespettatori non sopportano i toni della criminologa, ospite fissa del talk di M...
Ore 14 Sera, il cambio di rotta su Garlasco fa impazzire i social: "Milo ha raddrizzato la trasmissione"
Il pubblico del talk sta apprezzando il cambiamento di registro di Infante e i suoi ...
Garlasco, scintille con l'avvocata Bocellari: "Malattia conclamata di Stasi". E Bruzzone la gela: "YouPorn personale"
Nella puntata di Ore 14 Sera, Giada Bocellari si confronta con la criminologa Robert...
Garlasco, Milo Infante reagisce alle offese di Lovati: "Non perdono, ecco cosa ho fatto". E De Rensis incredulo
Nella puntata del 23 ottobre 2025 di Ore 14 Sera, Infante dice di aver reagito alle ...
Attentato Ranucci, la teoria di Roberta Bruzzone: “Sigfrido sa chi è stato”. E Milena Gabanelli: "Non ce la farete"
La criminologa ha detto la sua su quanto accaduto davanti all’abitazione del condutt...
Garlasco, Infante punge l'avvocato Lovati: "Non dovevo dirla". E Bruzzone su Sempio: "Tante stupidaggini insieme"
Nella puntata del 2 ottobre di Ore 14 Sera, Milo Infante non perde colpi, anzi prend...
Garlasco a Ore 14 Sera, Milo Infante tuona: "Non posso fartela passare". E Bruzzone sbotta: "Romanzo di ultima categoria"
Nella puntata del 18 settembre, Infante affronta di delitto di Garlasco tra ospiti c...