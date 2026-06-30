Roberta Bruzzone va oltre Garlasco e riappare su Rai 2 dopo la rottura con Infante: cos’è “Dentro la truffa” La criminologa condurrà un nuovo show tutto suo sul secondo canale. Per lei un'ulteriore conferma della stima dell'azienda, dopo il successo di 'Nella mente di Narciso'.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Fuori Milo Infante, dentro Roberta Bruzzone. Superato il trauma dell’addio al conduttore, nuovo volto di punta Mediaset, la Rai corre ai ripari affidando all’esperta criminologa un nuovo programma tutto suo. Su Rai 2, Bruzzone si occuperà di truffe e dintorni, analizzando le strategie, ma anche i meccanismi psicologici che si celano dietro i tentativi (spesso ben riusciti) di raggirare povere vittime innocenti. A rivelare in dettaglio le finalità del nuovo show è stata la stessa criminologa, con un post ad hoc su Instagram. Vediamo qui sotto la storia completa.

Roberta Bruzzone, il nuovo show su Rai 2 dopo Milo Infante

La novità che anticipa i palinsesti Rai è stata rivelata poche ore fa da Roberta Bruzzone. "Dopo il grande successo di ‘Nella mente di Narciso’", ha scritto la criminologa in un post Instagram, "prende forma un nuovo progetto per Rai 2: ‘Dentro la truffa’". Una conferma importante, per un volto da mesi legato al Caso Garlasco, che aveva abituato gli appassionati del crime alla sua presenza in studio a Ore 14. Poi era arrivata la rottura con Milo Infante (ora migrato alla corte di Mediaset). E negli ultimi tempi Bruzzone era apparsa soprattutto a Quarto Grado su Rete 4.

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Ora invece sappiamo che avrà di nuovo uno show tutto suo. "Un programma pensato per entrare", prosegue lei, "con rigore e linguaggio diretto, nei meccanismi psicologici delle truffe più diffuse: quelle che ogni giorno colpiscono persone comuni, professionisti, anziani, famiglie, aziende. Perché la truffa non nasce mai solo da una tecnica. Nasce da una manipolazione precisa. Da un aggancio emotivo. Da una fiducia costruita artificialmente. Da una vulnerabilità intercettata nel momento esatto in cui la persona abbassa la guardia".

Di cosa parlerà Dentro la truffa di Roberta Bruzzone

Come spiegato dalla stessa esperta, Dentro la truffa offrirà uno spaccato unico sui meccanismi che regolano il mondo dei raggiri. "In ‘Dentro la truffa’," prosegue Bruzzone, "analizzeremo le strategie dei truffatori, i copioni ricorrenti, le leve psicologiche utilizzate per sedurre, confondere, isolare e colpire. Lo faremo senza allarmismi inutili, ma senza nemmeno edulcorare la realtà. Perché conoscere il raggiro è il primo passo per disinnescarlo".

Non è ancora stata rivelata la data di inizio del programma. Ma è chiaro che Rai 2 punta forte sul volto della criminologa per tenere alta l’attenzione del pubblico sul filone crime. Una potenziale manna per gli ascolti, che in tempi di pesante ristrutturazione interna non può certo essere ignorata. E proprio ora che Milo Infante se n’è andato, la mossa potrebbe rivelarsi alla fine azzeccatissima.

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