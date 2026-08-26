Roberta Bruzzone contro Milo Infante su Garlasco: “Torno in Italia e farò i miei passi”, l’affondo dopo lo scoop
La criminologa ha detto la sua sull’esposto mostrato dal conduttore nella seconda puntata di Ore 11, dichiarandosi pronta allo scontro legale
Gli ultimi sviluppi del caso Garlasco riaccendono anche lo scontro, ormai aperto da mesi, tra Roberta Bruzzone e Milo Infante, quest’ultimo fresco di esordio in Mediaset. Dopo la pubblicazione dell’esposto della famiglia Cappa, mostrato da Infante nella seconda puntata di Ore 11, la criminologa ha annunciato possibili iniziative giudiziarie nei confronti del conduttore. Al centro della contestazione ci sarebbe un passaggio dell’esposto che Bruzzone sostiene di aver riferito agli investigatori e che riguarda una conversazione avvenuta a margine di una registrazione televisiva. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Roberta Bruzzone, lo sfogo dopo lo scoop di Infante
Intevenuta su Fanpage, Roberta Bruzzone ha parlato dell’esposto mostrato da Milo Infante a Ore 11, secondo il quale – alla presenza del conduttore – l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, si sarebbe lasciato andare a gravi affermazioni su Stefania Cappa. Una ricostruzione dalla quale sia Infante sia lo stesso De Rensis hanno preso le distanze pubblicamente. Infante ha negato di aver ascoltato una conversazione del genere, mentre il legale di Stasi ha contestato la ricostruzione. Roberta Bruzzone ha però mantenuto una linea netta, lasciando intendere di voler affidare la questione alla magistratura: "Credo che tutto quello che sta accadendo vada valutato in sede giudiziaria. Appena torno in Italia farò i miei passi". E, rispetto alla smentita di Infante, ha aggiunto: "Prendo atto che lui dice di non ricordare quella conversazione, ma non è un grosso problema: io ho modo di documentare tutto quello che ho detto e affermato".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Da quasi fratelli alla rottura: cosa è successo tra Bruzzone e Infante
Lo scontro odierno arriva dopo una rottura che, fino a pochi mesi fa, sarebbe stata difficile da immaginare. Roberta Bruzzone e Milo Infante erano infatti una coppia televisiva molto affiatata a Ore 14, dove la criminologa era una presenza pressoché fissa. A gennaio Bruzzone lasciò il programma e, successivamente, spiegò che alla base dell’addio c’era anche la fine di un rapporto personale che aveva considerato molto importante, arrivando a definire Infante quasi come un fratello. La separazione sarebbe maturata anche attraverso divergenze professionali e di vedute sul caso Garlasco, compresa la posizione sull’innocenza di Alberto Stasi. Dopo l’addio a Ore 14, Bruzzone ha intensificato la propria presenza televisiva accanto a Gianluigi Nuzzi, mentre il rapporto con Infante è progressivamente diventato terreno di accuse e repliche pubbliche. Ora la vicenda dell’esposto aggiunge un nuovo, delicato capitolo a una frattura nata in televisione e diventata nel frattempo anche personale e giudiziaria.
Potrebbe interessarti anche
Roberta Bruzzone: “Ho querelato Salvo Sottile”. Resa dei conti in Rai su Garlasco, nel caos anche Milo Infante e Massimo Giletti
La criminologa ha fatto sapere di essere pronta al ‘contrattacco’ in caso di convoca...
Roberta Bruzzone va oltre Garlasco e riappare su Rai 2 dopo la rottura con Infante: cos’è “Dentro la truffa”
La criminologa condurrà un nuovo show tutto suo sul secondo canale. Per lei un'ulter...
Infante contro Bruzzone, finisce male: il dossier di Milo, a rischio il nuovo programma Rai della criminologa (che contrattacca)
I rapporti tra Milo Infante e la criminologa sono ai minimi termini, ecco qual è l'u...
Roberta Bruzzone ufficializza la separazione da Quarto Grado: "Una scelta doverosa e non procrastinabile". Il commiato social
L’esperta annuncia la fine del suo percorso nella trasmissione e spiega ai fan il mo...
Milo Infante, doppio scoop su Garlasco e ovazione sul web: “Fa uno strano effetto”
Il conduttore ha parlato annunciato importanti novità per il suo nuovo programma “Ve...
Roberta Bruzzone verso l’addio a Ore 14: “Scelte doverose”, perché può mollare Milo Infante
La nota criminologa ha annunciato il passo indietro in un post condiviso via social....
Bruzzone fa il botto dopo Milo Infante, le parole del conduttore e il dettaglio (perfido) scovato dal web
Ottimo risultato per “Nella mente di Narciso” condotto dalla nota criminologa subito...
Roberta Bruzzone e la ‘bufala’ su Milo Infante: "È sconcertante", sfogo durissimo
La nota criminologa è intervenuta sui social per smentire categoricamente una fake n...