Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Bruzzone sotto attacco, minacce di morte e ‘scintille’ con l'avvocato De Rensis. Cos'è successo

La criminologa ha svelato a Ore 14 Sera di aver ricevuto seri attacchi da un'associazione a delinquere. Poi lo sfogo contro l'avvocato di Stasi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Le tensioni tra Roberta Bruzzone e Antonio De Rensis si sono riaccese nello studio di Milo Infante, a Ore 14 Sera, dove la celebre criminologa ha raccontato di essere stata bersaglio di minacce di morte e di una vera e propria ‘campagna d’odio’ orchestrata contro di lei. A far scattare la Bruzzone sarebbe stata la solidarietà piuttosto ‘tiepida’ espressa dall’avvocato di Stasi, che in effetti si è lasciato sfuggire una frase poco felice durante la puntata di ieri. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Roberta Bruzzone, le minacce di morte svelate a Ore 14 Sera

Nella puntata di ieri di Ore 14 Sera, Roberta Bruzzone si è collegata telefonicamente con lo studio di Milo Infante. La nota criminologa ha subito denunciato l’esistenza di "un gruppo di persone che agiscono come un’associazione a delinquere finalizzata a perseguitarmi in ogni situazione". Individui che secondo la Bruzzone "creano contenuti con il preciso obiettivo di aizzare l’odio" contro di lei. Ma non è tutto. Perché a seguire l’ospite ha anche rivelato un dettaglio agghiacciante: "Ho ricevuto minacce di morte esplicite".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

E non si tratterebbe di semplici parole al vento: Bruzzone avrebbe già raccolto e documentato gli attacchi per presentarli alle autorità competenti. Ha i nomi e i cognomi, ha sottolineato, aggiungendo che alcune persone "annunciano in maniera esplicita" di volerla aspettare fuori dagli studi Rai per farle del male. Lo stesso personale dell’Arma dei Carabinieri si sarebbe detto preoccupato per la piega che sta prendendo la vicenda.

La reazione di De Rensis e lo scontro con Bruzzone

Dopo le parole di Bruzzone, è intervenuto sulla questione anche l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, esprimendo solidarietà alla criminologa: "non si può non esprimere dispiacere e condanna quando ci sono gravi minacce". A seguire, però, il legale si è lasciato scappare un commento tagliente: "le parole hanno un peso…l’equilibrio ci deve sempre accompagnare". Una precisazione che proprio non è andata già a Bruzzone.

"Io ho espresso solidarietà", si è difeso De Rensis, ma la criminologa ha tagliato corto: "Non sembrava, ma forse è un mio limite. La sua solidarietà non mi è arrivata". Quindi è arrivata la contro-replica del legale di Stasi: "Non credo che se io urlo o mi strappo le vesti la solidarietà abbia più effetto…ho ricordato la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dei nostri competitor dialettici quando esponiamo le tesi".

"Quindi lei sta dicendo che me la sono cercata?", lo ha punzecchiato di nuovo Bruzzone. Ma l’avvocato ha chiuso la polemica respingendo le accuse della criminologa, che a suo dire sarebbe "sempre in uno stato di allerta".

Potrebbe interessarti anche

Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco divide (ancora) i social. Bruzzone presa di mira

Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco divide (ancora) i social. Roberta Bruzzone presa di mira: perché

Il web si spacca dopo la puntata serale andata in onda ieri, 30 ottobre 2025: ecco l...
Ore 14 Sera, Garlasco tiene banco ma i social affossano Roberta Bruzzone

Ore 14 Sera, Garlasco tiene banco ma i social affossano Roberta Bruzzone: "Non sei la depositaria della verità"

I telespettatori non sopportano i toni della criminologa, ospite fissa del talk di M...
Ore 14 Sera reazioni social puntata 25 settembre 2025

Ore 14 Sera, il cambio di rotta su Garlasco fa impazzire i social: "Milo ha raddrizzato la trasmissione"

Il pubblico del talk sta apprezzando il cambiamento di registro di Infante e i suoi ...
Garlasco, scintille con l'avvocata Bocellari: "Malattia conclamata di Stasi". E Bruzzone la gela: "YouPorn personale"

Garlasco, scintille con l'avvocata Bocellari: "Malattia conclamata di Stasi". E Bruzzone la gela: "YouPorn personale"

Nella puntata di Ore 14 Sera, Giada Bocellari si confronta con la criminologa Robert...
Garlasco Ore 14 Sera cosa successo puntata 23 ottobre 2025

Garlasco, Milo Infante reagisce alle offese di Lovati: "Non perdono, ecco cosa ho fatto". E De Rensis incredulo

Nella puntata del 23 ottobre 2025 di Ore 14 Sera, Infante dice di aver reagito alle ...
Sigfrido Ranucci - Roberta Bruzzone

Attentato Ranucci, la teoria di Roberta Bruzzone: “Sigfrido sa chi è stato”. E Milena Gabanelli: "Non ce la farete"

La criminologa ha detto la sua su quanto accaduto davanti all’abitazione del condutt...
Garlasco, Infante punge Lovati e Bruzzone analizza Sempio: cosa è successo a Ore 14 Sera

Garlasco, Infante punge l'avvocato Lovati: "Non dovevo dirla". E Bruzzone su Sempio: "Tante stupidaggini insieme"

Nella puntata del 2 ottobre di Ore 14 Sera, Milo Infante non perde colpi, anzi prend...
Delitto Garlasco a Ore 14 Sera: cosa successo puntata 18 settembre 2025

Garlasco a Ore 14 Sera, Milo Infante tuona: "Non posso fartela passare". E Bruzzone sbotta: "Romanzo di ultima categoria"

Nella puntata del 18 settembre, Infante affronta di delitto di Garlasco tra ospiti c...
belen_belve

Roberta Bruzzone contro Belen, il post di fuoco dopo l’intervista a Belve: “Sconcertante, la violenza non ha genere"

Dopo l’intervista incendiaria di Belen Rodríguez a Belve, la criminologa Roberta Bru...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Giada Bocellari

Giada Bocellari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963