Riv4li, una fan scrive Un'Ultima Avventura: il commovente retroscena dietro l'episodio speciale della serie Netflix Sul canale YouTube di Netflix Italia l'episodio speciale nato dalla lettera di Hailé, tredicenne di Tolosa: un saluto finale per Terry, Claudio, Paolo e Alessio

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è una lettera, scritta a mano da una ragazzina di tredici anni dall’altra parte delle Alpi, che è riuscita a far tornare insieme per un’ultima volta Terry, Claudio, Paolo e Alessio. RIV4LI – Un’ultima avventura, disponibile da oggi sul canale YouTube di Netflix Italia, non è un episodio come gli altri: è il modo in cui la serie ideata da Simona Ercolani ha scelto di salutare il suo pubblico, portando i quattro protagonisti a Tolosa per il primo festival del fumetto di Alessio. Ma tra un fumetto smarrito e le incertezze che mettono a dura prova il gruppo, sarà proprio il ritrovamento di una lettera, quella di una ragazza francese di nome Hailé, a riportare tutti sulla stessa strada. D seguito, tutti i dettagli.

Riv4li – Un’Ultima Avventura, protagonisti riuniti per una puntata speciale sul canale Youtube i Netflix Italia

Ebbene sì, avete capito bene. È disponibile sul canale YouTube di Netflix Italia RIV4LI – Un’ultima avventura, l’episodio speciale che conclude il percorso della serie per ragazzi e ragazze ideata da Simona Ercolani. La trama segue Terry, Claudio, Paolo e Alessio durante un viaggio a Tolosa per il primo festival del fumetto a cui Alessio partecipa. L’esperienza mette alla prova l’amicizia del gruppo a causa delle insicurezze del protagonista e della perdita del suo fumetto. A riavvicinare i quattro sarà il ritrovamento della lettera di Hailé, una ragazza francese che racconta il suo desiderio di trovare amici veri e che diventerà il simbolo della loro riconciliazione.

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Riv4li, la storia vera dietro l’episodio speciale Un’Ultima Avventura

La particolarità dell’episodio è che la storia di Hailé nasce da un fatto realmente accaduto: la tredicenne di Tolosa aveva scritto a Netflix spiegando quanto la serie fosse importante per lei. Da quella lettera è nata l’idea di realizzare un episodio speciale dedicato proprio alla ragazza, girato con alcuni membri del cast originale e prodotto da Stand By Me. Hailé è stata anche coinvolta nelle riprese con un piccolo cameo, mentre il dietro le quinte della produzione sarà raccontato in un vlog pubblicato sul canale YouTube di Netflix Italia. Nel cast troviamo:

Samuele Carrino

Edoardo Miulli

Kartika Malavasi

Joseph Figueroa

Duccio Orlando

Lorenzo Ciamei

Eugenia Cableri

Melissa Di Pasca

Andrea Arru

RIV4LI, spin-off di DI4RI, racconta le difficoltà della preadolescenza attraverso temi come amicizia, amore, identità, bullismo e pregiudizi. La serie è ambientata nella scuola media Montalcini di Pisa e segue il confronto tra gli Insiders e gli Outsiders, due gruppi inizialmente divisi che imparano a superare le proprie differenze. La serie è ideata da Simona Ercolani, prodotta da Stand By Me con la regia di Alessandro Celli e una sceneggiatura firmata da Ercolani insieme ad altri autori. La produzione esecutiva è di Grazia Assenza.

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