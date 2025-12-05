Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025: il legame speciale con Paola Iezzi e il premio ricchissimo Chi ha vinto X-factor 2025? Nella puntata finale del 4 dicembre, a trionfare è stata Rob con l'inedito "Cento ragazze": cosa ha detto e cosa sappiamo di lei.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

tv8

CONDIVIDI

Rob, al secolo Roberta Scandurra, si aggiudica il titolo di vincitrice di X Factor 2025 insieme a un contratto di collaborazione con Warner Music Italy. Alle sue spalle si piazzano Erocaddeo, Delia e PierC, completando un podio di talenti cresciuti notevolmente durante il percorso. La vittoria di Rob rappresenta non solo un successo personale, ma anche il coronamento del lavoro del suo giudice, Paola Iezzi, e la conferma dell’edizione come laboratorio creativo, capace di esplorare nuovi linguaggi musicali e identità artistiche.

Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025

Originaria di Trecastagni, in provincia di Catania, Rob (Roberta Scandurra) ha solo vent’anni ma vanta già un percorso artistico intenso e precoce. La passione per la musica nasce fin dalla seconda elementare, mentre l’adolescenza la vede avvicinarsi alla scrittura, cimentandosi nei suoi primi inediti. Fin da allora, Rob si definiva una cantautrice versatile, capace di muoversi con naturalezza tra pop-punk e pop-rock, mostrando un talento fuori dal comune.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima di approdare a X Factor, Rob aveva già raccolto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali. Tra questi spicca il Tour Music Fest 2022, dove si è aggiudicata il titolo di Artista dell’anno, vincendo anche una borsa di studio per un workshop di songwriting al Berklee College of Music di Boston nel giugno 2023. Il suo primo singolo, "Lei con te" (maggio 2025), esplora temi di gelosia e rivalità sentimentale, unendo testi diretti a sonorità pop-punk incisive.

Sul palco di X Factor, guidata da Paola Iezzi, Rob ha messo in mostra la sua versatilità interpretativa, passando da classici come "Call Me" dei Blondie e "You Oughta Know" di Alanis Morissette, a hit contemporanee come "Driver License" di Olivia Rodrigo versione JXDN. Il suo repertorio include anche "Heads Will Roll" degli Yeah Yeah Yeahs, "Ti sento" dei Matia Bazar, "What’s Up" delle 4 Non Blondes, "Bring Me to Life" degli Evanescence, "Un’emozione da poco" di Anna Oxa e "Decode" dei Paramore, dimostrando un’energia scenica e una capacità di adattamento notevoli.

Il suo inedito presentato durante la finale, "Cento ragazze", rappresenta perfettamente il suo spirito pop-punk, raccontando la fine di una storia d’amore vissuta come una vera e propria crisi d’astinenza emotiva. Con questa performance, Rob ha confermato la sua identità artistica unica e la capacità di comunicare emozioni con intensità, consacrandosi come una delle giovani promesse più interessanti della musica italiana.

In occasione della finale, Rob ha voluto ringraziare la sua famiglia, il fratello ma soprattutto Paola Iezzi che ha sempre creduto in lei supportandola nel percorso di crescita: "Volevo ringraziare Paola, è stata fondamentale. Non avrei mai immaginato persona migliore di te al mio fianco" .

X Factor 2025, la finale: Rob è la vincitrice

Durante la finale di X Factor 2025, Rob ha dimostrato tutta la sua versatilità e forza scenica. Nella prima manche ha interpretato classici come "Città vuota" di Mina, mostrando eleganza e controllo vocale.

Nella seconda manche, dedicata ai medley, ha conquistato i giudici con un trittico esplosivo: "Un’emozione da poco" di Anna Oxa, "Bring Me to Life" degli Evanescence e "Ti sento" dei Matia Bazar, esibizioni che hanno messo in evidenza la sua maturità artistica e la capacità di emozionare il pubblico.

Nella terza manche, Rob ha presentato il suo inedito "Cento ragazze", un brano pop-punk in cui racconta la fine di una storia d’amore come una vera crisi d’astinenza emotiva. La performance ha convinto i giudici: Achille Lauro ha elogiato la sua credibilità sul palco e la precisione nei movimenti, mentre Paola Iezzi l’ha definita una vera stella capace di portare la musica italiana oltre i confini nazionali.

Grazie a queste esibizioni, Rob ha conquistato il pubblico e i giudici, portandosi a casa il titolo di vincitrice di X Factor 2025 e un contratto con Warner Music Italy, coronando un percorso che l’ha vista protagonista fin dalle prime fasi della finale.

Potrebbe interessarti anche