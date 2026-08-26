Roberta Bruzzone contro Milo Infante su Garlasco: “Torno in Italia e farò i miei passi”, l’affondo dopo lo scoop La criminologa ha detto la sua sull’esposto mostrato dal conduttore nella seconda puntata di Ore 11, dichiarandosi pronta allo scontro legale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Gli ultimi sviluppi del caso Garlasco riaccendono anche lo scontro, ormai aperto da mesi, tra Roberta Bruzzone e Milo Infante, quest’ultimo fresco di esordio in Mediaset. Dopo la pubblicazione dell’esposto della famiglia Cappa, mostrato da Infante nella seconda puntata di Ore 11, la criminologa ha annunciato possibili iniziative giudiziarie nei confronti del conduttore. Al centro della contestazione ci sarebbe un passaggio dell’esposto che Bruzzone sostiene di aver riferito agli investigatori e che riguarda una conversazione avvenuta a margine di una registrazione televisiva. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Roberta Bruzzone, lo sfogo dopo lo scoop di Infante

Intevenuta su Fanpage, Roberta Bruzzone ha parlato dell’esposto mostrato da Milo Infante a Ore 11, secondo il quale – alla presenza del conduttore – l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, si sarebbe lasciato andare a gravi affermazioni su Stefania Cappa. Una ricostruzione dalla quale sia Infante sia lo stesso De Rensis hanno preso le distanze pubblicamente. Infante ha negato di aver ascoltato una conversazione del genere, mentre il legale di Stasi ha contestato la ricostruzione. Roberta Bruzzone ha però mantenuto una linea netta, lasciando intendere di voler affidare la questione alla magistratura: "Credo che tutto quello che sta accadendo vada valutato in sede giudiziaria. Appena torno in Italia farò i miei passi". E, rispetto alla smentita di Infante, ha aggiunto: "Prendo atto che lui dice di non ricordare quella conversazione, ma non è un grosso problema: io ho modo di documentare tutto quello che ho detto e affermato".

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Da quasi fratelli alla rottura: cosa è successo tra Bruzzone e Infante

Lo scontro odierno arriva dopo una rottura che, fino a pochi mesi fa, sarebbe stata difficile da immaginare. Roberta Bruzzone e Milo Infante erano infatti una coppia televisiva molto affiatata a Ore 14, dove la criminologa era una presenza pressoché fissa. A gennaio Bruzzone lasciò il programma e, successivamente, spiegò che alla base dell’addio c’era anche la fine di un rapporto personale che aveva considerato molto importante, arrivando a definire Infante quasi come un fratello. La separazione sarebbe maturata anche attraverso divergenze professionali e di vedute sul caso Garlasco, compresa la posizione sull’innocenza di Alberto Stasi. Dopo l’addio a Ore 14, Bruzzone ha intensificato la propria presenza televisiva accanto a Gianluigi Nuzzi, mentre il rapporto con Infante è progressivamente diventato terreno di accuse e repliche pubbliche. Ora la vicenda dell’esposto aggiunge un nuovo, delicato capitolo a una frattura nata in televisione e diventata nel frattempo anche personale e giudiziaria.

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