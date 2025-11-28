Roberta Bruzzone verso l’addio a Ore 14: “Scelte doverose”, perché può mollare Milo Infante La nota criminologa ha annunciato il passo indietro in un post condiviso via social. Alla base della scelta potrebbero esserci divergenze sul caso di Garlasco. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Potremmo essere a un punto di svolta nel rapporto professionale tra Roberta Bruzzone e Ore 14. Il programma di approfondimento, condotto da Milo Infante su Rai 2, ci ha abituati alla presenza della criminologa come ospite (quasi) fissa, ma dietro le quinte potrebbe essersi ‘guastato’ qualcosa. A sollevare sospetti è stato un recente post social della Bruzzone, che ha fatto subito pensare a un imminente passo indietro. Forse a causa delle divergenze di vedute con Infante sul Caso Garlasco. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Roberta Bruzzone, il messaggio social e il possibile addio a Ore 14

In un lungo post condiviso sui social, Roberta Bruzzone ha celebrato i risultati del suo programma "Nella mente di Narciso", premiato anche ieri negli ascolti. Ma tra le righe la criminologa ha anche fatto un annuncio, che in molti hanno interpretato come un addio definitivo alle sue ospitate nello studio di Ore 14. "Ho maturato una decisione molto chiara", ha scritto Bruzzone, "voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica. Giunti a questo punto della mia carriera, ritengo doveroso concentrarmi su ciò che davvero merita di essere divulgato: informazione corretta, strumenti utili, analisi serie…il lavoro è tantissimo…e la voglia di farlo al meglio è ancora di più. Perciò continuate a seguire Nella Mente di Narciso, continuate a seguire i miei canali, le mie pagine, i miei contributi: proprio da questo periodo partirà un’ondata di contenuti nuovi, che riguarderanno molti dei temi che mi avete segnalato e che sono, per me, altrettanto stimolanti quanto necessari".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nei commenti al post, la criminologa ha aggiunto un ulteriore indizio sul perché di questa ‘svolta’: "Scelte…doverose. Spiegherò meglio quando verrà il momento". Parole che sembrano segnare una distanza crescente rispetto ad alcuni contesti televisivi, e che molti hanno immediatamente collegato proprio a Ore 14. Contattata dalla redazione di Libero Magazine per un commento diretto, Roberta Bruzzone ha preferito non aggiungere ulteriori dichiarazioni, rimandando di fatto a quel "quando verrà il momento" annunciato via social.

Le divergenze tra Bruzzone e Infante sul caso Garlasco

Va ricordato che la Bruzzone si è sempre mostrata molto prudente, se non apertamente scettica, sulle nuove indagini relative al delitto di Garlasco. E se in passato anche Milo Infante e Ore 14 apparivano allineati con questa posizione, nelle ultime settimane sono apparsi più ‘possibilisti’, dando spazio anche a ricostruzioni e opinioni che potrebbero aver indispettito un’esperta seria come la Bruzzone.

Questo cambio di passo, dunque, potrebbe essere alla base dell’addio della criminologa. Che già ieri non era presente nella versione serale della trasmissione, e non è comparsa neppure oggi nella puntata pomeridiana.

Le reazioni social al post di Bruzzone

Sotto il post di Bruzzone, nel frattempo, si è scatenata una valanga di commenti (in gran parte positivi). Alcuni utenti hanno incoraggiato la criminologa a prendere le distanze da certi talk: "Lei è troppo sincera, competente, non si abbassi a partecipare a certi programmi che sono diventati inguardabili". E altri hanno citato direttamente Ore 14, usando toni anche piuttosto forti: "Bravissima dottoressa, la trasmissione di Infante non la merita"; "Ho spento la tv, senza di lei Dottoressa Ore 14 non vale più la pena di essere seguito". Ma non sono mancate le voci critiche nei confronti dell’esperta: "E tutto perché Milo Infante ha avuto ‘l’ardire’ di non essere d’accordo con lei? Ma per favore, dottoressa". Insomma online si è già scatenato un dibattito acceso, che conferma quanto la figura della Bruzzone sia, nel bene e nel male, in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico anche al di là della TV. Ed è per questo che il suo addio sarebbe un duro colpo per Milo Infante e Ore 14.

Potrebbe interessarti anche