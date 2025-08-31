Roberta Bruzzone campionessa di ascolti su Raiplay: un terrificante viaggio nei reami della mente criminale. Da non perdere Nello show su Raiplay, la criminologa analizza quattro casi di cronaca nera, indagando sulle personalità dei colpevoli per trovare i tratti del loro narcisismo

Se c’è qualcosa che appassiona gli italiani, ancora più del gossip e del calcio, è la cronaca nera. Omicidi, rapimenti, violenze: capire cosa trasformi una persona apparentemente normale in un serial killer è uno dei misteri più affascinanti. La criminologa Roberta Bruzzone prova a fare proprio questo, nel suo show Nella mente di Narciso, in streaming su RaiPlay. Per la regia di Serena Pasquali Lasagni, e scritto e condotto dalla psicologa forense, nell’arco di otto puntate vengono analizzati quattro casi di cronaca nera italiana, cercando di capire i misteri legati alla personalità dei colpevoli e provando a delineare la figura del narcisista.

Nella Mente di Narciso in streaming su RaiPlay: otto episodi, quattro casi di cronaca nera

Uscito tra il 2024 e il 2025, lo show Nella mente di Narciso è composto da otto episodi della durata di circa 20 minuti l’uno. A coppie di due, analizzano quattro tra i casi di omicidio che più hanno sconvolto l’Italia. I casi di studio sono quelli di Benno Neumair nel delitto di Bolzano, di Sabrina Misseri nel delitto di Avetrana, di Mirto Milani nell’assassinio di Laura Ziliani e di Alessandro Impagnatiello nel caso legato all’omicidio di Giulia Tramontano e del figlio che portava in grembo.

Attraverso la ricostruzione dei fatti, la conduttrice raccoglie e riassume tutti i tratti del narcisismo maligno, sia nelle versioni Overt, sia in quelle Covert. Parallelamente vengono tracciate a grandi linee le tecniche per smascherare e sottrarsi a i fenomeni di manipolazioni a essi collegati.

Uno sguardo sulla malvagità ma anche un manuale di istruzioni (non senza polemiche)

Nella mente di Narciso assume i connotati sia della lente di un microscopio, puntata su alcune delle figure più tristemente celebri del passato recente del nostro Paese, sia una sorta di guida su come riconoscere le caratteristiche del narcisista in chi ci circonda per, eventualmente, riuscire a sfuggirgli.

Non sono però mancate le polemiche verso il programma, reo di mostrare storie già viste e riviste, in cui l’unica componente di novità è proprio la conduttrice. Lo show è stato anche tacciato di trattare le varie storie senza il giusto tatto, usando spesso spezzoni di altri programmi (come La vita in diretta o alcuni tg regionali) che hanno coperto le notizie con un taglio unicamente sensazionalistico. Insomma, un programma a due facce che parte con buoni presupposti ma che non riesce all’atto pratico ad avere la delicatezza e la profondità che vicende come queste avrebbero meritato.

