Robert Redford, chi è la moglie Sibylle Szaggars: con lui fino alla morte L’attore statunitense era sposato dal 2009 con l’artista tedesca: prima il matrimonio con Lola Van Wagenen e i quattro figli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

IPA

CONDIVIDI

Robert Redford è morto all’età di 89 anni. Vero e proprio simbolo di Hollywood, l’attore statunitense si è spento nei pressi di Salt Lake City; al suo fianco, ovviamente, c’era anche la moglie Sibylle Szaggars, sposata nel 2009. Per Redford si trattò del secondo matrimonio dopo il divorzio dall’attivista Lola Van Wagenen, madre dei suoi quattro figli. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Sibylle Szaggars, la moglie di Robert Redford

L’11 luglio del 2009 Robert Redford convolò a nozze con Sibylle Szaggars, artista multimediale tedesca classe 1957. La coppia si sposò al Louis C. Jacob Hotel di Amburgo, in Bassa Sassonia, coronando così una lunga storia d’amore iniziata più di dieci anni prima. I due erano infatti legati da molto tempo e nel 1996 Sibylle si era trasferita a casa dell’attore statunitense a Sundance, nello Utah. L’artista tedesca è rimasta al fianco del marito fino alla sua morte, sopraggiunta il 16 settembre 2025 a Provo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La prima moglie e i quattro figli

Il primo matrimonio di Robert Redford risale invece al 9 agosto del 1958, quando l’attore decise di sposare l’attivista Lola Van Wagenen a Las Vegas (un mese dopo si tenne una seconda cerimonia a casa della nonna di lei). Insieme i due hanno avuto quattro figli. Il primo, Scott Anthony Redford, nacque a settembre del 1959 ma morì dopo poco più di due mesi a causa di sindrome letale infantile. Tre anni più tardi venne alla luce Shauna Jean Redford, morto nel 2020 a causa di un tumore, e nel 1970 nacque la figlia Amy Hart Redford. Oltre ad avere rivestito il ruolo di produttrice esecutive di vari film, Lola è nota negli USA soprattutto per il suo attivismo: nel 1970 fu tra i fondatori della CAN (Consumer Action Now), associazione no-profit di cui è stata tra i volti simbolo per più di dieci anni.

Potrebbe interessarti anche