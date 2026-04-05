Robert Pattinson, retroscena scottanti: le chiamate notturne a Zendaya e la stoccata all'ex fidanzata
Robert Pattinson ha svelato un retroscena imbarazzante di The Drama e lanciato anche una stoccata alla sua ex fidanzata Kristen Stewart
È arrivato al cinema The Drama, un film che sta già dividendo il pubblico. A portarlo sul grande schermo è la casa di produzione A24 e vede per la prima volta insieme due star mondiali: Zendaya e Robert Pattinson. Alla regia c’è Kristoffer Borgli, che avevamo già apprezzato per Dream Scenario. Questa volta ci propone una commedia romantica dai toni molto scuri e taglienti, dietro la quale si nascondono alcuni retroscena esilaranti ma anche incredibili, che gli stessi protagonisti hanno raccontato nel corso delle varie interviste rilasciate in queste settimane.
Robert Pattinson svela i retroscena scottanti di The Drama (e lancia una stoccata all’ex fidanzata)
Tra le più particolari c’è quella che Pattinson ha raccontato al giornale francese Premiere, svelando di essere letteralmente andato in crisi a causa di una singola battuta. Era così ossessionato dal trovarci un significato profondo da scriverci sopra pagine di appunti. Alla fine è arrivato a telefonare a Zendaya in piena notte e l’attrice, con molta pazienza, gli ha spiegato che la frase era semplicissima e non nascondeva proprio nulla di particolare.
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Non è l’unica curiosità che arriva dalle interviste rilasciate da Pattinson. Alla prima del film a Roma, parlando di amore e relazioni, Pattinson ha parlato delle "red flag" (un segnale d’allarme) in amore, svelando che per lui una di queste è essere del segno dell’Ariete. Affermazione di fronte alla quale il web si è scatenato, visto che la sua storica ex Kristen Stewart è proprio dell’Ariete. Frecciatina o coincidenza?
The Drama, successo o flop al cinema?
The Drama è comunque una storia che mira a colpire il pubblico. I protagonisti sono Emma e Charlie. Lei lavora in una libreria, lui è un inglese trapiantato negli Stati Uniti che dirige un museo. Sembrano la coppia perfetta e mancano solo sette giorni al loro matrimonio. Tuttavia, durante una cena tra amici, un gioco fatto per scherzo fa emergere un segreto pesantissimo che rovina l’atmosfera. Da quel momento, tutto crolla: i due iniziano a mettere in discussione i loro sentimenti e ogni scelta fatta in passato.
Il film sta già spaccando l’opinione pubblica, soprattutto per alcuni temi toccati nella narrazione. Riuscirà a superare le critiche e a sbancare al botteghino?
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