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Robert Pattinson torna nel suo ruolo più amato dopo The Drama: "Non vedo l'ora di farlo di nuovo"

Dopo il tour promozionale di The Drama, Robert Pattinson si prepara a tornare nei panni del Cavaliere Oscuro: ecco l'annuncio tanto atteso

Robert Pattinson torna nel suo ruolo più amato dopo The Drama: confermato The Batman 2
Mediaset Infinity

Dopo una lunga attesa, arrivano finalmente notizie certe su The Batman 2. Durante la promozione del suo nuovo film con Zendaya, The Drama, Robert Pattinson ha confermato che tra pochissimi giorni inizierà ufficialmente a lavorare al secondo capitolo della saga di Matt Reeves.

Robert Pattinson in The Batman 2 dopo The Drama: perché ci è voluto tanto?

Stando agli aggiornamenti, il sequel arriverà solo il 1° ottobre 2027; ma perché ci sono voluti così tanti anni (visto che il primo film è uscito nel 2022)? In genere, per i grandi successi come questo, si cerca di far uscire il seguito il prima possibile, ma in questo caso ci sono stati diversi intoppi, a partire dalle proteste di attori e sceneggiatori nel 2023 hanno bloccato tutto per mesi. Il regista Matt Reeves, poi, ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per finire la sceneggiatura, consegnata solo lo scorso anno infine c’è stato anche un cambio ai vertici della DC con l’arrivo di James Gunn, il che ha creato qualche dubbio iniziale sui tempi di produzione.

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Sta di fatto che la macchina organizzativa è già partita. Pattinson inizierà la pre-produzione la prossima settimana, mentre il ciak sul set è previsto per fine maggio. Il film verrà girato negli studi della Warner Bros. a Leavesden e in esterni tra Liverpool e Glasgow, città che già nel primo film avevano dato a Gotham City quell’aspetto cupo e affascinante.

Cosa sappiamo di The Batman 2

Mentre James Gunn sta creando un nuovo universo di supereroi, il Batman di Robert Pattinson resterà nel suo mondo a parte, una sorta di "Saga Criminale" più realistica e oscura. Al momento sono ignoti i dettagli della trama di The Batman 2, tuttavia sappiamo che, oltre a Pattinson, rivedremo Jeffrey Wright (Gordon), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (il Pinguino). Barry Keoghan tornerà poi nei panni del Joker, mentre la grande novità è Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent (il futuro Due Facce). Anche Scarlett Johansson è entrata nel cast, ma il suo ruolo è ancora segretissimo.

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