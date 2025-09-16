Addio a Robert Redford: vinse il premio Oscar con il film che segnò il suo debutto alla regia Morto a 89 anni il divo di Hollywood che ha fatto sognare intere generazioni: ecco quali sono e dove vedere in streaming i film più celebri diretti da lui.

Robert Redford, leggenda del grande schermo, è scomparso proprio oggi all’età di 89 anni. Un grande lutto nel mondo del cinema internazionale che perde un interprete con alle spalle ruoli memorabili in capolavori come Butch Cassidy, La stangata e Tutti gli uomini del presidente. Una carriera strabiliante durante la quale l’attore ha svelato anche un’altra faccia del suo talento: quella dietro la cinepresa. Redford ha infatti diretto pochi ma significativi lungometraggi, alcuni dei quali lo hanno portato a ottenere anche riconoscimenti prestigiosi, primo fra tutti l’Oscar per la miglior regia con Gente comune: ecco allora quali sono e dove vedere i film più celebri diretti da Robert Redford.

Leoni per agnelli, il capolavoro diretto e interpretato da Robert Redford

Tra i film che Robert Redford ha diretto, comparendo anche come protagonista, spicca senza alcun dubbio Leoni per agnelli del 2007. L’iconico film intreccia tre narrazioni separate ma che si svolgono contemporaneamente: nella California occidentale, il professor Stephen Malley (interpretato proprio da Redford) cerca di scuotere lo spirito critico di un giovane studente (Todd Hayes) ormai sfiduciato verso il futuro. A Washington D.C., nel frattempo, il senatore Jasper Irving (Tom Cruise) propone un nuovo piano bellico, oggetto di un’intervista con la giornalista Janine Roth (Meryl Streep), la quale si mostra scettica rispetto alla propaganda politica che accompagna la proposta. Infine, in Afghanistan, due soldati, ex studenti di Malley, sono coinvolti nell’operazione bellica che Irving ha promosso. Un film imperdibile che è possibile recuperare in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Robert Redford, il successo come regista: da Gente comune a La regola del silenzio

Il primo film diretto da Robert Redford, che gli ha permesso anche di vincere l’Oscar come migliore regia, è stato Gente comune del 1980. La pellicola racconta la storia di una famiglia benestante del Midwest che vive un crollo interiore nel momento in cui uno dei figli muore in un incidente nautico e l’altro tenta il suicidio. Il sopravvissuto, Conrad, torna a casa dopo un periodo in ospedale psichiatrico, ma fatica a ritrovare il rapporto con la madre, emotivamente distante e con il peso del senso di colpa. Un film che tra gli interpreti principali vede Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton e Judd Hirsch, e che risulta attualmente disponibile per la visione in streaming su Amazon Prime Video, Apple TV, CHILI e Google Play Film.

Ma tra i film diretti da Robert Redford è doveroso citare anche il suo ultimo capolavoro: La regola del silenzio – The Company You Keep del 2012. Questa pellicola parla di Jim Grant, avvocato e padre vedovo, che conduce una vita tranquilla finché un giornalista scopre che in passato era un attivista dei Weather Underground con un’identità segreta. Quando la sua ex compagna viene arrestata per un crimine violento del passato, la sua copertura salta, costringendolo a fuggire per proteggere la figlia e cercare di dimostrare la propria innocenza.

Un film che vede lo stesso Robert Redford nel ruolo principale, affiancato da un cast corale con Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Julie Christie, Nick Nolte, Brendan Gleeson, Anna Kendrick, Stanley Tucci e Richard Jenkins. La regola del silenzio è attualmente disponibile in streaming su RaiPlay (gratuitamente), Amazon Prime Video, Apple TV e Rakuten TV.

