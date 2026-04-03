Robert Pattinson torna nel suo ruolo più amato dopo The Drama: "Non vedo l'ora di farlo di nuovo"
Dopo il tour promozionale di The Drama, Robert Pattinson si prepara a tornare nei panni del Cavaliere Oscuro: ecco l'annuncio tanto atteso
Dopo una lunga attesa, arrivano finalmente notizie certe su The Batman 2. Durante la promozione del suo nuovo film con Zendaya, The Drama, Robert Pattinson ha confermato che tra pochissimi giorni inizierà ufficialmente a lavorare al secondo capitolo della saga di Matt Reeves.
Robert Pattinson in The Batman 2 dopo The Drama: perché ci è voluto tanto?
Stando agli aggiornamenti, il sequel arriverà solo il 1° ottobre 2027; ma perché ci sono voluti così tanti anni (visto che il primo film è uscito nel 2022)? In genere, per i grandi successi come questo, si cerca di far uscire il seguito il prima possibile, ma in questo caso ci sono stati diversi intoppi, a partire dalle proteste di attori e sceneggiatori nel 2023 hanno bloccato tutto per mesi. Il regista Matt Reeves, poi, ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per finire la sceneggiatura, consegnata solo lo scorso anno infine c’è stato anche un cambio ai vertici della DC con l’arrivo di James Gunn, il che ha creato qualche dubbio iniziale sui tempi di produzione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sta di fatto che la macchina organizzativa è già partita. Pattinson inizierà la pre-produzione la prossima settimana, mentre il ciak sul set è previsto per fine maggio. Il film verrà girato negli studi della Warner Bros. a Leavesden e in esterni tra Liverpool e Glasgow, città che già nel primo film avevano dato a Gotham City quell’aspetto cupo e affascinante.
Cosa sappiamo di The Batman 2
Mentre James Gunn sta creando un nuovo universo di supereroi, il Batman di Robert Pattinson resterà nel suo mondo a parte, una sorta di "Saga Criminale" più realistica e oscura. Al momento sono ignoti i dettagli della trama di The Batman 2, tuttavia sappiamo che, oltre a Pattinson, rivedremo Jeffrey Wright (Gordon), Andy Serkis (Alfred) e Colin Farrell (il Pinguino). Barry Keoghan tornerà poi nei panni del Joker, mentre la grande novità è Sebastian Stan nel ruolo di Harvey Dent (il futuro Due Facce). Anche Scarlett Johansson è entrata nel cast, ma il suo ruolo è ancora segretissimo.
Guida TV
-
12 Aprile 2026
One for the moneySky Cinema Romance
Potrebbe interessarti anche
The Batman 2, Sebastian Stan nel cast del film e un ritorno che mette i brividi
Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale ...
The Drama, quando esce il film che racconta la storia d'amore tra Zendaya e Robert Pattinson
Zendaya e Robert Pattinson protagonisti di una storia d'amore e un oscuro matrimonio...
The Drama, passione e segreti con Robert Pattinson e Zendaya nel trailer italiano del film: la confessione choc
Per la prima volta assieme sul set, i due attori inaugurano un sodalizio che prosegu...
Robert Pattinson, retroscena scottanti: le chiamate notturne a Zendaya e la stoccata all'ex fidanzata
Robert Pattinson ha svelato un retroscena imbarazzante di The Drama e lanciato anche...
Roma incorona Zendaya e Robert Pattinson: gli 'sposini' nella Capitale per l'incontro col sindaco Gualtieri
Il Sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto le star internazionali nella Sala Rossa per...
Nozze amare per Zendaya e Robert Pattinson: una confessione shock rovina tutto nel trailer di The Drama
Il matrimonio di Zendaya e Robert Pattinson in The Drama potrebbe andare a monte per...
Dune Parte 3 tra volti segnati, Robert Pattinson che spiazza e il dettaglio inquietante che divide i fan
In attesa del trailer di Dune 3, le nuove immagini mostrano protagonisti segnati e a...
Zendaya lascia tutti senza parole, l’annuncio clamoroso scuote Hollywood: altro che "The Drama"
Dopo un 2026 ricchissimo di uscite e di impegni lavorativi, l’attrice ha annunciato ...