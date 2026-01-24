Robbie Williams supera i Beatles e segna un record storico: “Sono il Forrest Gump del Pop”, cosa ha combinato Britpop è il 16° album al primo posto in classifica nel Regno Unito: sorpassati i Beatles e i giganti della musica mondiale. Nuovo record per Robbie Williams.

Incredibile, ma vero: Robbie Williams, grazie al successo dell’album Britpop, è diventato l’artista con più dischi al primo posto nel Regno Unito, superando anche il record dei Beatles. Il cantante 51enne è una delle voci più belle e ascoltate nel panorama della musica mondiale e, nonostante tutto, questo traguardo è stato piuttosto inaspettato ma, non si può dire che sia immeritato. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Robbie Williams supera i Beatles: il nuovo record da urlo

Robbie Williams ha conquistato la vetta della classifica britannica con il suo ultimo album, Britpop, raggiungendo il suo sedicesimo disco al primo posto e superando così il record dei Beatles. Dietro di lui ci sono i Rolling Stones e Taylor Swift con quattordici primi posti ed Elvis Presley con tredici. La notizia, certificata dalla Official Charts Company, ha scosso l’industria musicale globale, segnando un nuovo capitolo nella storia della musica pop. L’uscita dell’album, il 16 gennaio, ha permesso a Williams di dominare la stagione invernale, grazie anche al sostegno costante dei fan britannici, che dagli esordi del suo primo lavoro solista, Life Thru A Lens (1997), hanno acquistato circa venti milioni di copie nel solo Regno Unito. L’artista ha commentato con la sua ironia: "Sinceramente non riesco a elaborare questa statistica e mi sento come il Forrest Gump del pop, un uomo normale finito in posti straordinari". In un’intervista alla BBC ha aggiunto: "Ho sempre detto che il mio successo è stato l’equivalente di allungare un elastico da Stoke-on-Trent alla Luna. Beh, credo che l’elastico si sia appena allungato e ora stia orbitando attorno a Venere. Quello che è successo è semplicemente sensazionale".

Con questo traguardo, Robbie Williams diventa l’artista con il maggior numero di album al primo posto nella storia del Regno Unito, consolidando la sua carriera leggendaria.

Britpop, l’ultimo album di successo di Robbie Williams

Robbie Williams è decisamente inarrestabile: recentemente, ha affrontato il proprio passato con il biopic Better Man e un documentario Netflix, ma il suo rimpianto più grande era un album mai pubblicato nel 1995, subito dopo i Take That, nel pieno del Britpop. Il sedicesimo disco in studio, Britpop, nasce per chiudere quel capitolo creativo e celebra il suono degli anni ’90 senza timore reverenziale. Uscito a sorpresa il 16 gennaio 2026, l’album è, ad oggi, al primo posto delle classifiche UK, e ha superato i Beatles per album al vertice. Britpop mostra una star carismatica, sfrontata e magnetica, tra brani energici come Rocket e Spies, collaborazioni con Gaz Coombes e Chris Martin, synth pop ironico (Morrissey) e ballate emozionanti (All My Life, It’s OK Until the Drugs Stop Working). L’album è un mix di chitarre, glam rock, pop anni ’60 e sperimentazioni contemporanee, con un unico finale diverso dagli altri (Pocket Rocket).

