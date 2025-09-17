Roberta Bruzzone insegna come difendersi dai narcisisti: torna la sua docuserie
'Nella mente di Narciso' è tornato su RaiPlay con nuove puntate e i casi di cronaca più feroci degli ultimi anni.
Roberta Bruzzone torna in Tv con la docuserie Nella mente di Narciso, il programma della criminologa che esplora la mente dei narcisisti malvagi attraverso casi reali di cronaca nera. Dopo il successo della prima stagione, dall’11 settembre in esclusiva su RaiPlay arrivano i nuovi episodi, con la conduttrice che accompagna ancora una volta gli spettatori in un viaggio nel narcisismo patologico, approfondendo i profili dei protagonisti di alcuni tra i casi italiani più rilevanti e discussi degli ultimi anni: "Filippo Turetta – l’omicidio di Giulia Cecchettin", "Veronica Panarello – l’omicidio di Lorys Stival", "Andrea Pizzocolo – l’omicidio di Lavinia Ailoaiei", "Antonio De Marco – l’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta" e "Mario Perrotta – il caso Arianna Flagiello".
Il programma è pensato come un vero e proprio ‘manuale di istruzioni‘ per riconoscere e proteggersi da personalità manipolatorie e narcisistiche. Potremo proprio definire il format come un prodotto che educa e allarma, dove si cerca di fornire al pubblico i segnali da cogliere per comprendere i comportamenti tossici ai quali prestare particolare attenzione. La seconda stagione della serie è composta da 10 puntate, ciascuna di circa 25–30 minuti, in cui vengono analizzati i casi reali che hanno scosso l’Italia intera. Per scoprire di più guardate il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
