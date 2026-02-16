Robert Duvall, chi era la moglie Luciana Pedraza: quattro matrimoni, i figli mancati e l'ultimo addio doloroso Luciana era la quarta moglie dell'attore premio Oscar: l’amore nato in Argentina, il tango e una vita condivisa fino all’ultimo giorno

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

La morte di Robert Duvall, avvenuta il 15 febbraio all’età di 95 anni, segna un grande lutto per tutti i fan del grande cinema americano. Attore premio Oscar e interprete di ruoli entrati nella storia, Duvall negli ultimi vent’anni della sua vita ha condiviso tutto con la quarta moglie Luciana Pedraza, rimastagli accanto fino alla fine. È stata lei ad annunciare pubblicamente la sua morte con un messaggio carico di affetto, ricordandolo non solo come artista, ma come compagno di vita.

Robert Duvall è morto, chi era la moglie Luciana Pedraza: il colpo di fulmine e 40 anni di distanza

Luciana Pedraza è un’attrice e regista argentina, nata nel 1972 a Salta e cresciuta nella provincia di Jujuy. Prima di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti, ha mantenuto un forte legame con il suo Paese d’origine, dove la coppia ha anche sostenuto progetti benefici a favore delle comunità locali attraverso la fondazione Robert Duvall Children’s Fund.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il suo percorso artistico si è intrecciato più volte con quello del marito. Ha recitato in film come Assassination Tango e Wild Horses, collaborando direttamente con Duvall sia davanti che dietro la macchina da presa. Oltre alla recitazione, si è cimentata anche nella regia, dimostrando una sensibilità cinematografica fuori dal comune e indipendente rispetto alla visione del marito.

Il loro incontro risale al 1996, a Buenos Aires. A raccontarlo fu lo stesso attore in un’intervista:

"Ho incontrato mia moglie in Argentina. Il negozio di fiori era chiuso, quindi sono andato in panetteria. Se il negozio di fiori fosse stato aperto, non l’avrei mai incontrata"

Fu lei, in realtà, a farsi avanti con naturalezza, invitandolo a una festa di tango organizzata da amici comuni, a cui Duvall decise di partecipare.

Luciana ha sempre sostenuto di non sapere chi fosse quell’uomo quando lo conobbe: "Pensa che io stia mentendo, ma lo giuro su Dio". Un dettaglio che, secondo entrambi, rese il loro legame più autentico. Per lei non era la star di Hollywood, ma semplicemente "Bobby". E ancora negli anni successivi, come raccontava, "E ancora, per me, è solo Bobby".

Condividevano anche una curiosa coincidenza: erano nati entrambi il 5 gennaio, pur con oltre quarant’anni di differenza. In diverse occasioni Duvall ha parlato pubblicamente dell’importanza della moglie nella sua quotidianità: "Non so se amo qualcosa di tutto questo, ma la quotidianità con la mia meravigliosa moglie" e ancora "Si prende cura di me".

Dopo la sua morte, Luciana lo ha salutato così: "Ieri abbiamo detto addio al mio amato marito, caro amico e uno dei più grandi attori del nostro tempo" e "Bob se n’è andato serenamente a casa, circondato da amore e conforto".

Robert Duvall, la vita privata: 4 matrimoni e niente figli

Nato il 5 gennaio 1931 a San Diego, Duvall proveniva da una famiglia legata alla carriera militare: il padre era un ufficiale della Marina statunitense. Nonostante la fama mondiale conquistata grazie a film come The Godfather e Apocalypse Now, nella vita privata ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato, lontano dagli eccessi tipici di Hollywood.

Prima di Luciana Pedraza, l’attore era stato sposato tre volte: con Barbara Benjamin, Gail Youngs e Sharon Brophy. Il matrimonio con Luciana, celebrato nel 2005, è stato il più duraturo e quello che ha accompagnato l’ultima fase della sua esistenza.

Robert Duvall non ha avuto figli, né biologici né adottivi. In passato aveva affrontato l’argomento con la consueta ironia, spiegando che la sua vita aveva preso altre direzioni e la causa è stata probabilmente una una sua probabile infertilità. Nonostante ciò, si è impegnato in progetti filantropici dedicati ai più giovani, soprattutto in Argentina, Paese d’origine della moglie.

Potrebbe interessarti anche