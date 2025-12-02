La Vita in Diretta, Matano si prende Roberta Bruzzone: l’addio (con polemica) a Milo Infante
La criminologa torna nel salotto del pomeriggio di Rai 1 dopo aver lasciato definitivamente il talk del giornalista: "La mia coerenza non è negoziabile".
Roberta Bruzzone torna a La Vita in Diretta. Dopo l’addio a Ore 14, successivo agli screzi con Milo Infante e alcune incompatibilità con determinati ospiti del talk, la celebre criminologa ha fatto sapere che i suoi impegni in Tv continueranno ma su un atro canale. Presto, quindi, tornerà a collaborare con più frequenza con Alberto Matano nel pomeriggio di Rai 1, dove commenterà gli spazi dedicati anche lì ai maggiori casi di cronaca del nostro Paese. Inoltre, Bruzzone resta salda al comando di Nella mente di Narciso, il programma in onda su RaiPlay e nella seconda serata del giovedì su Rai 2, confermato recentemente per altre due stagioni. A far sapere di aver lasciato Ore 14 definitivamente, per poi emigrare da Matano, è stata la stessa criminologa sui social, rispondendo ai follower che avevano notato la sua assenza nel talk: "Mi fa piacere che la mia assenza si percepisca", aveva scritto per poi dilungarsi spiegando i suoi nuovi impegni: "Sintonizzati su Rai 1 e mi trovi già da domani da Alberto Matano e poi su Rai 2 (seconda serata il giovedì sera) oltre a RaiPlay..basta e avanza…".
Roberta Bruzzone torna da Matano e lascia Ore 14: "La mia coerenza non è negoziabile"
"Mi fa piacere che la mia assenza si percepisca. Ma siccome sarà un’assenza definitiva, vi conviene seguirmi altrove. Da domani torno molto spesso da Alberto Matano su Rai 1 per commentare i più importanti fatti di cronaca. Naturalmente prosegue la mia avventura con nella mente di Narciso che trovi pianta stabile su RaiPlay e in seconda serata il giovedì sera su Raidue. Senza contare tutto quello che verrà promosso tramite i miei canali social. Dai, non sarà un problema, superare il senso di vuoto che lascia la mia assenza". Così, Roberta Bruzzone ha spiegato ai sono follower su Facebook di aver lasciato Ore 14, ma di non essere certo sparita dalla scena.
La criminologa pare che, dopo gli screzi con Milo Infante, non abbia gradito la presenza tra gli ospiti di Umberto Brindani, giornalista con cui esiste un profondo contrasto sul Delitto di Garlasco. Sempre sul social, a chi le ha fatto notare che la sua voce manca nel talk, ha poi risposto decisa: "Purtroppo io ho un vizio, un vizio decisamente peggiore di quello del fumo. Sono una persona coerente e la coerenza non è negoziabile. Almeno per me, ma evidentemente in quest’epoca travagliata la coerenza è poco praticata dai più non importa perché si ha sempre la possibilità di scegliere. E io ho scelto".
