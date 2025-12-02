Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

La Vita in Diretta, Matano si prende Roberta Bruzzone: l’addio (con polemica) a Milo Infante

La criminologa torna nel salotto del pomeriggio di Rai 1 dopo aver lasciato definitivamente il talk del giornalista: "La mia coerenza non è negoziabile".

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Roberta Bruzzone torna a La Vita in Diretta. Dopo l’addio a Ore 14, successivo agli screzi con Milo Infante e alcune incompatibilità con determinati ospiti del talk, la celebre criminologa ha fatto sapere che i suoi impegni in Tv continueranno ma su un atro canale. Presto, quindi, tornerà a collaborare con più frequenza con Alberto Matano nel pomeriggio di Rai 1, dove commenterà gli spazi dedicati anche lì ai maggiori casi di cronaca del nostro Paese. Inoltre, Bruzzone resta salda al comando di Nella mente di Narciso, il programma in onda su RaiPlay e nella seconda serata del giovedì su Rai 2, confermato recentemente per altre due stagioni. A far sapere di aver lasciato Ore 14 definitivamente, per poi emigrare da Matano, è stata la stessa criminologa sui social, rispondendo ai follower che avevano notato la sua assenza nel talk: "Mi fa piacere che la mia assenza si percepisca", aveva scritto per poi dilungarsi spiegando i suoi nuovi impegni: "Sintonizzati su Rai 1 e mi trovi già da domani da Alberto Matano e poi su Rai 2 (seconda serata il giovedì sera) oltre a RaiPlay..basta e avanza…".

Roberta Bruzzone torna da Matano e lascia Ore 14: "La mia coerenza non è negoziabile"

"Mi fa piacere che la mia assenza si percepisca. Ma siccome sarà un’assenza definitiva, vi conviene seguirmi altrove. Da domani torno molto spesso da Alberto Matano su Rai 1 per commentare i più importanti fatti di cronaca. Naturalmente prosegue la mia avventura con nella mente di Narciso che trovi pianta stabile su RaiPlay e in seconda serata il giovedì sera su Raidue. Senza contare tutto quello che verrà promosso tramite i miei canali social. Dai, non sarà un problema, superare il senso di vuoto che lascia la mia assenza". Così, Roberta Bruzzone ha spiegato ai sono follower su Facebook di aver lasciato Ore 14, ma di non essere certo sparita dalla scena.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La criminologa pare che, dopo gli screzi con Milo Infante, non abbia gradito la presenza tra gli ospiti di Umberto Brindani, giornalista con cui esiste un profondo contrasto sul Delitto di Garlasco. Sempre sul social, a chi le ha fatto notare che la sua voce manca nel talk, ha poi risposto decisa: "Purtroppo io ho un vizio, un vizio decisamente peggiore di quello del fumo. Sono una persona coerente e la coerenza non è negoziabile. Almeno per me, ma evidentemente in quest’epoca travagliata la coerenza è poco praticata dai più non importa perché si ha sempre la possibilità di scegliere. E io ho scelto".

Potrebbe interessarti anche

Garlasco, Infante punge Lovati e Bruzzone analizza Sempio: cosa è successo a Ore 14 Sera

Garlasco, il retroscena dell’addio di Roberta Bruzzone a Ore 14: lo scontro con Milo Infante

Roberta Bruzzone e Milo Infante, e se quel confronto che ha acceso il pomeriggio di ...
Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone verso l’addio a Ore 14: “Scelte doverose”, perché può mollare Milo Infante

La nota criminologa ha annunciato il passo indietro in un post condiviso via social....
Roberta Bruzzone

Bruzzone e l’addio a Ore 14, non c’entra (solo) Milo Infante: il retroscena su Garlasco e l’altra lite

La criminologa ha recentemente annunciato, via social, l'intenzione di prendersi una...
Ore 14 Sera, Garlasco tiene banco ma i social affossano Roberta Bruzzone

Ore 14 Sera, Garlasco tiene banco ma i social affossano Roberta Bruzzone: "Non sei la depositaria della verità"

I telespettatori non sopportano i toni della criminologa, ospite fissa del talk di M...
Roberta Bruzzone

Bruzzone sotto attacco, minacce di morte e ‘scintille’ con l'avvocato De Rensis. Cos'è successo

La criminologa ha svelato a Ore 14 Sera di aver ricevuto seri attacchi da un'associa...
Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco divide (ancora) i social. Bruzzone presa di mira

Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco divide (ancora) i social. Roberta Bruzzone presa di mira: perché

Il web si spacca dopo la puntata serale andata in onda ieri, 30 ottobre 2025: ecco l...
Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone oltre Garlasco, la nuova indagine su Rai 2: la sua verità su Giulia Cecchettin

Dopo alcuni dei delitti più discussi d’Italia, la criminologa riparte da una vicenda...
Ore 14 Sera reazioni social puntata 25 settembre 2025

Ore 14 Sera, il cambio di rotta su Garlasco fa impazzire i social: "Milo ha raddrizzato la trasmissione"

Il pubblico del talk sta apprezzando il cambiamento di registro di Infante e i suoi ...
Roberta Bruzzone

Garlasco in Tv, Bruzzone e l'assenza del DNA di Stasi: "Nessun contatto con Chiara". Infante sbotta: "Come Frankenstein Junior"

A "Ore 14" nella puntata di giovedì 27 novembre 2025 Roberta Bruzzone smonta le rile...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Roberta Petrelluzzi

Roberta Petrelluzzi
Giada Bocellari

Giada Bocellari
andrea-delogu

Andrea Delogu
Fabrizio Gallo

Fabrizio Gallo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963