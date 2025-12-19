Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Rob Reiner, la rivelazione prima della morte: "Sono terrorizzato da mio figlio"

Il regista, recentemente scomparso assieme alla moglie, avrebbe confessato i timori sul figlio Nick durante il party natalizio di Conan O'Brien

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Rob Reiner, la rivelazione prima della morte: "Sono terrorizzato da mio figlio"
Mediaset Infinity

Le ultime parole del regista Rob Reiner, morto il 14 dicembre assieme alla moglie Michelle Singer, fanno accapponare la pelle: l’uomo avrebbe confessato di essere terrorizzato dal figlio Nick. La rivelazione sarebbe arrivata addirittura la sera prima del brutale duplice omicidio perpetrato dal ragazzo. Reiner avrebbe infatti espresso la sua preoccupazione al party natalizio organizzato da Conan O’Brien a cui era presente anche il figlio, il quale avrebbe messo a disagio diversi invitati alla festa con comportamenti strani.

La confessione choc di Rob Reiner: "Sono terrorizzato da mio figlio Nick"

"Sono pietrificato da [Nick]. Non riesco a credere che sto per dirlo, ma ho paura di mio figlio. Penso che mio figlio possa farmi del male", avrebbe svelato una star presente al party natalizio di Conan O’Brien. Rimasta anonima, la fonte avrebbe raccontato l’accaduto durante la cerimonia di commemorazione di Rob Reiner e della moglie Michelle Singer, uccisi dal figlio Nick Reiner.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Qualche ora dopo il ritrovamento dei cadaveri della coppia, il ragazzo è stato fermato mentre si aggirava nei dintorni del campus della University of South California. La sera del party natalizio, Reiner, la moglie e il figlio avrebbero avuto un alterco, causato da alcuni comportamenti inappropriati da parte di Nick. "Avevano avuto una discussione alla festa di Natale di Conan, e Rob stava dicendo alle persone che avevano paura per Nick e che temevano che il suo stato mentale stesse peggiorando", ha svelato un amico di famiglia. "Nick stava spaventando tutti, si comportava in modo folle, continuava a chiedere alle persone se fossero famose", ha continuato la fonte.

Parata di stelle al funerale di Rob Reiner e Michelle Singer

All’evento funebre per Rob Reiner e Michelle Singer hanno partecipato parecchi amici della coppia: Billy Crystal con la moglie Janice, e i comici Larry David, Bill Hader e Conan O’Brien.

I corpi dei due anziani sono stati ritrovati il 14 dicembre scorso nella loro casa di Brentwood, California. Il medico legale ha confermato che il decesso è avvenuto per ferite multiple da armi da taglio.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Rob Reiner, morto il regista di Harry Ti Presento Sally

Morte Rob Reiner, arrestato il figlio Nick: l’accusa gravissima e le parole choc della sorella

Il figlio della coppia sarebbe stato preso in custodia e si troverebbe al momento in...
Rob Reiner, morto il regista di Harry Ti Presento Sally

Rob Reiner, morto assassinato il regista di Harry Ti Presento Sally: le reazioni commoventi delle star di Hollywood

Rob Reiner, regista di Harry Ti Presento Sally, e la moglie Michele sono stati assas...
Rob Reiner e Michele Singer

Rob Reiner, chi era la moglie Michele Singer assassinata con lui: il killer, i figli e il capolavoro cambiato

La coppia di Hollywood ha vissuto un grande amore, si sono conosciuti sul set di "Ha...
Rob chi è vincitrice X Factor 2025

Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025: il legame speciale con Paola Iezzi e il premio ricchissimo

Chi ha vinto X-factor 2025? Nella puntata finale del 4 dicembre, a trionfare è stata...
Dopo The Last of Us (Pedro Pascal), anche il videogioco Far Cry diventa una serie tv

Dopo The Last of Us, c'è una novità incredibile che farà impazzire tutti gli amanti dei videogiochi

L'amatissimo videogioco, Far Cry, diventa serie tv grazie a FX: ogni stagione esplor...
X Factor 2025 4 live video

X Factor 2025, arriva la resa dei conti. Il quarto live è decisivo: i pronostici sul vincitore

La finale di Napoli si avvicina e per i bookmaker il favorito è PierC, anche se rob ...
Jingle Bell Heist – Rapina a Natale: trama e data di uscita del film in streaming su Netflix

Il film di Natale da record, primo nella classifica di Netflix: perché vederlo

Due ladri alle prese con un colpo natalizio finiscono per scoprire che il bottino pi...
X Factor 2025: Rob vince con Paola Iezzi, Erocaddeo beffato e finale di fuoco. Cosa è successo e classifica completa

X Factor 2025: Rob vince con Paola Iezzi, Erocaddeo beffato e finale di fuoco. Cosa è successo e classifica completa

Nella puntata finale di X Factor non sono mancate le emozioni. A trionfare è stata R...
Call Me Agent! The Movie, George Clooney sarà il protagonista del film Netflix basato sulla serie francese

I film in onda in TV stasera, domenica 2 novembre 2025: il vero capolavoro di George Clooney

Da Ocean's Twelve su Sky Cinema 1 a Cast Away su Iris, passando per l’azione di Dead...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Rob

Rob
Erocaddeo - Damiano Caddeo

Damiano Caddeo
Pier C - Piercesare Fagioli

Pier C
Lily Collins

Lily Collins

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963