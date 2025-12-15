Rob Reiner, morto assassinato il regista di Harry Ti Presento Sally: le reazioni commoventi delle star di Hollywood Rob Reiner, regista di Harry Ti Presento Sally, e la moglie Michele sono stati assassinati in casa: c'è un indagato. Le reazioni delle star di Hollywood.

Il mondo del cinema è in lutto. Il 2025 ha portato via grandi nomi dell’industria cinematografica e non solo. A lasciarci nelle scorse ore è stato Rob Reiner, celebre regista di grandi film, come Harry, Ti Presento Sally, trovato morto assassinato nella sua casa di Brentwood, insieme alla moglie Michele Singer. Lui aveva 78 anni, lei 68. Una tragica notizia che ha sconvolto Hollywood e le altre star che subito hanno espresso il loro cordoglio con dei messaggi affettuosi. Ma vediamo cos’è successo.

Morto Rob Reiner, regista di film di successo: c’è un indiziato per l’omicidio

Gli amanti del cinema hanno subito un vero e proprio colpo questa mattina: Rob Reiner, regista di film celebri come This Is Spinal Tap, When Harry Met Sally… (Harry, ti presento Sally), Stand by Me – Ricordo di un’estate, The Princess Bride, Misery, A Few Good Men e altri classici, e sua moglie Michele Singer Reiner sono stati trovati morti il 14 dicembre 2025 nella loro casa di Brentwood, Los Angeles, con ferite compatibili con un coltello in quella che la polizia sta trattando come un duplice omicidio. Secondo più fonti, i corpi sono stati scoperti dalla loro figlia Romy e la polizia sta interrogando il figlio Nick Reiner, con precedenti problemi di tossicodipendenza, come possibile sospettato. Al momento non risultano però arresti ufficiali. Reiner e Singer si erano sposati nel 1989 e avevano tre figli: Jake, Nick e Romy. Nato a New York, Reiner era stato sposato con Penny Marshall dal 1971 al 1981, adottando la figlia Tracy Reiner. La sua vita privata e la carriera hanno lasciato un’eredità immensa nel cinema e nella televisione americana.

L’annuncio della famiglia

Un portavoce della famiglia di Rob Reiner ha annunciato, in una nota a Variety, la morte del regista e della moglie con queste parole: "È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa di Michele e Rob Reiner. Siamo addolorati per questa improvvisa perdita e chiediamo il rispetto della privacy in questo momento incredibilmente difficile."

Addio a Rob Reiner, le reazioni delle star alla morte del regista

L’annuncio della morte di Rob Reiner ha sconvolto il mondo del cinema, come c’era da aspettarsi e molte star hanno subito espresso il loro cordoglio con dei messaggi. Elijah Wood, che aveva lavorato con Reiner in Genitori cercasi (1994), ha scritto: "Sconvolto nell’apprendere della scomparsa di Rob Reiner e della sua meravigliosa moglie Michele. Tutto il mio affetto ai loro figli e alla famiglia". Joe Russo, regista di Avengers: Infinity War, ha aggiunto: "Non riesco ad accettare la verità che uno dei più grandi cineasti di sempre non ci sia più. Abbiamo perso uno dei pochi uomini davvero buoni. Riposa in pace, Rob Reiner". Paul Feig lo ha definito "un vero titano visionario", Josh Gad "uno dei più grandi registi del nostro tempo" e "una persona bellissima".

La famiglia di Norman Lear, storico collaboratore di Reiner, ha scritto: "Norman si riferiva spesso a Rob come a un figlio, e il loro legame era straordinario, per noi e per il mondo. Norman avrebbe voluto ricordare che Rob e Michele hanno dedicato ogni respiro a rendere questo Paese un posto migliore, attraverso l’arte, l’attivismo, la filantropia e l’amore per la famiglia e gli amici. Il mondo è innegabilmente più oscuro questa sera, e noi restiamo orfani". John Cusack ha commentato: "Scioccato dalla morte di Rob Reiner, un grande uomo".

