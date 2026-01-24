Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Robbie Williams supera i Beatles e segna un record storico: “Sono il Forrest Gump del Pop”, cosa ha combinato

Britpop è il 16° album al primo posto in classifica nel Regno Unito: sorpassati i Beatles e i giganti della musica mondiale. Nuovo record per Robbie Williams.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Robbie Williams
Mediaset Infinity

Incredibile, ma vero: Robbie Williams, grazie al successo dell’album Britpop, è diventato l’artista con più dischi al primo posto nel Regno Unito, superando anche il record dei Beatles. Il cantante 51enne è una delle voci più belle e ascoltate nel panorama della musica mondiale e, nonostante tutto, questo traguardo è stato piuttosto inaspettato ma, non si può dire che sia immeritato. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Robbie Williams supera i Beatles: il nuovo record da urlo

Robbie Williams ha conquistato la vetta della classifica britannica con il suo ultimo album, Britpop, raggiungendo il suo sedicesimo disco al primo posto e superando così il record dei Beatles. Dietro di lui ci sono i Rolling Stones e Taylor Swift con quattordici primi posti ed Elvis Presley con tredici. La notizia, certificata dalla Official Charts Company, ha scosso l’industria musicale globale, segnando un nuovo capitolo nella storia della musica pop. L’uscita dell’album, il 16 gennaio, ha permesso a Williams di dominare la stagione invernale, grazie anche al sostegno costante dei fan britannici, che dagli esordi del suo primo lavoro solista, Life Thru A Lens (1997), hanno acquistato circa venti milioni di copie nel solo Regno Unito. L’artista ha commentato con la sua ironia: "Sinceramente non riesco a elaborare questa statistica e mi sento come il Forrest Gump del pop, un uomo normale finito in posti straordinari". In un’intervista alla BBC ha aggiunto: "Ho sempre detto che il mio successo è stato l’equivalente di allungare un elastico da Stoke-on-Trent alla Luna. Beh, credo che l’elastico si sia appena allungato e ora stia orbitando attorno a Venere. Quello che è successo è semplicemente sensazionale".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Con questo traguardo, Robbie Williams diventa l’artista con il maggior numero di album al primo posto nella storia del Regno Unito, consolidando la sua carriera leggendaria.

Britpop, l’ultimo album di successo di Robbie Williams

Robbie Williams è decisamente inarrestabile: recentemente, ha affrontato il proprio passato con il biopic Better Man e un documentario Netflix, ma il suo rimpianto più grande era un album mai pubblicato nel 1995, subito dopo i Take That, nel pieno del Britpop. Il sedicesimo disco in studio, Britpop, nasce per chiudere quel capitolo creativo e celebra il suono degli anni ’90 senza timore reverenziale. Uscito a sorpresa il 16 gennaio 2026, l’album è, ad oggi, al primo posto delle classifiche UK, e ha superato i Beatles per album al vertice. Britpop mostra una star carismatica, sfrontata e magnetica, tra brani energici come Rocket e Spies, collaborazioni con Gaz Coombes e Chris Martin, synth pop ironico (Morrissey) e ballate emozionanti (All My Life, It’s OK Until the Drugs Stop Working). L’album è un mix di chitarre, glam rock, pop anni ’60 e sperimentazioni contemporanee, con un unico finale diverso dagli altri (Pocket Rocket).

Potrebbe interessarti anche

Sanremo 2026 - Carlo Conti

Carlo Conti si ritira da Sanremo 2027 e traccia l'identikit dell'erede: altri indizi su Stefano De Marino

Nonostante il Festival di Sanremo 2026 debba ancora iniziare, il conduttore e dirett...
Dopo La La Land, Damien Chazelle punta su Michelle Williams per il nuovo film: il cast da urlo

Dopo La La Land, Damien Chazelle punta su Michelle Williams per il nuovo film: il cast da urlo

Damien Chazelle ha scelto la protagonista per il suo nuovo film, accanto a Daniel Cr...
Chi è Cruz Beckham, il figlio di David e Victoria

Brooklyn Beckham: la verità è che ci siamo scordati di Cruz, il figlio più talentuoso di David e Victoria

A ottobre il 20enne ha pubblicato un doppio singolo. Non è pop. Ma indie. A tratti p...
Annalisa

Annalisa regina, il record storico e il tour della svolta: cosa ha combinato

Annalisa domina la radio, colleziona record senza precedenti e annuncia il tour 2026...
Harry Styles

Harry Styles pubblica (finalmente) Aperture: testo, significato e il grande smacco all’Italia  

L'ex membro degli One Direction ha pubblicato il suo nuovo singolo, che anticipa il ...
Sexistential - Nuovo album per Robyn

Robyn torna e canta l'amore fisico dopo i 40. Coraggiosa come Iva Zanicchi a Sanremo

Sesso, ritmo, testi diretti e sound inconfondibile. I primi tre brani dal nuovo disc...
Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters

Golden Globe 2026, la miglior canzone va a KPop Demon Hunters: è record assoluto

Il brano Golden si prende la statuetta alla kermesse e vince contro colossi come Wic...
Carlo Conti

Sanremo, la Rai spinge per il tris di Carlo Conti: "Con lui sono tornate le canzoni belle". Il no (ufficiale) ad Amadeus

Tra conferme, elogi aziendali e scenari che mettono tutto in discussione, il Festiva...
George Clooney conferma il ritorno del cast originale nel film Ocean's 14

Dopo 25 anni, George Clooney torna sullo schermo con il film più atteso di sempre e il cast storico della trilogia originale

Dopo decenni, la squadra simbolo del cinema torna compatta nella saga diretta Steven...

Personaggi

Samurai Jay

Samurai Jay
Heather Parisi

Heather Parisi
Julio Iglesias

Julio Iglesias
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963