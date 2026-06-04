Roast in Peace 2, Michela Giraud svela il cast (da urlo) della nuova stagione dello show che "cucina" i vip: c'è anche Simona Ventura La comica romana ha annunciato i nomi dei cinque vip che si sottoporranno alla sessione di "roasting" da parte di quattro comici senza peli sulla lingua

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Prime Video ha svelato il cast della stagione 2 di Roast in Peace, comedy show presentato da Michela Giraud in cui un gruppo di comici fa, a modo loro, l’elogio funebre ad alcuni vip "recentemente scomparsi". Dopo il successo della prima stagione, che ha visto venire "cucinati" Selvaggia Lucarelli, Francesco Totti, Elettra Lamborghini e Roberto Saviano, nuove celebrità finiscono nell’impietoso mirino del vincitore della scorsa edizione, Stefano Rapone, di Eleazaro Rossi e delle new entry Max Angioni e Martina Catuzzi. Ma non è finita qui. Ecco tutto quello che sappiamo sul cast di vip della stagione 2 di Roast in Peace, trasmesso come sempre in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.

Michela Giraud svela i nomi del cast di vip della stagione 2 di Roast in Peace: c’è Simona Ventura

Cinque nuovi vip, cinque "defunti" d’eccezione sono pronti a farsi "seppellire" dalle risate nella stagione 2 di Roast in Peace: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. A "onorare" la loro memoria con ironia e sarcasmo saranno quattro spietati comici: le due new entry Max Angioni, Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi.

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Ad unirsi a loro nel ricordo di ogni defunto ci sarà anche un inconsolabile speciale, una persona molto vicina in vita al Vip "roastato" che interverrà, a sorpresa, per un ultimo saluto! Chi sarà il più cattivo, alla fine? Come sempre, la parola passa al pubblico alla fine di ogni puntata, deputato a votare il più perfido dei comici.

Del Piero si tira fuori: quanti No alla stagione 2 di Roast in Peace

Un comunicato iniziale relativo al cast della nuova stagione del comedy show condotto da Michela Giraud parlava di Alessandro Del Piero tra i vip. Per motivi economici, però, l’ex stella della Juventus ha rinunciato, ma alcune altre celebrità hanno proprio detto no a prescindere, a causa anche del concept dello show e dell’idea della finta morte, anche se per gioco. Tra di loro Christian Vieri e Antonio Cassano, oltre alla conduttrice Antonella Clerici, impegnata con altri progetti Rai.

Del resto, Roast in Peace richiede un certo "impegno" da parte dei vip coinvolti, chiamati ad accettare battute spesso taglienti sulla propria carriera e vita privata. Il contesto richiama ovviamente la tradizione dei roast americani, ma con un’identità tutta italiana. La sua stessa essenza continua inevitabilmente a dividere: da un lato chi lo considera un esperimento fresco e riuscito, dall’altro chi fatica ancora ad accettarne l’essenza dissacrante. Roast in Peace è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile prossimamente in esclusiva in streaming su Prime Video in Italia.

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