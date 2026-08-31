Robert Pattinson diviso tra Batman e la Mostra di Venezia 2026: l'attore è in concorso con uno dei film più attesi al Lido Il nuovo film di Lance Oppenheim, basato sulla storia vera del giornalista Chris Hansen, in concorso alla 83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Robert Pattinson, che l’anno prossimo vedremo nuovamente nei panni del Crociato Incappucciato in The Batman II di Matt Reeves, nonché in Dune – Parte Tre di Denis Villeneuve, sta per approdare all’83ma Mostra del Cinema di Venezia con Primetime, pellicola di Lance Oppenheim basata sulla storia vera del giornalista Chris Hansen. Una figura fondativa per il mondo della televisione odierno, tra le prime a unire verità a crime, investigazione ad arresto, giustizia a spettacolo. Primetime, dopo il passaggio a Venezia fissato per il 5 settembre, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 15 ottobre.

Robert Pattinson protagonista a Venezia con Primetime, tratto dalla storia vera di Chris Hansen

Nel 2006 il giornalista Chris Hansen si prepara a fare la storia della televisione con To Catch a Predator, il controverso format che, attraverso operazioni sotto copertura e telecamere nascoste, smaschera in diretta tv predatori sessuali colti sul fatto. Mentre il programma diventa un fenomeno nazionale e il suo conduttore un’icona del pubblico, il confine tra informazione, giustizia e spettacolo si fa sempre più ambiguo e il cortocircuito fra cronaca, intrattenimento e voyeurismo televisivo sempre più insostenibile. Questa la trama di Primetime, film con protagonista Robert Pattinson e presentato in concorso all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attore di Tenet, The Batman, Twilight, nonché del recente Odissea di Christopher Nolan, sarà anche produttore del film, un dirompente racconto sul potere dei media, la spettacolarizzazione del male e la vertigine del successo televisivo. Nel cast anche Merritt Wever (Birdman, Storia di un matrimonio), Skyler Gisondo (Superman, Booksmart, The Social Dilemma) e la cantautrice Phoebe Bridgers. Fra i produttori del filmfigura pure il maestro dell’horror Ari Aster, regista, tra gli altri,di Hereditary, Midsommar, Beau ha paura ed Eddington.

La polemica con Chris Hansen

Prodotto da A24, diretto da Lance Oppenheim e scritto da Ajon Singh, Primetime arriverà nelle sale italiane il 15 ottobre con I Wonder Pictures. Nel frattempo il vero Chris Hansen avrebbe raccontato a Fox News, come riferiscono diversi media americani, di essersi recato negli uffici di A24 per vedere in privato il film. Prima della proiezione, avrebbe confidato, gli sarebbe stato chiesto di firmare un accordo che tuttavia il giornalista ha giudicato eccezionalmente restrittivo, perché avrebbe inciso sui diritti relativi al suo nome, immagine e brand. Si è quindi rifiutato di firmarlo e la produzione non ha acconsentito alla visione della pellicola.

"Non ho alcun interesse finanziario in questo film", avrebbe commentato, aggiungendo che nessuno della produzione lo ha pagato o lo ha ingaggiato come consulente. Lui stesso affermerebbe di aver saputo dell’esistenza della pellicola da fonti terze. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale di Primetime doppiato in italiano.

Potrebbe interessarti anche