Bruzzone fa il botto dopo Milo Infante, le parole del conduttore e il dettaglio (perfido) scovato dal web Ottimo risultato per “Nella mente di Narciso” condotto dalla nota criminologa subito dopo Ore 14 di Sera, ma un dettaglio non è passato inosservato.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Nella mentre di Narciso, il programma condotto su Rai 2 da Roberta Bruzzone, durante il quale la nota criminologa analizza i protagonisti di casi di cronaca nera, ripercorrendo le diverse vicende e indagando sulle personalità e le motivazioni dei colpevoli. Fino a poco tempo fa, la Bruzzone era ospite fissa del programma Ore 14 di Milo Infante, andato in onda anche ieri sera nella sua versione serale proprio prima della trasmissione condotta dalla criminologa. Negli ultimi giorni pare che tra la Bruzzone e il conduttore vi siano state alcune incomprensioni, tanto da portare la criminologa a non partecipare più al programma. Ieri sera, però, alcuni utenti del web hanno notato un particolare dettaglio: ecco quale.

Nella mente di Narciso, Bruzzone fa il botto dopo Milo Infante

La puntata di ieri sera, giovedì 4 dicembre, di Nella mente di Narciso ha interessato circa 315mila spettatori per il 7,5% di share, un buon risultato per Roberta Bruzzone che si conferma una delle personalità del settore criminologico più seguite e apprezzate. Nelle ultime ore, il giornalista Giuseppe Candela ha pubblicato un post su X che riporta le seguenti parole: "Praticamente la Bruzzone fa buoni ascolti grazie al traino importante di Infante", affermando che i buoni ascolti ottenuti da Nella mente di Narciso siano la conseguenza del successo della trasmissione precedente. Ore 14 di Sera è indubbiamente un ottimo traino, visto il successo e l’apprezzamento da parte del pubblico, ma non è certo da sottovalutare nemmeno la capacità di Bruzzone di interessare e coinvolgere il pubblico grazie a competenza e indiscutibili capacità di racconto.

Roberta Bruzzone, l’espressione di Milo Infante scatena il web

Di recente, pare che tra Roberta Bruzzone e il conduttore Milo Infante vi siano state alcune incomprensioni legate alle discussioni sul caso Garlasco. Da quanto emerso, mentre Bruzzone appare scettica sulle nuove indagini su Sempio, Infante sembra sposare una linea più possibilista. L’unica certezza è che, da qualche giorno, Bruzzone non partecipa più a Ore 14 e sull’argomento si è espressa in maniera piccata anche attraverso alcuni post Instagram.

Che tra Infante e la Bruzzone i rapporti non siano più idilliaci quindi assodato, ma proprio ieri sera il web ha notato un ulteriore dettaglio. "Adesso vi lasciamo nelle mani della dott.ssa Roberta Bruzzone, non cambiate canale", ha affermato Milo Infante nel passare la linea al programma della criminologa al termine del suo. Sul web in molti si sono soffermati, però, sull’espressione del conduttore, apparsa non proprio felice. Un utente del web ha infatti ironizzato scrivendo: "Espressione tipo ci vediamo all’Agenzia dell’Entrate dopo che hai ricevuto una cartella". C’è anche chi, però, ha apprezzato il gesto di Infante, che ha ‘lanciato’ Nella mente di Narciso al termine del suo programma nonostante la fine della collaborazione con Roberta Bruzzone: "E anche sulla chiusura da Milo lezione di stile! Bravissimo", ha scritto un utente.

