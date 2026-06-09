Roast in Peace 2: tornano su Prime Video i funerali più irriverenti della TV. Tra i nuovi 'defunti' Fedez e Asia Argento, ma c'è una novità
Prime Video ha ufficializzato i cinque protagonisti delle seconda stagione, e l'ingresso di una figura inedita: scoprite tutto nel video.
Dopo il successo della prima stagione, Roast in Peace è pronto a tornare con la seconda stagione, nuovi protagonisti, nuovi comici e alcune importanti novità che promettono di rendere ancora più imprevedibile il comedy show. Al centro del programma di Prime Video resta il meccanismo che ha conquistato il pubblico: una celebrità ancora in vita assiste al proprio "funerale" simbolico, mentre un gruppo di comici ne ripercorre carriera, successi, polemiche e scivoloni attraverso monologhi satirici senza filtri.
A guidare la seconda edizione sarà ancora una volta Michela Giraud, ormai volto simbolo del format. La stand-up comedian romana vestirà nuovamente i panni dell'"officiante" dei funerali più dissacranti dello streaming italiano, introducendo ogni ospite e accompagnando il pubblico tra battute taglienti e momenti di improvvisazione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Pochi giorni fa Prime Video ha ufficializzato i cinque protagonisti che accetteranno di sottoporsi al roast nella nuova stagione, accanto all’ingresso di una figura inedita: l"inconsolabile speciale‘. In ogni puntata comparirà una persona particolarmente vicina al vip protagonista che interverrà a sorpresa con un ultimo saluto, aggiungendo una componente imprevedibile al format.
Per scoprire tutti i nomi del cast, le novità e quando va i onda RIP 2, non perdetevi il Video!
Potrebbe interessarti anche
Simona Ventura pronta ad assistere al suo 'funerale' in diretta: non sarà facile restare seri con un cast (da urlo) di vip e comici
La comica romana ha annunciato i nomi dei cinque vip che si sottoporranno alla sessi...
Salta il colpaccio, Antonella Clerici non molla i suoi programmi tv: la proposta (rifiutata) che farebbe paura a chiunque
La conduttrice avrebbe declinato l’invito al comedy show di Prime Video tra impegni ...
Sarabanda Celebrity, pagelle: Enrico Papi sogna Sabrina Salerno (9), Asia Argento capitana curiosa (7), Nicola Ventola e il doppio senso pericoloso (7)
Enrico Papi guida la terza puntata di Sarabanda Celebrity tra giochi musicali, battu...
Comedy Match 2026, Katia Follesa regina degli sketch improvvisati: le novità della nuova stagione e i comici nel cast (ci sarà anche Pisani)
Tornano molti protagonisti come Maria Di Biase, Debora Villa e Andrea Pisani, insiem...
Francesco De Carlo ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon: ma scoppia la polemica
Un traguardo storico che racconta non solo il talento di un artista, ma anche il rit...
Fiorello choc in diretta, la verità sul futuro della Pennicanza: "Prendiamo noi le decisioni", perché potrebbero cambiare
Dopo settimane di battute e provocazioni, lo show di Rai Radio 2 sembra tutt’altro c...
Film Netflix, uscite di giugno 2026: John Cena torna a recitare e i retroscena del Brasile nella Coppa del Mondo del 1994
Giugno 2026 su Netflix tra true crime, thriller e drammi familiari: un mese che alte...
Tutti i sogni ancora in volo, pagelle: Massimo Ranieri showman nato (8), Rocío bella ma nascosta (6). Rai, troppo archivio e poco coraggio (5)
Il varietà di Rai 1 con Massimo Ranieri alterna momenti emozionanti e passaggi più i...