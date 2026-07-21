Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Robbie Williams, la replica alle polemiche sul video della ‘cocaina’ in diretta ai Mondiali: “Erano caramelle”

Il cantante britannico ha voluto fare chiarezza rispondendo con ironia al filmato circolato in rete e diventato virale: cosa ha detto, la sua reazione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Robbie Williams risponde e lo fa con stile. Il cantante britannico, infatti, ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza sulle polemiche scatenate da un video circolato sui social dopo la finale di Mondiali 2026. Dopo il caso della ‘palpatina’ a Laura Pausini nel preshow, il leader dei Take That è finito nella bufera per un filmato in cui, secondo alcuni, lo si può vedere utilizzare sostanze stupefacenti in diretta tv. La replica di Robbie, però – come detto – non è tardata ad arrivare. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Robbie Williams, scoppia il ‘caso’ della cocaina in diretta tv

La finale dei Mondiali 2026 non ha fatto discutere soltanto per quanto accaduto sul terreno di gioco. Dopo le polemiche sul ritmo soporifero della partita e soprattutto sulla rissa scattata dopo il fischio finale, infatti, l’attenzione dei social si è spostata su Robbie Williams, protagonista della cerimonia di chiusura insieme a Laura Pausini e Nicole Scherzinger. A innescare la polemica è stato un breve filmato registrato durante un’intervista concessa dall’artista britannico ai microfoni di Magenta Tv. Mentre rispondeva ad alcune domande sulla competizione e sulla nazionale inglese, infatti, un piccolo oggetto bianco è caduto sul microfono. Williams lo ha immediatamente rimosso con la mano, facendolo cadere a terra, ma quel gesto è bastato per alimentare ogni tipo di interpretazione. Le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, dove in tanti hanno sostenuto che si trattasse di cocaina, continuando a ottenere migliaia di visualizzazioni e interazioni e facendo diventare il video virale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Robbie Williams alle accuse: cosa ha detto

Con il passare delle ore, e visto il crescente clamore mediatico, Robbie Williams ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza su quanto accaduto. Attraverso un video pubblicato su Instagram ha scelto (giustamente) la strada dell’ironia, mostrando alla fine alcune caramelle alla menta in bocca e spiegando: "Vorrei semplicemente scusarmi per l’oggetto che ieri è caduto sul microfono. È stato davvero poco professionale e molte persone si sono preoccupate per me, ma va tutto bene perché avevo molte altre caramelle". Una risposta che ha messo fine alle speculazioni nate online. Il cantante, del resto, non ha mai nascosto il proprio passato segnato dalle dipendenze, sia da droghe che alcol. Il leader dei Take That ha però recentemente raccontato di essersi ‘ripulito’ e di non toccare niente da ben 25 anni, avendo imparato a convivere con le proprie ansie con maturità.

Potrebbe interessarti anche

Mondiali Laura Pausini

Laura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 con Robbie Williams, sul palco un cast da kolossal: quando e dove guardarla

Cerimonia di chiusura dei Mondiali, Laura Pausini conquista il palco con Robbie Will...
Robbie Williams e Laura Pausini

Finale Mondiale, il podio del cringe: Ronaldo in tuta, la ‘palpata’ a Laura Pausini e l'halftime show che divide

Lo spettacolo dell’intervallo della finalissima ha regalato momenti di spettacolo (a...
Laura Pausini

Laura Pausini stratega sopraffina: perde milioni in Italia ma domina il mondo. Come ha blindato il suo impero (con l'aiuto della famiglia)

Con i conti in rosso dal 2020, Laura Pausini prepara la zampata al bilancio con un b...
Ocean's Eleven, una star di Narcos in trattativa per entrare nel cast del film prequel con Margot Robbie

Ocean’s Eleven, colpo a sorpresa per il prequel con Margot Robbie: scelto il villain (e arriva dal mondo di Narcos)

Il prequel di Ocean’s Eleven accelera i lavori: accanto a Margot Robbie e Bradley Co...
Robin Williams

Robin Williams avrebbe compiuto 75 anni, 6 cose che non sai su di lui: dall'amicizia con Spielberg al cameo in Friends

Indimenticabile, indimenticato, dissacrante, unico e a volte malinconico: Robin Will...
Margot Robbie - The Suicide Squad - Missione Suicida

Altro che Harley Quinn: Margot Robbie ha confessato la più sorprendente paura segreta

In The Suicide Squad - Missione Suicida è la più rumorosa di tutti. Nella vita priva...
Il film "peggiore" della carriera di Alfred Hitchcock: è davvero così? Dove vederlo

Il film "peggiore" della carriera di Alfred Hitchcock: è davvero così? Dove vederlo

Tutti i film disponibili in TV nella serata di martedì 7 luglio 2026: spicca Topaz d...
Sandra Oh, che fine ha fatto la dottoressa Yang di Grey's Anatomy?

Sandra Oh, che fine ha fatto l'attrice di Cristina Yang dopo Grey's Anatomy? La svolta inaspettata e meritatissima

Per il ruolo nello storico Medical Drama aveva vinto un Golden Globe e due Screen Ac...
Claudia Gerini

I film in onda in TV stasera, sabato 11 luglio 2026: dal cult Inception alla commedia con Marco Giallini e Claudia Gerini

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di sabato 11 luglio 2026: dal kolo...

Personaggi

Bad Bunny

Bad Bunny
Teresa Ciabatti

Teresa Ciabatti
Cristian Mascolino

Cristian Mascolino
Oliver Tree

Oliver Tree

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963