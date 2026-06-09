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Roast in Peace 2: tornano su Prime Video i funerali più irriverenti della TV. Tra i nuovi 'defunti' Fedez e Asia Argento, ma c'è una novità

Prime Video ha ufficializzato i cinque protagonisti delle seconda stagione, e l'ingresso di una figura inedita: scoprite tutto nel video.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo il successo della prima stagione, Roast in Peace è pronto a tornare con la seconda stagione, nuovi protagonisti, nuovi comici e alcune importanti novità che promettono di rendere ancora più imprevedibile il comedy show. Al centro del programma di Prime Video resta il meccanismo che ha conquistato il pubblico: una celebrità ancora in vita assiste al proprio "funerale" simbolico, mentre un gruppo di comici ne ripercorre carriera, successi, polemiche e scivoloni attraverso monologhi satirici senza filtri.

A guidare la seconda edizione sarà ancora una volta Michela Giraud, ormai volto simbolo del format. La stand-up comedian romana vestirà nuovamente i panni dell'"officiante" dei funerali più dissacranti dello streaming italiano, introducendo ogni ospite e accompagnando il pubblico tra battute taglienti e momenti di improvvisazione.

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Pochi giorni fa Prime Video ha ufficializzato i cinque protagonisti che accetteranno di sottoporsi al roast nella nuova stagione, accanto all’ingresso di una figura inedita: l"inconsolabile speciale‘. In ogni puntata comparirà una persona particolarmente vicina al vip protagonista che interverrà a sorpresa con un ultimo saluto, aggiungendo una componente imprevedibile al format.

Per scoprire tutti i nomi del cast, le novità e quando va i onda RIP 2, non perdetevi il Video!

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