È morto Robert Duvall: addio all'attore Premio Oscar e volto de Il Padrino e Apocalypse Now Robert Duvall, attore icona di film celebri come Il Padrino e Apocalypse Now è morto all'età di 95 anni: nel corso della sua carriera è stato anche Premio Oscar

Robert Duvall, prolifico attore con una carriera nel mondo dellcinema e dello spettacolo lunga 70 anni, è morto all’età di 95 anni. Il vincitore dell’Oscar per Un tenero ringraziamento del 1983 era noto per ruoli in film come Il Padrino, Apocalypse Now, Il buio oltre la siepe e molti altri. La moglie dell’attore, Luciana, ha annunciato la notizia lunedì 16 febbraio su Facebook, scrivendo: "Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo. Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto".

Addio Robert Duvall: gli esordi dell’attore e il grande successo al cinema

Duvall è nato a San Diego, in California, nel 1931. Suo padre era contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti e Duvall e i suoi due fratelli crebbero principalmente ad Annapolis, nel Maryland, vicino all’Accademia Navale. Suo padre era spesso via. "Una volta tornò a casa dopo un lungo periodo in mare e si rivolse bruscamente a mio fratello minore, che disse a mia madre: ‘Di’ a quell’uomo di tornare a casa’. Perché, sapete, non si relazionava con lui", raccontò Duvall a GQ nel 2014. Suo padre si aspettava che seguisse le sue orme, ma Duvall scelse un’altra strada. "Ero pessimo in tutto tranne che nella recitazione: riuscivo a malapena a finire la scuola", raccontò a PEOPLE nel 1977. Dopo il liceo, si arruolò nell’esercito e prestò servizio in Corea, anche se non combatté mai.

Al suo ritorno, i suoi genitori lo incoraggiarono a intraprendere la carriera di attore. Studiò recitazione al Principia College in Illinois e, dopo la laurea, si trasferì a New York per studiare con Sanford Meisner al Neighborhood Playhouse di New York. Tra i suoi compagni di corso c’erano Dustin Hoffman, Gene Hackman e James Caan, divenuti poi tutti amici per la vita.

Duvall si dedicò al teatro newyorkese e impressionò il drammaturgo e sceneggiatore Horton Foote, che lo raccomandò per il ruolo di Boo Radley. Fu il debutto dell’attore sul grande schermo e l’inizio di una grande carriera. Divenne famoso per il suo lavoro come attore caratterista e negli anni ’60 apparve in film come Bullitt e Il Grinta. Nel 1972, apparve ne Il Padrino nel ruolo di Tom Hagen, il figlio pseudo-adottivo della famiglia Corleone che rimane un outsider. Il film gli valse la sua prima nomination all’Oscar, ruolo che riprese nel sequel del 1974.

I complimenti di Francis Ford Coppola per l’attore

Francis Ford Coppola, che ha diretto Duvall nei film Il Padrino e Apocalypse Now, nel 2003 parlò di lui in un’intervista a People, esaltandone le qualità sul set: "Gli attori entrano nel personaggio in momenti diversi: la prima settimana, la terza settimana. Bobby è sexy dopo una o due riprese. È tutto ciò di cui ha bisogno". Duvall scherzò, all’epoca, dicendo che il suo unico rimpianto per Il Padrino era di non aver avuto "una parrucca migliore".

