Robert De Niro e Martin Scorsese conquistano la Legione d'Onore. Il video e l'orgoglio di Macron: "Ora sono anche più francesi" Il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto conferire la Legione d'Onore a Robert De Niro e Martin Scorsese in una cerimonia speciale che si è tenuta a New York

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

La carriera di due grandi artisti del calibro di Robert De Niro e Martin Scorsese parla da sola, ma ora ai vari riconoscimenti di pubblico e addetti ai lavori ne possono aggiungere un altro, decisamente prestigioso. Si tratta della Legione d’Onore, che è stata conferita loro direttamente dal presidente francese Emmanuel Macron, in una cerimonia organizzata per l’occasione, che si è tenuta a New York.

Robert De Niro e Martin Scorsese conquistano la Legione d’Onore: la motivazione

Villa Albertine, a New York, è stata la sede di una cerimonia prestigiosa, che si è tenuta nella giornata di ieri, mercoledì 23 settembre 2026, organizzata per consegnare la Legione d’Onore, l’onorificenza francese a due grandi attori, Robert De Niro e Martin Scorsese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E’ stato proprio il presidente transalpino, Emmanuel Macron, a occuparsi personalmente del conferimento, così da poterli incontrare da vicino e spiegare allo stesso tempo le ragioni che ci sono dietro questa scelta.

Il riconoscimento arriva "per il loro impegno a favore del cinema e della sua conservazione", secondo quanto riportato da una persona che era all’evento e che ha assistito alla scena, notando la loro innegabile emozione. Il più commosso è stato Scorsese, che ha voluto farsi accompagnare all’evento dalla figlia Francesca, costantemente al suo fianco nelle situazioni più importanti, non a caso lei non ha mancato di condividere un frammento della giornata sul suo profilo social, poco importa se il suo nome sia stato detto in maniera errata (è stata chiamata Francesca Scorcese).

"Questi due grandi del cinema americano sono ora ‘un po’ francesi’", sono state le parole del Capo dell’Eliseo, che ha espresso così il suo orgoglio per una gratifica meritata, arrivata a 83 anni (i due interpreti sono coetanei).

De Niro ha ottenuto la Legione d’Onore per il suo impegno nell’alfabetizzazione mediatica e nella creazione audiovisiva indipendente. Scorsese, invece, ha potuto ricevere il premio per il suo impegno nel restauro cinematografico e nella salvaguardia delle sale cinematografiche indipendenti.

Presenti anche Daniel Day Lewis e Leonardo DiCaprio, entrambi legatissimi ai due colleghi. I quattro hanno voluto poi imprimere nella memoria questo momento attraverso una foto che è destinata a restare nella storia. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche