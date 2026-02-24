Morto Robert Carradine, l'attore di Lizzie McGuire: la famiglia conferma il suicidio e il disturbo bipolare Addio al protagonista de La rivincita dei nerds e Lizzie McGuire, Robert Carradine, morto suicida a 71 anni

Addio a Robert Carradine: il noto attore è morto a 71 anni, togliendosi la vita. Noto soprattutto per i ruoli in I cavalieri dalle lunghe ombre, La rivincita dei nerds e Lizzie McGuire, Carradine apparteneva a una delle famiglie più celebri del cinema americano. I familiari hanno diffuso una dichiarazione a Deadline in cui lo ricordano con parole molto nette e chiedono rispetto per il loro lutto: "È con profonda tristezza che dobbiamo condividere che il nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine è venuto a mancare. In un mondo che può sembrare così oscuro, Bobby è stato sempre un faro di luce per chiunque lo circondasse".

Il ricordo della famiglia e un importante messaggio sulla salute mentale

Nella stessa nota, la famiglia sottolinea anche la valorosa lotta di Carradine contro un disturbo bipolare che, spiegano, lo accompagnava da quasi due decenni, e auspica che la sua storia possa incoraggiare un dialogo più aperto sulla salute mentale e sullo stigma che spesso la circonda. In chiusura, la richiesta: "In questo momento chiediamo privacy per piangere questa perdita insondabile". A ribadire il punto è stato anche il fratello Keith Carradine, che ha spiegato come la famiglia voglia che la battaglia di Robert con il disturbo bipolare sia conosciuta e compresa. "Vogliamo che la gente lo sappia, e non c’è nessuna vergogna", ha detto, definendola "una malattia che ha avuto la meglio su di lui". Keith Carradine ha aggiunto di voler celebrare il fratello per la sua lotta e per la persona che era: "Era profondamente dotato, e ci mancherà ogni giorno. Troveremo conforto in quanto poteva essere divertente, in quanto era saggio e totalmente accogliente e tollerante. Questo era il mio fratellino". La famiglia ha riferito che Carradine lascia figli, nipoti, fratelli, nipoti e "chiunque abbia avuto l’onore di averlo nella propria vita", rinnovando la richiesta di privacy.

La carriera di Robert Carradine

Nato il 24 marzo 1954, Robert Carradine era il figlio più giovane dell’attore John Carradine e fratello degli attori David e Keith Carradine, oltre che del Disney Imagineer Christopher Carradine. Il debutto sul grande schermo risale al 1972 in I Cowboys, al fianco di John Wayne: l’audizione gli fu suggerita dal fratello David dicendogli che "aveva tutto da guadagnare e nulla da perdere". Carradine ha poi costruito una carriera personale e riconoscibile, lavorando anche in Tornando a casa di Hal Ashby (film vincitore dell’Oscar) con Jane Fonda e Jon Voight, interpretazione che alimentò perfino l’idea che potesse essere "il miglior attore della famiglia". Tra i primi titoli importanti c’è anche Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno di Martin Scorsese, prima di arrivare ai ruoli per cui è rimasto più popolare presso il grande pubblico, da I cavalieri dalle lunghe ombre (recitato insieme a parte della sua famiglia) alla serie di quattro film de La rivincita dei nerds, fino alla popolare serie tv Lizzie McGuire, in cui era il padre della protagonista interpretata da Hilary Duff.

