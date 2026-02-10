Rivals 2, intrighi e passioni travolgono Disney+ con la seconda stagione della serie: segnate questa data di uscita Rivals torna su Disney+ dal 15 maggio con la stagione 2: intrecci, ironia, passione e ospiti speciali Hayley Atwell e Rupert Everett

Disney+ riporta in scena Rivals: la piattaforma ha annunciato che la seconda stagione della serie pluripremiata tornerà dal 15 maggio, promettendo di alzare ulteriormente la posta in gioco tra ambizione, ironia e passione (qui il trailer italiano). La nuova tranche di episodi riprende l’adattamento televisivo del romanzo Rivals della compianta Dame Jilly Cooper, continuando a esplorare l’universo delle Rutshire Chronicles e preparando una nuova escalation di intrighi. La programmazione seguirà una strategia "a blocchi": la stagione 2 sarà composta da due parti da sei episodi ciascuna. Il primo blocco debutterà il 15 maggio con tre episodi, mentre il secondo arriverà più avanti nel corso dell’anno. In Italia (e a livello internazionale) la serie sarà disponibile su Disney+, mentre negli Stati Uniti resterà un titolo Hulu.

Un ritorno che amplia il mondo di Rivals: entra in scena il polo e si moltiplicano gli scandali

Tra le novità annunciate c’è un’espansione dell’ambientazione narrativa. La stagione 2 di Rivals introduce infatti l’affascinante mondo del polo, aprendo nuove linee di racconto e inserendo ulteriori elementi di sorpresa, tra colpi di scena e nuove dinamiche nelle relazioni. L’obiettivo dichiarato è spingere ancora di più sulle tensioni nelle sale del potere e su intrecci personali che diventano più profondi e rischiosi. Sul fronte del racconto principale, la trama riparte dalla competizione attorno alla concessione televisiva della Central South West, che raggiunge il culmine proprio mentre la guerra tra Corinium e Venturer entra in una fase più pericolosa. È un passaggio chiave: la rivalità non resta più un confronto di facciata, ma si trasforma in uno scontro in cui ogni mossa può diventare irreversibile. Tony Baddingham, ormai più spietato che mai, si muove con un obiettivo preciso: smantellare i rivali pezzo per pezzo. Nella nuova stagione, la sua strategia passa attraverso la strumentalizzazione degli scandali e la manipolazione delle persone a lui più vicine, pur di mantenere il controllo e consolidare il potere. Il comunicato insiste su questo punto: la partita non si gioca solo sul piano professionale, ma anche su quello personale, dove le conseguenze possono essere ancora più devastanti.

Il tono rimane quello di un racconto immerso nel glamour edonistico degli eccessi degli anni ’80, ma con un sottotesto sempre più cupo: le vite personali dei protagonisti di Rutshire precipitano nel caos. La stagione 2 metterà al centro il peso dell’ambizione e il suo impatto sui legami più stretti: matrimoni che si frantumano, relazioni proibite che rischiano di travolgere famiglie intere, segreti rimasti sepolti a lungo che riemergono con effetti a catena. La serie, almeno nelle premesse, costruisce quindi un percorso in cui le rivalità spingono tutti al limite: la lealtà viene messa alla prova e la ricerca della vittoria lascia dietro di sé cuori spezzati. La domanda che chiude la presentazione è anche quella che fa da cornice all’intera stagione: qual è il vero costo della guerra?

Il cast di Rivals 2: ritorni, personaggi principali, guest star

La seconda stagione riporta in scena molti dei volti già centrali nel racconto. Tornano David Tennant (Doctor Who, Il club dei delitti del giovedì) nel ruolo di Lord Tony Baddingham, Alex Hassell (Macbeth, The Boys) in quello di Rupert Campbell-Black, Aidan Turner (Poldark, The Suspect) nei panni di Declan O’Hara, Nafessa Williams (Black Lightning, Whitney – Una voce diventata leggenda) come Cameron Cook e Bella Maclean (Sex Education, London Tide) nel ruolo di Taggie O’Hara.

Rientrano anche Katherine Parkinson nei panni di Lizzie Vereker, Danny Dyer come Freddie Jones, Victoria Smurfit nel ruolo di Maud O’Hara e Claire Rushbrook nei panni di Lady Monica Baddingham. Tra i ritorni figurano inoltre Oliver Chris come James Vereker, Lisa McGrillis nel ruolo di Valerie Jones, Emily Atack come Sarah Stratton e Rufus Jones come Paul Stratton. Completano l’elenco dei rientri Luca Pasqualino nel ruolo di Basil ‘Bas’ Baddingham, Catriona Chandler come Caitlin O’Hara, Annabel Scholey nei panni di Beattie Johnson, Gary Lamont come Charles Fairburn, Hubert Burton nel ruolo di Gerald Middleton, Gabriel Tierney come Patrick O’Hara, Lara Peake nei panni di Daysee Butler e Bryony Hannah come Dierdre Kilpatrick.

La stagione 2 allargherà ulteriormente il cast con nuove presenze annunciate come guest star. Hayley Atwell (Mission Impossible, Agent Carter) interpreterà Helen Gordon, ex moglie di Rupert Campbell-Black e madre dei suoi due figli. Rupert Everett (Napoleon, My Policeman) sarà invece Malise Gordon, marito di Helen, ex allenatore di salto a ostacoli e mentore di Campbell Black. Oltre a loro, si aggiungono al cast Maxim Ays, Holly Cattle, Oliver Dench, Amanda Lawrence, Bobby Lockwood, Eliot Salt e Jonny Weldon.

