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Robert Pattinson tormentato dallo strano legame tra l’Odissea di Nolan e Twilight

L’attore racconta il suo Antinoo nel nuovo film di Christopher Nolan e sorprende tutti paragonando il personaggio al celebre Jacob di Twilight. Ecco il motivo

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Robert Pattinson torna a fare il "cattivo romantico". L’attore britannico, che ha lasciato definitivamente alle spalle i capelli impomatati di Edward Cullen per indossare il mantello di Batman, si prepara ora a una nuova sfida: interpretare Antinoo ne L’Odissea di Christopher Nolan. E per descrivere il suo personaggio – un pretendente al trono di Itaca e alla mano di Penelope – ha fatto un paragone tanto inaspettato quanto rivelatore. In cosa, Antinoo e Jacob della saga Twilight si somigliano? Un accostamento che dice molto su come l’attore stesso vede questo ruolo e, soprattutto, su cosa aspettarsi dal film. Di seguito, tutti i dettagli.

Robert Pattinson, il paragone tra il personaggio di Antinoo (Odissea) e Jacob (Twilight) non passa inosservato

Nessuno può mettere in dubbio che, non tutti, possono vantare una carriera così brillante e promettente come quella di Robert Pattinson. Tuttavia, il suo debutto sulla scena internazionale è stato legato a un ruolo inizialmente controverso: quello di Edward Cullen nella saga di Twilight, dove interpretava il celebre vampiro rivale di Jacob. Parlando del suo nuovo personaggio di Antinoo ne L’Odissea di Christopher Nolan, Pattinson ha paragonato il ruolo al suo passato nella saga e, a MTV UK, ha scherzato sul fatto che il pubblico potrebbe fare il tifo per il suo nuovo personaggio: "Penso che faranno il tifo per lui. Continuo a paragonarlo a Jacob di Twilight".

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L’attore ha poi spiegato il rapporto tra Antinoo e la storia principale del film: "Il tema centrale di ‘L’Odissea ‘ è che Penelope non riesce a decidersi tra i due uomini e io cerco di aiutarla a prendere una decisione. Le dico: ‘Va bene così. È morto, rassegnati‘". Proprio con Twilight, Pattinson ha conquistato un’incredibile notorietà, dopo la precedente esperienza in Harry Potter. Negli anni successivi, con impegno e dedizione è arrivato a interpretare anche Batman mentre, ad oggi, Odissea, di Christopher Nolan, rappresenta uno dei suoi progetti più ambiziosi.

Odissea, quando esce il film di Nolan nei cinema italiani

Il film di Nolan, tanto atteso in Italia e non solo, racconta il viaggio decennale di Ulisse, interpretato da Matt Damon, tra prove, incontri mitologici e nemici pericolosi, con l’obiettivo di tornare dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco, interpretati rispettivamente da Anne Hathaway e Tom Holland. Pattinson veste i panni di Antinoo, un pretendente di Penelope che ambisce anche al trono di Itaca. Questo che si preannuncia un vero e proprio capolavoro, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio 2026. Non ci resta che attendere.

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