Rob e i Finley trasformano il caos in una festa pop-punk con “Zero Drama”
Rob torna con “Zero Drama” insieme ai Finley: un inno pop-punk alla leggerezza che spegne l’ansia e alza il volume dell’estate musicale italiana.
Un’estate che sembra non voler rallentare, tra caldo, pensieri che si accavallano e quella sensazione di essere sempre un po’ sotto pressione.
In questo scenario arriva "ZERO DRAMA", il nuovo singolo di Rob in collaborazione con i Finley in uscita oggi 19 giugno 2026. Un brano che non prova a semplificare la vita, ma a ribaltarne il peso per qualche minuto. L’idea è chiara: spegnere il rumore di fondo e scegliere la leggerezza, almeno per una notte. Non si tratta di fuga, ma di respiro. E di musica che diventa spazio libero.
"ZERO DRAMA": il pop-punk che trasforma l’ansia in energia condivisa
"Zero Drama" nasce dall’incontro tra due mondi affini: da una parte la scrittura immediata e generazionale di rob, dall’altra l’attitudine pop-punk dei Finley, tra le band italiane che hanno definito un immaginario nei primi anni Duemila. Il risultato è un brano che gioca con l’urgenza emotiva tipica di questo genere, ma la rilegge in chiave contemporanea, più fluida e meno cupa. Il pezzo, prodotto da Steve Tarta, si muove su un equilibrio preciso: raccontare la pressione quotidiana senza farsi schiacciare da essa. Non è una canzone che nega i problemi, ma che li ridimensiona, li osserva da lontano per non lasciarsene travolgere.
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La collaborazione ha anche una forte componente personale. rob ha raccontato l’emozione di lavorare con i Finley, cresciuti nei suoi ascolti adolescenziali, mentre la band ha sottolineato quanto sia importante riportare leggerezza e prospettiva in un’epoca in cui tutto sembra più grande di noi. L’incontro in studio ha funzionato proprio perché non costruito a tavolino: è nato in modo naturale, quasi inevitabile. Il risultato è un brano che guarda ai primi anni 2000 ma parla direttamente al presente.
"Sono cresciuta ascoltando i CD dei Finley in macchina con mia mamma, cantando ogni canzone a squarciagola. Oggi mi ritrovo a condividere con loro un brano e faccio ancora fatica a crederci. È un’emozione unica e, soprattutto, è la cosa più PUNK che potessi immaginare"
"LA MIA STORIA IN TOUR": rob e la dimensione live come banco di prova
Accanto all’uscita del singolo, rob continua il suo percorso live con "La mia storia in tour", una serie di appuntamenti che stanno diventando il vero terreno di costruzione del suo progetto artistico. Non si tratta solo di promozione, ma di una fase fondamentale in cui le canzoni prendono forma davanti al pubblico. Ogni data diventa un’esperienza diversa, in cui l’energia pop-punk di brani come "Zero Drama" trova una traduzione fisica, immediata, fatta di voce, sudore e connessione diretta con chi ascolta. È qui che il progetto si completa davvero, passando dalla registrazione allo scambio reale con il pubblico.
Il tour rappresenta anche un momento di crescita per rob, che sta consolidando la sua identità artistica tra scrittura autobiografica e attitudine live sempre più consapevole. Dopo una serie di singoli che hanno definito il suo percorso, "Zero Drama" si inserisce come un tassello che amplifica questa direzione: meno filtri, più istinto, più spazio alla spontaneità.
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