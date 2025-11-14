Roberta Bellesini a La volta buona, l’amore (ostacolato) per Giorgio Faletti: “Era destino tra noi, mia mamma non si fidava" A La Volta Buona Roberta Bellesini ripercorre l’amore con Giorgio Faletti, tra primi sguardi, emozioni e sorprendenti coincidenze del destino.

Durante la puntata odierna di La Volta Buona, Roberta Bellesini ha condiviso un commosso e luminoso ritratto del marito Giorgio Faletti. Attraverso aneddoti, ricordi e piccoli segnali del destino, la moglie dell’artista ha riportato alla luce non solo la sua straordinaria creatività, ma anche la profondità umana che lo ha sempre contraddistinto, raccontando dettagli preziosi che ne celebrano il talento e l’indimenticabile sensibilità.

Roberta Bellesini e l’amore per Giorgio Faletti: il racconto a La Volta buona

Il racconto di Roberta Bellesini affonda le radici in un incontro avvenuto molto prima che il loro amore sbocciasse. Lei aveva quindici anni, lui era già un volto noto: Faletti rientrò ad Asti con una Ferrari vistosa e al fianco di una modella, lasciando in Roberta l’impressione di un uomo "sborone", come ha ricordato sorridendo. Il tempo però avrebbe ribaltato completamente quella percezione. Anni dopo, durante una festa, tra i due accadde qualcosa. "Una sera eravamo a una festa," ha raccontato la Bellesini. È intervenuta Caterina Balivo, ricostruendo quel momento: "E lui lì iniziò a corteggiarti, e tua mamma ti diceva: ‘Occhio perché è più grande di te, e viene dal mondo dello spettacolo… magari vuole solo prenderti un po’ in giro.’ Ma invece…".

Roberta ha spiegato meglio quella situazione: "Sì, mia mamma era anche un po’ preoccupata: tra l’altro lei aveva un anno in meno di lui. Ma la sua vera paura era il mondo dello spettacolo, pensava potesse rendere tutto più complicato". E invece Faletti si rivelò fin da subito serio e rispettoso, tanto da presentarle molto presto i suoi genitori.

A La Volta Buona un racconto che emoziona il pubblico

Oltre ai sentimenti, a intrecciare le loro vite sembra esserci stato anche un disegno più grande. Roberta ha rivelato una coincidenza che ha sorpreso gli ospiti in studio: la casa dei suoi nonni, in cui è cresciuta, fu acquistata anni dopo proprio dai genitori di Faletti. Senza saperlo, anche lui aveva vissuto tra quelle stesse mura. Una scoperta arrivata quando la loro relazione era agli inizi, diventata per la coppia un simbolo di un legame scritto, forse, molto prima del loro incontro ufficiale.

Ricordando Giorgio Faletti, Roberta ha sottolineato la grandezza del suo universo creativo: un artista capace di muoversi con naturalezza tra musica, scrittura e cinema, ma soprattutto un uomo dotato di un’umanità rara. Un affetto che, ancora oggi, continua a vivere attraverso le sue parole e nelle testimonianze di chi gli ha voluto bene.

