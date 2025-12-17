Roberta Bruzzone sfida Ore 14: il 'colpo basso' a Milo Infante dopo le polemiche. Cosa ha fatto La criminologa ha lanciato un nuovo format su YouTube, nello stesso slot orario del programma crime Rai. Aveva annunciato la svolta dopo alcune tensioni in studio.

Roberta Bruzzone ha scelto YouTube per lanciare una sfida diretta a Milo Infante. Lo ha fatto con un programma live, nello stesso slot orario di Ore 14, proponendo un approccio volutamente distante dai talk televisivi tradizionali. La mossa di Bruzzone è arrivata in seguito al ‘divorzio’ scioccante tra la criminologa e il conduttore, che hanno interrotto la loro storica collaborazione per via di divergenze sul caso Garlasco. E pare che i fan dell’esperta abbiano apprezzato parecchio questa scelta controcorrente. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Roberta Bruzzone, la sfida a Milo Infante e Ore 14

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, Bruzzone ha lanciato una diretta sul proprio canale YouTube dedicata a due casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica: il neonato di tre mesi ricoverato a Vasto per un’intossicazione da detersivo e la vicenda di Lorenzo Paolieri, l’uomo ritrovato senza vita dentro un baule. L’orario scelto – le 14 in punto – è stato non ha caso lo stesso della trasmissione Ore 14 di Milo Infante, in cui fino a qualche settimana fa la criminologa era ospite fissa.

La Bruzzone non ha rivendicato apertamente la ‘sfida’ al programma Rai, ma è chiaro che la sovrapposizione oraria non può essere stata un caso. Un approfondimento crime in presa diretta, con la possibilità per il pubblico social di interagire, è il colpo basso perfetto al conduttore di Ore 14, che oggi tra l’altro è dovuto andare in onda in versione ridotta.

Nel presentare il nuovo spazio, Roberta Bruzzone ha spiegato con chiarezza la linea editoriale che intende seguire. Ha promesso che nella sua diretta non si parlerà di gossip, che non si inseguiranno "titoli urlati", ma si entrerà "dentro le responsabilità, dentro le zone d’ombra che spesso nessuno spiega davvero". L’obiettivo dichiarato, quindi, è quello di offrire un’analisi dei fatti che privilegi la sostanza rispetto allo spettacolo. Un’alternativa concreta a quello che la tv ha da offrire in questo periodo, almeno secondo la Bruzzone.

I commenti social dopo la prima live di Bruzzone

La prima diretta su YouTube di Roberta Bruzzone ha raccolto parecchi commenti di sostegno da parte degli utenti, alcuni dei quali hanno esplicitamente dichiarato di aver seguito Ore 14 in passato solo per la presenza della criminologa. "Sono felicissima della live", ha scritto un’utente, "guardavo Rai 2 solo per sentirla, adesso non guardo più. Sei super dottoressa Bruzzone!". E qualcun altro ha aggiunto: "Anch’io non guardo più Ore 14…i nuovi amici non mi sono piaciuti". In pochissimi, invece hanno espresso sostegno per il conduttore di Ore 14.

Lo strappo di Bruzzone con Ore 14 e lo scontro in diretta tv

Già nelle scorse settimane, la criminologa aveva anticipato un cambio di passo nel suo rapporto con la tv, scrivendo sui social di voler partecipare solo a contesti dove poteva avere "il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica". Una presa di posizione che lasciava intendere una selezione più rigida dei programmi in cui intervenire, puntando su progetti dove la ‘lettura’ dei casi non venga semplificata o piegata alle esigenze dello spettacolo.

Il nuovo corso di Bruzzone arriva dopo settimane di tensione con Ore 14. Il rapporto con la trasmissione Rai si sarebbe incrinato in particolare dopo una puntata dedicata al caso Garlasco, in cui la criminologa, rivolgendosi agli altri ospiti, aveva invitato i presenti a leggere i verbali prima di lanciarsi in ipotesi sull’omicidio. Milo Infante aveva quindi replicato, visibilmente infastidito: "I verbali li leggiamo anche noi, non è che li legge solo la dottoressa Bruzzone".

Dopo quello scambio teso, Bruzzone non è più apparsa nello studio di Ore 14. E in un successivo comunicato social ha fatto capire di aver chiuso definitivamente con la trasmissione condotta da Infante.

