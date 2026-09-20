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"È davvero folle e inquietante": Robert De Niro scoppia a piangere in diretta e sconvolge la conduttrice. Ecco cosa è successo davvero

Durante una recente intervista, il celebre attore si è lasciato andare alla commozione di fronte alle parole della conduttrice sul suo operato contro Trump

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Robert De Niro scoppia a piangere durante un'intervista, conduttrice sconvolta: "Non ci posso credere"
Netflix

L’insofferenza di Robert De Niro verso Donald Trump non è certo una novità. Già in passato il celebre attore si è chiaramente schierato contro il presidente americano, criticando il suo operato, ma durante una chiacchierata nel podcast Good Hang condotto da Amy Poehler, ha lasciato a bocca aperta gli ascoltatori mostrando un lato inatteso e vulnerabile.

Robert De Niro in lacrime per i complimenti della conduttrice

A far crollare le difese della stella di Hollywood sono state le parole di stima della conduttrice. Amy Poehler ci ha tenuto infatti a ringraziarlo per la costanza con cui si spende pubblicamente contro l’ex presidente, spiegando quanto la sua voce sia diventata un punto di riferimento importante per moltissime persone. Di fronte a questo attestato d’affetto, il solitamente imperturbabile De Niro si è sciolto in lacrime, riuscendo soltanto a mormorare un commosso "Grazie".

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Lo sfogo emotivo è stato talmente spiazzante che la stessa Poehler ne è rimasta sconvolta e ha dunque provato subito a smorzare la tensione passandogli un fazzoletto: "Non posso credere di averti fatto piangere", ha allora ammesso. Un attimo dopo, però, l’attore ha ripreso il controllo e ha ricominciato a picchiare duro sulla situazione politica americana, definendo "folle e inquietante" ciò che il Paese sta attraversando e ricordando che l’unica strada possibile resta quella di continuare a battersi con determinazione.

Il precedente attacco pubblico di De Niro a Trump

Chi segue De Niro sa che l’attore non è nuovo a dichiarazioni di questo tipo. Già nel 2025, al Festival di Cannes, non aveva fatto sconti a Trump definendolo senza mezzi termini ‘un ignorante’. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente: dietro la solita rabbia è emersa la profonda preoccupazione di un uomo sinceramente spaventato per il futuro della propria nazione. Un pensiero che trova riscontro in molti altri personaggi dello spettacolo americano, che in questi mesi non hanno nascosto questa stessa preoccupazione per il paese.

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