Rivoluzione Sanremo 2027, star mondiale co-conduttrice con De Martino (grazie alla Rai): di chi si tratta e retroscena Stando alle ultime indiscrezioni il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival avrebbe avviato una trattativa con Dua Lipa per portarla all’Ariston

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’edizione 2027 del Festival di Sanremo potrebbe nascere sotto il segno dell’internazionalizzazione. Forte di una nomina arrivata con largo anticipo, Stefano De Martino avrebbe infatti già avviato una serie di contatti per portare sul palco dell’Ariston una delle popstar più conosciute al mondo: Dua Lipa. Un’operazione che, se dovesse andare in porto, rappresenterebbe uno dei colpi più prestigiosi della nuova era del Festival. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Dua Lipa nel mirino di De Martino: la trattativa è già partita

Tra i nomi internazionali considerati da Stefano De Martino e dal consulente musicale Fabrizio Ferraguzzo per Sanremo 2027 – stando a quanto riportato da Adnkronos – ci sarebbe proprio Dua Lipa. Il lavoro sulla prossima edizione sarebbe iniziato già durante l’estate, con il nuovo conduttore e direttore artistico impegnato anche negli Stati Uniti nella costruzione della squadra e nella selezione musicale. Per la cantante britannica non si tratterebbe peraltro di una prima volta sul palco del teatro Ariston: nel 2020, infatti, fu ospite del Festival condotto da Amadeus. L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di coinvolgerla anche in veste di co-conduttrice, anche se resta da capire quale serata potrebbe essere destinata alla popstar. Finale e apertura sembrano le ipotesi più suggestive, ma non viene escluso nemmeno un coinvolgimento nella serata dedicata alla selezione del rappresentante italiano all’Eurovision. Un dettaglio non secondario è l’agenda della cantante: al momento non risultano concerti programmati in concomitanza con le date del Festival, fissato dal 16 al 20 febbraio 2027.

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Il vantaggio della Rai e le altre sorprese all’Ariston: da Maria De Filippi a Brenda Lodigiani

Dietro una possibile operazione di questo livello c’è anche una scelta strategica della Rai. L’annuncio ufficiale di De Martino alla guida di Sanremo è arrivato già al termine dell’edizione 2026, consentendogli di lavorare con quasi un anno di anticipo. Un margine prezioso quando si tratta di avviare trattative con superstar internazionali, i cui impegni vengono pianificati con grande anticipo e che richiedono mesi di contatti, negoziazioni e incastri logistici. Intanto, sul fronte italiano, continuano a circolare altre indiscrezioni: Maria De Filippi potrebbe tornare all’Ariston come co-conduttrice di una serata, in un ideale collegamento con gli esordi televisivi di De Martino ad Amici. Praticamente certa, invece, secondo Adnkronos, sarebbe la presenza di Brenda Lodigiani, già al fianco del conduttore a Stasera tutto è possibile.

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