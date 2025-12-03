Roberta Bruzzone, la sua verità dietro l’addio a Ore 14, l’ultimatum (e la smentita): "Nessuna trattativa" Dopo l’acceso confronto con Milo Infante la criminologa avrebbe dato l’aut-aut per parlare dell’omicidio di Chiara Poggi solo nell’edizione del pomeriggio

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’addio di Roberta Bruzzone a Ore 14 continua a tingersi di giallo. Dopo l’acceso confronto in diretta con Milo Infante, infatti, la criminologa ha lasciato intendere che lascerà la trasmissione del daytime pomeridiano di Rai 2. Sulla sua improvvisa uscita di scena, tuttavia, spuntano sempre più retroscena. Stando alle ultime voci Bruzzone avrebbe dato un vero e proprio ultimatum alla redazione del programma e da lì la spaccatura sarebbe diventata insanabile ma – come precisato poco fa dalla diretta interessata – in questa vicenda non ci sarebbe niente di vero. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Roberta Bruzzone via da Ore 14: il retroscena e l’ultimatum a Milo Infante

Il clima rovente della puntata dello scorso giovedì di Ore 14 ha segnato la fine dell’avventura di Roberta Bruzzone come ospite di Milo Infante. Presenza fissa del programma, la criminologa ha avuto un diverbio in diretta col conduttore (che ha risposto per le rime alla provocazione della collega sostenendo che "I verbali li leggiamo anche noi, non è che li legge solo la dottoressa Bruzzone") e, dopo lo sfogo sui social, la frattura sarebbe divenuta troppo grande. Si è parlato molto dell’addio a Ore 14 (e allo spin-off serale Ore 14 Sera) di Roberta Bruzzone, con continui nuovi retroscena sulla rottura con Milo Infante, dall’ipotesi di un aut-aut sulla presenza del direttore di gente Umberto Brindani nel programma alla decisione di non parlare più del chiacchieratissimo caso Garlasco. Stando agli ultimi rumor, inoltre, Bruzzone avrebbe chiesto alla redazione di trattare l’omicidio di Chiara Poggi solo nel pomeriggio e di non prendere parte all’edizione serale (con Brindani ospite).

La smentita della criminologa: la verità sui social

Come anticipato, è stata la stessa Roberta Bruzzone a fare chiarezza sull’intera vicenda e raccontare la sua verità sull’addio a Ore 14. Intervenuta con un post sui social, infatti, la criminologa ha spazzato via tutte le voci: "Le versioni fornite da Ore 14 circa una presunta trattativa, un mio presunto veto sugli orari o addirittura una mia richiesta di essere invitata ‘solo al pomeriggio’ sono totalmente false, destituite di ogni fondamento e smentite dai fatti e dai documenti in mio possesso. Semmai quella è stata una richiesta avanzata da uno dei responsabili del programma…non certo da me, per tentare di salvare il salvabile". Bruzzone ha poi spiegato di avere chiuso tutti i contatti: "Da parte mia non è mai esistita alcuna trattativa. Non ne ho mai aperta una. Non ne ho mai voluta una. E non ho mai avuto alcun interesse ad averne".

