Robbie Williams, la replica alle polemiche sul video della ‘cocaina’ in diretta ai Mondiali: “Erano caramelle” Il cantante britannico ha voluto fare chiarezza rispondendo con ironia al filmato circolato in rete e diventato virale: cosa ha detto, la sua reazione

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Robbie Williams risponde e lo fa con stile. Il cantante britannico, infatti, ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza sulle polemiche scatenate da un video circolato sui social dopo la finale di Mondiali 2026. Dopo il caso della ‘palpatina’ a Laura Pausini nel preshow, il leader dei Take That è finito nella bufera per un filmato in cui, secondo alcuni, lo si può vedere utilizzare sostanze stupefacenti in diretta tv. La replica di Robbie, però – come detto – non è tardata ad arrivare. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Robbie Williams, scoppia il ‘caso’ della cocaina in diretta tv

La finale dei Mondiali 2026 non ha fatto discutere soltanto per quanto accaduto sul terreno di gioco. Dopo le polemiche sul ritmo soporifero della partita e soprattutto sulla rissa scattata dopo il fischio finale, infatti, l’attenzione dei social si è spostata su Robbie Williams, protagonista della cerimonia di chiusura insieme a Laura Pausini e Nicole Scherzinger. A innescare la polemica è stato un breve filmato registrato durante un’intervista concessa dall’artista britannico ai microfoni di Magenta Tv. Mentre rispondeva ad alcune domande sulla competizione e sulla nazionale inglese, infatti, un piccolo oggetto bianco è caduto sul microfono. Williams lo ha immediatamente rimosso con la mano, facendolo cadere a terra, ma quel gesto è bastato per alimentare ogni tipo di interpretazione. Le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, dove in tanti hanno sostenuto che si trattasse di cocaina, continuando a ottenere migliaia di visualizzazioni e interazioni e facendo diventare il video virale.

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La risposta di Robbie Williams alle accuse: cosa ha detto

Con il passare delle ore, e visto il crescente clamore mediatico, Robbie Williams ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza su quanto accaduto. Attraverso un video pubblicato su Instagram ha scelto (giustamente) la strada dell’ironia, mostrando alla fine alcune caramelle alla menta in bocca e spiegando: "Vorrei semplicemente scusarmi per l’oggetto che ieri è caduto sul microfono. È stato davvero poco professionale e molte persone si sono preoccupate per me, ma va tutto bene perché avevo molte altre caramelle". Una risposta che ha messo fine alle speculazioni nate online. Il cantante, del resto, non ha mai nascosto il proprio passato segnato dalle dipendenze, sia da droghe che alcol. Il leader dei Take That ha però recentemente raccontato di essersi ‘ripulito’ e di non toccare niente da ben 25 anni, avendo imparato a convivere con le proprie ansie con maturità.

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