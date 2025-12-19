Rob Reiner, la rivelazione prima della morte: "Sono terrorizzato da mio figlio"
Il regista, recentemente scomparso assieme alla moglie, avrebbe confessato i timori sul figlio Nick durante il party natalizio di Conan O'Brien
Le ultime parole del regista Rob Reiner, morto il 14 dicembre assieme alla moglie Michelle Singer, fanno accapponare la pelle: l’uomo avrebbe confessato di essere terrorizzato dal figlio Nick. La rivelazione sarebbe arrivata addirittura la sera prima del brutale duplice omicidio perpetrato dal ragazzo. Reiner avrebbe infatti espresso la sua preoccupazione al party natalizio organizzato da Conan O’Brien a cui era presente anche il figlio, il quale avrebbe messo a disagio diversi invitati alla festa con comportamenti strani.
La confessione choc di Rob Reiner: "Sono terrorizzato da mio figlio Nick"
"Sono pietrificato da [Nick]. Non riesco a credere che sto per dirlo, ma ho paura di mio figlio. Penso che mio figlio possa farmi del male", avrebbe svelato una star presente al party natalizio di Conan O’Brien. Rimasta anonima, la fonte avrebbe raccontato l’accaduto durante la cerimonia di commemorazione di Rob Reiner e della moglie Michelle Singer, uccisi dal figlio Nick Reiner.
None
Qualche ora dopo il ritrovamento dei cadaveri della coppia, il ragazzo è stato fermato mentre si aggirava nei dintorni del campus della University of South California. La sera del party natalizio, Reiner, la moglie e il figlio avrebbero avuto un alterco, causato da alcuni comportamenti inappropriati da parte di Nick. "Avevano avuto una discussione alla festa di Natale di Conan, e Rob stava dicendo alle persone che avevano paura per Nick e che temevano che il suo stato mentale stesse peggiorando", ha svelato un amico di famiglia. "Nick stava spaventando tutti, si comportava in modo folle, continuava a chiedere alle persone se fossero famose", ha continuato la fonte.
Parata di stelle al funerale di Rob Reiner e Michelle Singer
All’evento funebre per Rob Reiner e Michelle Singer hanno partecipato parecchi amici della coppia: Billy Crystal con la moglie Janice, e i comici Larry David, Bill Hader e Conan O’Brien.
I corpi dei due anziani sono stati ritrovati il 14 dicembre scorso nella loro casa di Brentwood, California. Il medico legale ha confermato che il decesso è avvenuto per ferite multiple da armi da taglio.
