Garlasco in TV, Roberta Bruzzone infuriata a Quarto Grado, gela l'avvocato Gallo, ma Brindisi la punge: "Frustrata"
Quando il dibattito sul caso Garlasco degenera, scoppia un acceso confronto che sfocia sul personale tra Bruzzone e Brindisi a Quarto Grado, mentre Nuzzi cerca di mettere pace.
È stata una puntata particolarmente tesa quella di Quarta Grado in cui Roberta Bruzzone si è trovata al centro di una serie di scontri verbali che hanno rapidamente alzato il livello dell’astio in studio, trasformando il confronto sul caso Garlasco in un vero e proprio campo minato, tra interruzioni continue e accuse personali.
Il confronto sul caso Garlasco a Quarto Grado
Il clima si è fatto incandescente fin da quando il discorso si è concentrato sulla questione della cartella contenente file pornografici presente nel computer di Alberto Stasi e sulla presunta visione di quel materiale da parte di Chiara. Roberta Bruzzone ha posto l’accento su un punto che, secondo lei, rappresentava una svolta nel dibattito, sottolineando come fino a poco tempo prima si sostenesse che quella cartella non fosse mai stata aperta, mentre ora la situazione appariva diversa: "Dimostriamo in maniera incontrovertibile e verificabile che invece quella visione c’è stata…". La reazione di Giuseppe Brindisi non si è fatta attendere e, con una risata che ha ulteriormente esasperato il clima, ha replicato: "Incontrovertibile di che?", provocando una risposta immediata e visibilmente irritata della criminologa, che ha sbottato: "Mamma mia Brindisi, lei è veramente una cosa allucinante. Lei continua ad interrompere con osservazioni davvero farneticanti. Riesce a gestire un nanosecondo di attesa? O ha una gestione della frustrazione così negativa?".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Lo scontro esplode tra Roberta Bruzzone e Giuseppe Brindisi
Da quel momento il confronto è rapidamente degenerato, allontanandosi sempre più dal merito della questione, e scivolando sul piano personale. Brindisi ha risposto senza arretrare di un passo: "No no, io non tollero le falsità. La sua frustrazione la ostenta su Youtube, quando parla dei video di Alberto Stasi. Lei ha un rapporto con il sesso problematico". Parole che hanno fatto saltare definitivamente i nervi alla criminologa: "La finisca. Lei sfoga la frustrazione su Youtube, con dei post che definire discutibili, per un uomo della sua età…".
In mezzo a questo botta e risposta sempre più acceso, Gianluigi Nuzzi ha tentato di riportare la calma, intervenendo più volte con un appello chiaro: "No no, per favore!". Un tentativo che però non ha avuto l’effetto sperato, visto che Bruzzone ha rincarato la dose aggiungendo: "Io capisco che per Brindisi sia difficile sostenere un contraddittorio". A quel punto il padrone di casa ha mandato la pubblicità, invitando gli ospiti a riprendere dopo la pausa con tono più pacati.
Il duro botta e risposta con Fabrizio Gallo
Come se non bastasse, la puntata ha regalato un ulteriore momento di tensione con l’intervento dell’avvocato Fabrizio Gallo. Durante un collegamento, Gallo ha parlato sopra Bruzzone, liquidando il suo intervento con un secco: "Ma chi se ne frega". A quel punto la reazione della criminologa è stata immediata e furiosa: "Gallo calmati! Rilassati, gradirei finire un concetto, che poi lei non è in grado di comprendere è un altro paio di maniche". La richiesta finale, fatta con evidente sarcasmo, ha chiuso uno dei momenti più accesi della puntata, quando Bruzzone ha chiesto dei tranquillanti per gli opinionisti in studio.
