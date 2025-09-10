Roberta Bruzzone torna su RaiPlay per difendere le donne dagli uomini brutali La criminologa torna nel palinsesto Rai con la stagione 2 di "Nella mente di Narciso": i primi due casi saranno gli omicidi di Giulia Cecchettin e Lorys Sitval

Dopo il successo di pubblico della prima stagione, nonostante diverse critiche, dall’11 settembre torna su Rai 2 e in streaming su RaiPlay Nella mente di Narciso, programma crime condotto dalla criminologa Roberta Bruzzone. La docuserie di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, porterà nuovi casi di cronaca nera che hanno sconvolto l’Italia, sempre con l’obiettivo di indagare la figura del narcisista, per fornire agli spettatori un "manuale di istruzioni" per riconoscere e allontanare possibili narcisisti e individuare quei comportamenti tossici ai quali prestare particolare attenzione.

Roberta Bruzzone in streaming su RaiPlay con la stagione 2 di Nella mente di Narciso

Le puntate, in totale 10 da circa 30 minuti l’una, a due a due affronteranno casi in cui il narcisismo patologico è centrale. Apriranno "Filippo Turetta – l’omicidio di Giulia Cecchettin" e "Veronica Panarello – l’omicidio di Lorys Stival". La prima ripercorre l’omicidio della studentessa 23enne avvenuto nel 2023 a Fossò, in provincia di Venezia, con settantacinque coltellate inferte dall’ex fidanzato Filippo Turetta che non accettava la fine della loro relazione. Un delitto terribile e che ha scosso l’opinione pubblica, ottenendo grande risonanza mediatica. Turetta è attualmente condannato all’ergastolo.

La seconda racconta la morte di Lorys Stival, 8 anni, strangolato con delle fascette di plastica dalla mamma Veronica Panarello a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La donna è stata condannata a trent’anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere.

Una volta a settimana le altre puntate

Dal 18 settembre, poi, si aggiungeranno gli episodi che affronteranno "Andrea Pizzocolo – l’omicidio di Lavinia Ailoaiei", "Antonio De Marco – l’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta", per poi terminare con lo speciale "Mario Perrotta – il caso Arianna Flagiello".

"Nella mente di Narciso ha riscontrato un fortissimo gradimento da parte del nostro pubblico, catturato dai consigli della criminologa Roberta Bruzzone che accompagna lo spettatore a individuare il profilo del narcisista manipolatore e a difendersi da chi minaccia la propria incolumità psicologica e fisica" – racconta Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. "In questa seconda edizione, attraverso nuovi fatti di cronaca, la profiler si concentra sulle migliori strategie investigative per descrivere le più comuni tipologie di manipolatori maligni, decodificando comportamenti ambigui e pericolosi per la vita stessa, comportamenti che anche e soprattutto il nostro giovane pubblico deve saper riconoscere".

