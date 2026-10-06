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Robert Kelker-Kelly è morto a 62 anni: la causa della morte e gli ultimi momenti dell'attore de 'Il tempo della nostra vita'

L’attore simbolo della soap opera statunitense si è spento nella sua casa in Missouri dopo avere lamentato un forte dolore al petto: il malore improvviso

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La soap opera americana perde uno dei suoi volti più noti. Robert Kelker-Kelly, attore conosciuto soprattutto per aver vestito i panni di Bo Brady in Days of Our Lives (Il tempo della nostra vita), è morto a 62 anni. La notizia del decesso è arrivata dopo un malore improvviso nella sua abitazione in Missouri. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Robert Kelker-Kelly, il malore improvviso e la morte a 62 anni

Le ultime ore di vita di Robert Kelker-Kelly si sono consumate sabato 3 ottobre. Secondo le ricostruzioni, infatti, l’attore si trovava nella sua casa in Missouri quando, intorno alle 20, ha iniziato a lamentare un forte dolore al petto. Poco dopo si sarebbe accasciato sul letto, perdendo conoscenza. La persona che era con lui ha immediatamente chiamato i soccorsi, con la richiesta di intervento partita alle 20:16. Quando i sanitari sono arrivati, Kelker-Kelly non respirava più. I tentativi di rianimazione non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenute anche le autorità, che non avrebbero rilevato elementi tali da far pensare a una morte sospetta. Al momento, tuttavia, non è stata resa pubblica una causa ufficiale del decesso. Le circostanze descritte fanno quindi riferimento a un’emergenza medica improvvisa, senza che sia stato specificato quale problema abbia provocato la morte dell’attore.

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Dalle soap opera al successo: la carriera e le controversie

Nato nel 1963, Robert Kelker-Kelly aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1987, entrando nel cast di Another World nel ruolo di Sam Fowler. La grande popolarità sarebbe arrivata qualche anno più tardi con Days of Our Lives, la soap conosciuta in Italia come Il tempo della nostra vita. Nel 1992 ottenne la parte di Bo Brady, subentrando a Peter Reckell e diventando il protagonista di una delle storyline più importanti della serie, al fianco di Kristian Alfonso e Lisa Rinna. Il suo percorso nella soap terminò nel 1995, quando Reckell tornò a interpretare il personaggio. Successivamente Kelker-Kelly approdò a General Hospital, dove interpretò Stavros Cassadine. Parallelamente alla recitazione, aveva lavorato anche come pilota professionista. Negli ultimi mesi il suo nome era tornato sulle cronache per le dichiarazioni di Lisa Rinna contenute nella sua autobiografia. L’attrice aveva raccontato di aver avuto un rapporto difficile con il collega, accusandolo di comportamenti verbalmente aggressivi, manipolatori e di atteggiamenti che, secondo la sua testimonianza, rendevano complicato il lavoro sul set.

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